AS Luncurkan Angkatan Luar Angkasa

Trump Sebut sebagai Arena Pertempuran Baru

MARYLAND– Buku daras tentang kemiliteran tampaknya harus mengalami revisi. Angkatan bersenjata kini tak lagi hanya tiga matra: angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara. Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump resmi membentuk satu angkatan di matra yang berbeda: angkatan luar angkasa (space force), kemarin (21/12).

Peluncuran itu dilakukan bersamaan dengan penandatanganan anggaran militer negara tersebut sebesar USD 738 miliar (Rp10 kuadriliun). Angkatan luar angkasa kebagian anggaran USD 40 juta (Rp558 miliar). Menurut Sekretaris Angkatan Udara AS Barbara Barrett, matra baru itu akan diawaki sekitar 16 ribu personel gabungan dari angkatan udara dan warga sipil.

Sebelumnya AS sudah mempunyai divisi militer khusus yang menangani luar angkasa. Namanya US Space Command (SpaceCom). Divisi tersebut bekerja di bawah Angkatan Udara AS, dikomandoi Jenderal Jay Raymond. Dengan catatan kerja itu, sudah bisa ditebak, Raymond diangkat sebagai kepala staf Angkatan Luar Angkasa AS.

Berbicara di pangkalan militer Joint Base Andrews, Maryland, Donald Trump menyebut luar angkasa sebagai arena pertempuran baru di dunia. ”Mengingat besarnya ancaman yang bisa dilakukan dari ruang angkasa, superioritas (di luar angkasa, Red) menjadi sangat vital bagi kami,” ujar presiden yang baru saja di-impeachment DPR AS tersebut sebagaimana dikutip dari BBC.