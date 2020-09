39 Kafilah Sanggau Siap ke Sekadau

READ NEXT

Pelepasan Kafilah MTQ XXVIII Sanggau

SANGGAU – Kabupaten Sanggau mengikutsertakan 39 peserta terbaik untuk memenuhi ekspektasi pada ajang MTQ XXVIII Provinsi Kalimantan Barat 7–21 September 2020 di tiga lokasi yakni Kota Pontianak, Kabupaten Sekadau dan Kabupaten Sanggau. Rabu (2/9), rombongan kafilah dilepas Bupati Sanggau, Paolus Hadi.

Ketua Umum LPTQ Kabupaten Sanggau, Roni Fauzan menyampaikan MTQ XXVIII Tingkat Provinsi Kalbar dimulai 7–21 September 2020 bertempat di Kota Pontianak, Kabupaten Sekadau dan Kabupaten Sanggau dilaksanakan secara daring.

“Untuk Kota Pontianak, dilaksanakan tanggal 7–9 September. Di Sanggau 12 September secara daring bertempat di Ruang Musyawarah lantai II Kantor Bupati Sanggau dan di Kabupaten Sekadau dilaksanakan 16–21 September,” ungkapnya, Rabu (2/9).

Pembukaan MTQ XXVIII Kalbar dilaksanakan 16 September 2020 di Kabupaten Sekadau dan dihadiri Gubernur Kalbar. Sedangkan penutupan 21 September 2020.

Untuk kafilah Kabupaten Sanggau berjumlah 55 orang. Peserta 39 orang dan 16 orang official yang akan mendampingi dan memfasilitasi kegiatan di tiga lokasi. Untuk peserta Kafilah Kabupaten Sanggau di Kota Pontianak itu ditentukan oleh LPTQ Provinsi sekitar 26 orang dengan official dan untuk di Kabupaten Sekadau itu hanya 10 orang, dengan rincian 8 peserta dan 2 official.

Bupati Sanggau, Paolus Hadi menyampaikan, meskipun masih pandemi Covid–19, dia percaya kafilah Sanggau tetap bersemangat dan tetap yakin ajang ini bukan persoalan keberuntungan, tetapi karena kecintaan sebagai sebuah kekuatan iman. Untuk itu, dirinya meyakini kontingen Kabupaten Sanggau siap bertarung untuk hasil terbaik.

“MTQ XXVIII Tingkat Provinsi Kalbar dilaksanakan di Kabupaten Sekadau sebagai tuan rumah, walaupun akhirnya kegiatan ini dilaksanakan dibeberapa kabupaten, termasuk di Sanggau ini. Saya juga sudah mendapat laporan pelaksanaan MTQ ini dilakukan dengan sangat sederhana sekali dan permintaan Bapak Gubernur juga supaya penyelenggaraan ini betul–betul taat dengan protokol kesehatan,” jelasnya.

“Justru, situasi ini menjadi tantangan. Dengan adanya pandemi Covid–19 ini banyak hal yang harus kita ubah termasuk perilaku, tata cara hidup, kemudian juga semakin memperkuat keimanan dan ketakwaan kita kepada Tuhan yang Maha Esa. Saya bersama LPTQ dan tentunya jajaran Pemerintah Kabupaten Sanggau berpesan kepada para peserta dan kafilah supaya mereka semangat, kemudian yang utama adalah resapi bahwa apa yang ditugaskan kepada mereka dalam perlombaan cabang itu bukan bagian dari hanya karena mereka menang. Tetapi karena betul–betul dicintai, dirasakan, diresapi sebagai sebuah kekuatan iman,” terangnya.

“Selamat bertanding dan optimis Kabupaten Sanggau juara. Saya mau sampaikan juga, sebagai kabar gembira, bahwa tahun 2023, Sanggau menjadi tuan rumah penyelenggaraan MTQ Tingkat Provinsi Kalbar berikutnya,” katanya. (sgg)