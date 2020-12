Belajar Nge Hip Hop Sampai Nge BeAT

READ NEXT

PONTIANAK – Astra Motor Kalimantan Barat bersama DJ Pontianak menggelar Bincang Online yang membicarakan pengalaman menarik menjadi DJ di Program Talk Selow, kemarin. Keseruan dan kelucuan host menjadi daya tarik bincang online kali ini dengan tambahan keren dan cantiknya bintang tamu.

Bincang online membagikan pengalaman menarik menjadi DJ dengan tema Hip Hop Sampai Nge BeAT melalui live IG @honda_kalbartu Hop Sampai Nge BeAT melalui live IG @honda_kalbar, mengutamakan keseruan honda kalbar tidak lupa memberikan give away kepada penonton.

Hip Hop Sampai Nge BeAT menjadi perbincangan kali ini karena DJ dengan nama instagram @carlotta_felicia memang menjadi pehatian saat ini di dunia per Dj-an, kota Pontianak sendiri memang menjadi kota yang asik untuk dijajahi oleh para pemuda dan pemudi untuk mencari hiburan. Melalui Program Talk Selow Dj Lotta membagikan pengalaman asam manisnya dalam dunia per Dj an di Kota Pontianak.

Antofany Yusticia selaku Manager Marketing Astra Motor Kalimantan Barat mengungkapkan dalam program Talk Selow kali ini Astra Motor Kalimantan Barat mengangkat tema Hip Hop Sampai Nge BeAT mengundang DJ asal Kota Pontianak untuk membagikan pengalaman asam manisnya DJ di Kota Pontianak.

“Astra Motor Kalimantan Barat berusaha memberikan wadah bagi setiap rana di Kalimantan Barat, Talk Selow pada kali ini dengan tema Hip Hop Sampai Nge BeAT Astra Motor Kalimantan Barat tertarik dengan DJ Asal Kota Pontianak yang makin lama semakin dikenal dan berusaha memberikan ruang untuk membagikan pengalamannya kepada masyarakat,” tutur Antofany Yusticia. (ars)