Besok Ratusan Tatung Kepung Kota

Junjung Semangat Toleransi

SINGKAWANG—Sekitar 830 tatung termasuk miniatur klenteng akan siap memukau wisawatan baik dalam dan luar negeri saat Festival Cap Go Meh (CGM) 8 Februari mendatang. Sekretaris Panitia Imlek dan Cap Go Meh Singkawang, Bong Cin Nen, jumlah tersebut merupakan ratusan tatung yang mendaftar untuk tampil dalam perayaan Cap Go Me

Ketua Harian Panitia Imlek dan Cap Go Meh Singkawang, Tjhai Leonardi mengatakan pihaknya telah melakukan beberapa kali pertemuan dengan para tatung untuk memastikan segala sesuatunya sesuai rencana dan menerapkan aturan main dalam parade tatung.

Dalam pesan-pesan, imbauan serta kesepakatan antara panitia dan peserta tatung guna mentaati aturan-aturan yang sudah dibuat. “Aturan yang dimaksud di antaranya tidak melibatkan anak-anak dalam pawai tatung, tidak menampilkan atraksi yang sadisme atau kekerasan pada hewan dan lain-lain,” ujarnya, Kamis (6/2).

Jika memang mereka mau melakukan ritual seperti itu, sebaiknya lakukan di vihara mereka masing-masing. Dia menambahkan, jika Festival Cap Go Meh sudah sangat dikenal dan sudah masuk dalam kalender dunia. Hal itu dikarenakan, Festival Cap Go Meh Singkawang terkenal dengan tatung yang terbanyak di dunia. “Untuk itu, saya berharap Festival Cap Go Meh Singkawang tahun ini dapat berjalan dengan sukses dan meriah seperti tahun-tahun sebelumnya,” ungkapnya.

Ketua DPRD Singkawang Sujianto berharap CGM 2020 ini akan mendatangkan banyak wisatawan sehingga Singkawang semakin ramai dan semakin di kenal di dunia kepariwisataan tanah air dan internasional. “Kita berharap semua pihak mendukung. Apalagi CGM ini merupakan agenda pariwisata nasional,” jelasnya.

Sebagai kota tertoleran di Indonesia, kata dia, atraksi budaya ini harus menjadi magnet dalam meningkatkan pariwisata di tanah air khususnya di kota Singkawang. “Semoga banyak hal manfaat di bidang peningkatkan perekonomian daerah dan warga,” ucapnya.

Sementara itu, Kapolres Singkawang AKBP Prasetyo Adhi Wibowo menyampaikan bahwa pertemuan ini penegasan kembali terkait aturan main tatung. Seperti dilarang menggunakan atribut partai, sifatnya sadisme, tidak memunculkan simbol simbol agama, pelibatan anak anak. Dalam pertemuan itu Kapolres menginginkan agar seluruh pihak bersama sama menjunjung sikap toleransi antar umat beraga, serta mencegah hal hal lainnya yang dapat membuat suasana Kota Singkawang tidak nyaman. “Kita minta semua pihak menjunjung sikap toleransi antar umat beragama,” imbaunya.

Hal sama juga disampaikan Ketua MUI Kota Singkawang, Mukhlis mengajak warga Singkawang untuk menjaga toleransi antar umat beragama. “Kedepanpan toleransi, umat Islam jangan terlibat ritual Cap Go Meh, sementara untuk rangkaian perayaaan tentunya menyesuaikan dengan kondisi pribadi masing masing,” ungkapnya.

Ia mengajak seluruh warga dan elemen masyarakat untuk menunjukkan sikap sebagai warga Singkawang yang menjadi kota tertoleran nomor satu di Indonesia. (har)