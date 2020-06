4 Cara supaya Makanan Tak Terkontaminasi Virus Korona

Seberapa amankah membeli makanan dari toko kelontong, swalayan, hingga petugas pengiriman? Apakah Anda yakin semua makanan itu sudah higienis? Apalagi di tengah pandemi Covid-19, kekhawatiran penyebaran virus ada di mana-mana.

Jagdish Khubchandani, PhD., MPH., ahli epidemiologi dan Ketua Asosiasi dan Profesor Ilmu Kesehatan di Ball State University menjelaskan seputar kemungkinan makanan bisa tercemar virus. Dan, Jagdish menawarkan tip bagaimana bisa menghindari itu.

Sejauh ini para ilmuwan dan profesional medis sepakat tentang satu hal. Bahwa, penularan Covid-19 bukan dari makanan. Menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC), USDA, dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan bahwa hingga saat ini tidak ada bukti untuk mendukung gagasan bahwa virus bisa menyebar melalui makanan.

Covid-19 menular melalui jalur pernapasan bukan makanan yang bisa menginfeksi Anda ketika Anda makan atau minum sesuatu yang tercemar patogen. Virus korona menular beredar dari orang ke orang melalui tetesan pernapasan kecil (droplet) yang dikeluarkan ketika orang yang terinfeksi batuk, bersin atau berbicara.

Tetesan-tetesan infeksius ini kemudian masuk ke mulut atau hidung orang-orang terdekat ke paru-paru. Itu berarti hanya berada dalam jarak dekat dengan (alias kurang dari 1 meter) orang yang terinfeksi dapat membuat berisiko.

Anda juga dapat terkena virus Korona dengan menyentuh permukaan atau benda yang kotor dan kemudian menyentuh mulut, hidung, atau mata Anda sendiri. Faktanya, studi Maret 2020 yang diterbitkan dalam The New England Journal of Medicine menemukan bahwa Covid-19 dapat bertahan di permukaan plastik hingga tiga hari.

Dengan alasan ini, Anda harus berhati-hati saat mengambil bahan makanan. Meskipun virus itu tak menempel langsung pada makanan, ada kemungkinan kecil bahwa virus bisa saja menempel pada kemasan plastik. Agar aman, bersihkan semua kemasan makanan dan wadah dengan disinfektan, kemudian gosok tangan Anda dengan sabun dan air selama paling sedikit 20 detik.

Lakukan 4 langkah keamanan sederhana untuk menghindari penyakit yang disebabkan oleh kuman bawaan dari makanan seperti dilansir Live Strong, Minggu (31/5).

1. Cuci Tangan

Cuci tangan Anda sebelum dan sesudah menyiapkan makanan, sering-seringlah menggosok permukaan dapur (seperti talenan) dan membersihkan peralatan yang bersentuhan dengan makanan mentah sebelum menggunakannya kembali. Untuk buah dan sayuran segar, bilas sampai bersih di bawah air mengalir.

2. Pisahkan

Untuk menghindari kontaminasi silang di antara makanan, pisahkanlah. Jauhkan daging mentah, unggas, makanan laut, dan telur dari makanan lain. Gunakan berbagai peralatan, talenan dan piring terpisah untuk daging mentah, unggas dan makanan laut.

3. Masak Pada Suhu yang Tepat

Gunakan termometer untuk memasak makanan sampai suhu aman cukup panas untuk membunuh kuman penyebab penyakit. Daging dan unggas biasanya harus lebih tinggi suhunya dibanding ikan.

4. Dinginkan

Dinginkan makanan yang mudah busuk dalam waktu dua jam. Saat mencairkan makanan beku, buang es di lemari es, microwave, atau air dingin. Jangan pernah mencairkan makanan pada suhu kamar karena bakteri akan berkembang biak dengan cepat.

Editor : Ilham Safutra/Jawa Pos