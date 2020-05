Astra Financial Kembali Salurkan Sembako ke Warga Pontianak

PONTIANAK – Lima perusahaan Financial yang tergabung dalam Astra Financial di Pontianak melaksanakan program Nurani Astra Berbagi untuk Negeri sebagai wujud kepedulian kepada masyarakat sekitar yang terdampak ekonomi akibat pandemi Covid.

Hadir pimpinan cabang dari kelima perusahaan itu; Meriny Christina (Toyota Astra Finance), Benny Luck (Astra Credit Companies), Daniel (Surya Artha Nusantara Finance), Riyan Aryantiko (TRAC), dan Sukrie Nasution (FIF Astra). Terakhir, Senin (18/5), bantuan diserahkan kepada warga di Jalan Perdana. Donasi berupa bahan pokok ini disalurkan dan bekerjasama dengan Masjid Nurul Huda – Perdana.

Total sebanyak 110 paket bahan pokok yang diserahkan, menggenapi 150 paket yang telah disalurkan melalui titik lainnya sebelumnya.

“Sehingga total ada 260 paket yang kita salurkan dalam beberpa hari ini. Kami meminta tolong dan mempercayakan penyalurannya kepada pengurus masjid karena mereka yang mengerti data warga di sini,” kata Kepala Cabang ACC, Benny Luck.

Lanjut dia, bantuan ini merupakan wujud kepedulian Astra Financial kepada masyarakat sekitar yang ekonominya terdampak akibat Covid-19,” katanya.

Pihaknya berharap bantuan itu bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. “Semoga kita bisa bertahan di tengah kondisi pandemi Covid-19 ini,” kata dia.

Ketua Pengurus Masjid Nurul Huda, Buyung Syafaruddin mewakili warganya berterima kasih atas kepedulian Astra Financial Pontianak.

“Bantuan ini sangat membantu untuk masyarakat yang menerima. Kami pastikan mereka yang menerima layak dibantu karena terdampak Covid-19,” ujarnya.

Paket bahan pokok yang dibagikan masing-masing senilai Rp 200 ribu. Isinya, 5kg beras, 1 kg gula pasir, 1 liter minyak, 520 ml kecap manis, 1 kg tepung terigu, 5 sachet susu bubuk dan 20 buah mie instan.

Kepala Cabang TAF Pontianak, Meriny Chirtina memaparkan, secara nasional Astra Financial dan SERA Group membagikan 12.590 paket bahan pokok senilai Rp 2,518 miliar kepada masyarakat terdampak Covid-19 di seluruh Indonesia. Sementara, total bantuan yang khusus dibagikan Astra Financial sebanyak 71.260 paket sembako senilai 14,25 miliar. Kick off penyaluran bantuan dilaksanakan 12 Mei 2020 dan secara bertahap diikuti oleh wilayah-wilayah lain.

Khusus wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Papua dilaksanakan serentak pada 18 Mei 2020 di 13 kota dengan membagikan bantuan sebanyak 2.195 paket bahan pokok.

Dalam proses penyaluran bantuan tersebut, Astra Financial tetap menerapkan prosedur kesehatan dan menjalankan anjuran pemerintah mengenai physical distancing.

Sebelumnya salah satu perusahaan yang juga tergabung dalam Astra Financial, yaitu FIF sudah membagikan sembako sebanyak 45.300 paket atau senilai 9,06 miliar di seluruh Indonesia. Branch Manager FIFGROUP Cabang Pontianak 1 Sukrie Nasution menyadari luasnya penyebaran wabah Covid telah berdampak pada setiap sisi kehidupan masyarakat Indonesia.

“Kami sangat merasakan kondisi masyarakat saat ini akibat meluasnya Covid-19. Sebagian besar sektor ekonomi terdampak, mengakibatkan berkurangnya daya beli masyarakat,” ujarnya. (ars/ser)