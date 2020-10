ASRI Menangi UN Global Climate Action Awards 2020

SUKADANA – Health in Harmony/ASRI ditetapkan sebagai pemenang UN Global Climate Action Awards 2020 Kategori Women for Results. Hal tersebut diketahui saat Tim Perubahan Iklim dari Badan PBB mengumumkan bahwa Health in Harmony, salah satu pemenang dari UN Global Climate Action Awards 2020 pada kategori Women for Results, Selasa (27/10).

Penghargaan ini diinisiasi Momentum for Change yang dipelopori oleh Badan PBB untuk Perubahan Iklim, menilai dan memilih solusi inovatif dari dunia yang menyasar perubahan iklim dan mendorong pencapaian SDG lainnya. Direktur Eksekutif ASRI, Nur Febriani mengatakan, Health in Harmony (HIH) adalah organisasi mitra dari Alam Sehat Lestari (ASRI) di Indonesia. Didirikan oleh dr. Kinari Webb, Health in Harmony dan ASRI bekerja untuk menjaga hutan hujan tropis yang sangat penting bagi keberlangsungan kehidupan di bumi ini.

Ia menambahkan, HIH membawa cerita sukses dari pengalaman ASRI bekerja di sekitar Taman Nasional Gunung Palung, ke hadapan panel penilai Global Climate Action Awards. Mereka berhasil meyakinkan panel untuk memilih HIH/ASRI sebagai salah satu dari 13 pemenang penghargaan.

“ASRI yang pernah menerima penghargaan Kalpataru ‘Penyelamat Lingkungan’ pada tahun 2016 kali ini berhasil membawa cerita sukses kerjasama antara NGO, pemerintah dan masyarakat ke tingkat dunia,” katanya.

Nur menjelaskan, ASRI adalah organisasi unik yang mengintegrasikan layanan kesehatan dengan konservasi hutan. Klinik ASRI di Kalimantan Barat adalah satu-satunya penyedia layanan kesehatan di Indonesia dan bahkan mungkin di dunia yang memberikan diskon pengobatan bagi masyarakat yang tinggal di dusun-dusun yang menjaga hutan, serta memberikan opsi pembayaran nontunai.

“Pasien di klinik ASRI dapat membayar dengan bibit pohon, kerajinan tangan, kotoran hewan, dan lain-lain. Tahun 2019, ASRI menerima lebih dari 23 ribu bibit pohon asli Kalimantan dari pasien untuk biaya berobat maupun tabungan berobat. Bibit-bibit pohon yang dibayarkan oleh pasien dan bibit-bibit pohon yang diambil dari dalam kawasan taman nasional yang diizinkan lewat simaksi, kemudian digunakan untuk program restorasi dan rehabilitasi kawasan hutan yang terdegradasi,” jelasnya.

Selain itu ASRI juga mempunyai program Chainsaw Buyback yang membantu penebang pohon untuk beralih mata pencaharian yang diperkirakan telah menyelamatkan lebih dari 30 ribu pohon besar.

Sejak awal berdiri pada tahun 2007 hingga saat ini, ASRI dipimpin oleh perempuan dan mendorong keterlibatan perempuan dalam konservasi hutan. ASRI juga selalu menekankan pentingnya kemitraan dalam upaya besar melawan perubahan iklim dengan mencegah deforestasi dan menggiatkan reforestasi.

“Pencapaian ini bukan hanya milik ASRI, tapi kerjasama yang baik antara ASRI dengan pemerintah dan masyarakatlah yang memungkinkan tercapainya dampak yang besar,”katanya.

Mengenai hal ini pun, sambu g dia adanya Dukungan KLHK

dan Balai Taman Nasional, serta Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan, Pemerintah Kabupaten dan masyarakat yang tinggal di sekitar hutan dimana ASRI bekerja, telah memungkinkan pencapaian-pencapaian ini.

“Penghargaan dari PBB kepada HIH/ASRI ini memberikan pengakuan bahwa perempuan punya dampak besar dalam kegiatan konservasi hutan dan upaya melawan perubahan iklim, serta mengkonfirmasi bahwa memang kehidupan manusia dan hutan dapat beriringan, tanpa harus memilih antara manusia atau hutan,”katanya

Selain itu, ia mengatakan, tidak kalah penting, program konservasi hutan harus mendengar dari masyarakat yang tinggal di sekitar hutan karena mereka tahu solusi terbaiknya.

Dikatakan dia, memenangkan penghargaan ini, ASRI ingin membawa pesan tentang fungsi hutan kalimantan yang kita jaga bersama ini. Hutan Kalimantan yang sering disebut paru-paru dunia, setiap detiknya memberikan sumbangsih pada dunia dalam melawan perubahan iklim.

“Karena kita hidup di bumi yang sama, jika hutan Kalimantan ini hilang maka seluruh masyarakat dunia akan terkena dampaknya. Untuk itu, kita semua, masyarakat dunia perlu menjaga hutan bersama-sama dengan masyarakat yang tinggal di sekitar hutan”, ujar Nur Febriani.

Sekjen PBB Antonio Guterres mengatakan, mengenai keberhasilan tersebut ia menyampaikan selamat. Sebagai bukti perjuangan selama ini.

“Saya mengucapkan selamat kepada para pemenang UN Global Climate Action Awards 2020, yang memberikan bukti nyata bahwa aksi iklim sedang berlangsung di seluruh dunia,” kata Sekjen PBB Antonio Guterres. (dan)