Beras Rp 8.800, Warga Serbu Bazaar Murah

PONTIANAK – Ratusan warga menyerbu bazaar yang digelar Toko Tani Indonesia Center (TTIC) dari Dinas Ketahanan Pangan Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Barat, Jl Adisucipto, Pontianak, Jumat (20/12).

Kegiatan ini diadakan dalam rangka menekan angka inflasi dari bahan pokok pada momen hari raya Natal dan Tahun Baru. Bazaar ini akan berlangsung hingga Minggu (22/12).

Antusiasme warga sangat tinggi pada hari pertama pasar murah. Hanya dalam tempo beberapa jam saja, jualan di sana habis dibeli warga. Padahal TTIC sudah menyiapkan stok yang cukup banyak untuk hari perdana bazaar ini.

“Harganya lebih murah dari di pasar, terutama gula, beras dan daging. Jadi cukup membantu kami karena harga sembako sudah mulai naik,” ujar Rini, salah seorang warga.

Sementara Kepala Dinas PPKH Kalbar Muhammad Munsif mengatakan pihaknya menyediakan sembako murah, terutama beras yang diproduksi oleh gabungan kelompok tani di bawah binaannya.

Harga yang ditawarkan pun berada di bawah harga pasar. Beras misalnya dipatok Rp8.800 per kilogram. Sedangkan minyak goreng Rp10.000 per liter. Adapun gula pasir dihargai Rp12.000 per kg. Lalu telur Rp1.300 per butir, serta cabai rawit Rp25.000 per kg.