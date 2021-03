Battle Drama Korea Terbaru Semua Layak Rating Tinggi

READ NEXT

BERIKUT tiga drama Korea terbaru yang tayang di minggu yang sama. Sesuai nggak sih sama rating yang didapat? (c12/rat)

River Where the Moon Rises (KBS2)

Tanggal rilis: 15 Februari 2021

Jumlah episode: 20

Jika dibandingkan dengan dua drama lain, drama yang dibintangi Kim So-hyun dan Ji Soo ini mendapat rating paling tinggi. Yakni, 9,4 persen untuk episode pertama dan 9,7 persen untuk episode kedua. Nggak heran, fans mereka berdua lumayan setia lho. Apalagi, Ji Soo nggak mendapat cukup screen time pada drama-drama sebelumnya. Mau puas nontonin Ji Soo? Sini!

Dalam River Where the Moon Rises (RWTMR), dia menjadi On Dal, anak jenderal yang harus pura-pura bodoh supaya nggak dibunuh Suku Gyeru yang menguasai kerajaan dengan membodohi raja. Misi terakhir dari sang ayah adalah kabur dan melindungi Yeom Ga-jin, sang putri. Sayang, mereka terpisah di tengah hutan. Delapan tahun kemudian, mereka bertemu lagi tanpa saling mengenal karena Ga-jin hilang ingatan.

Kalau kamu suka Mr. Queen (tvN), jangan berharap banyak komedi di sini. RWTMR aja dibuka di medan perang di mana On Dal jatuh tertusuk. Yap, ceritanya cukup serius dan kental dengan politik istana! Meski begitu, drama ini nggak bikin bosan sama sekali! Bahkan, kamu nggak bakal sabar menanti kelanjutan cinta monyet Ga-jin dan On Dal di mana mereka nggak seharusnya bersama.

Sisyphus: The Myth (JTBC)

Tanggal rilis: 17 Februari 2021

Jumlah episode: 16

Lima koma enam persen untuk episode perdana itu lumayan tinggi lho mengingat Sisyphus adalah garapan JTBC. Tetapi, drama bergenre scifi ini dibintangi aktris kondang Park Shin-hye dan aktor ChoSeung-woo yang popularitasnya naik berkat Stranger (2017). Rating-nya pun naik menjadi 6,7 persen di episode kedua. Artinya, penonton mulai sadar kalau Sisyphus ternyata keren banget! Coba bayangin kenapa bisa kakak Han Tae-sul (Seung-woo) tiba-tiba hidup lagi dan muncul di depan kaca jendela pesawat? Dan kenapa tubuh Kang Seohae (Shin-hye) tiba-tiba memudar?

Nggak cuma mengharuskan kita berpikir, Sisyphus juga bikin penonton terkesima dengan kemampuan Shin-hye dalam adegan action. Kan dia biasanya cuma bisa nangis, hehe. Di sini dia seperti bukan dari bumi (or at least present time) sehingga harus lari dari Biro Kontrol Imigrasi yang nggak segan-segan membunuhnya. Sejak awal kita tahu dia akan terlibat dengan Tae-sul karena ada foto yang memperlihatkan mereka menikah. Lho? Bagi pencinta cerita scifi, rasanya rating Sisyphus kurang tinggi. Ya masa kalah sama Sageuk? Selain itu, drama ini diputar di Netflix sehingga bisa menjangkau pasar lebih luas. Semoga Sisyphus nggak mengecewakan sampai akhir ya.

Vincenzo (tvN)

Tanggal rilis: 20 Februari

Jumlah episode: 20

Saking powerful-nya seorang Song Joong-ki, dia menjadi satu-satunya pemain utama dalam Vincenzo. Meski seret di episode pertama dengan rating 7,7 persen, dia berhasil naik ke angka 9,3 persen di hari berikutnya. Maklum, emakemak Penthouse 2 (SBS) jadi terpecah konsentrasinya karena tayang bersamaan di hari Sabtu. Dalam drama terbarunya ini, mantan suami Song Hye-kyo menjadi pengacara sekaligus penasihat untuk bos mafia di Italia. Oleh karena itu, Joong-ki sering berbicara bahasa Italia dan surprisingly nggak kaku-kaku banget!

Patut diacungi jempol sih ini. Meski mengambil latar belakang politik yang melibatkan firma hukum, polisi, dan kejaksaan, ternyata Vincenzo nggak seserius itu! Saat Vincenzo pulang ke Korea Selatan, dia dihadapkan beberapa tenant di gedung yang akan dia robohkan. Nah, tingkah tenant ini menghibur banget dan bikin kekikukan Vincenzo jadi lebih lucu! Jadi, meski pemain utamanya cuma satu, karakter-karakter pendukung dalam Vincenzo penting semua. Jangan berharap ada romance ya. Lagi pula kok rasanya belum rela lihat Joong-ki dipasangkan dengan aktris lain. Hiks, ada yang masih gagal move on dari Song- Song couple di Descendants of the Sun (2016)?