BRI Kembali Raih Penghargaan Good Corporate Governance & The Best CEO 2021

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berhasil menyabet lima penghargaan bergengsi di ajang GRC and Performance Excellence Award 2021, sebagai apresiasi atas implementasi Governance, Risk and Compliance (GRC). Apresiasi tersebut merupakan pengakuan atas komitmen perseroan dalam peningkatan pengawasan proses bisnis maupun operasional, guna menjaga tata kelola perusahaan yang baik.

Ke-5 penghargaan GRC & Performance Excellence Award 2021 yang diboyong oleh BRI pada perhelatan ini yakni The Best GRC Overall for Corporate Governance & Performance 2021 untuk kategori retail & micro banking, dan The Best Board of Commissioners in Banking Industries.

Selain itu jajaran manajemen BRI juga mendapatkan penghargaan, diantaranya adalah The Best Chief Executive Officer (CEO) untuk Direktur Utama BRI Sunarso, The Best Chief Compliance Officer (CCO) untuk Direktur Kepatuhan BRI Ahmad Solichin Lutfiyanto dan The Best Chief Risk Management Officer (CRO) untuk Direktur Manajemen Risiko BRI Agus Sudiarto.

Ajang penghargaan yang dilakukan secara hybrid pada Kamis (5/8) malam tersebut digelar oleh Majalah BusinessNews Indonesia bekerjasama dengan CEO Forum, serta didukung oleh pakar professional di bidang Good Corporate Governance (GCG). Sebelumnya di ajang yang sama pada tahun lalu, BRI juga sukses memboyong tiga penghargaan.

Direktur Utama BRI Sunarso yang hadir secara virtual pada saat penyerahan penghargaan tersebut mengungkapkan bahwa penghargaan ini membuktikan komitmen BRI dalam menjunjung tinggi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik yakni transparency, accountability, responsibility, independency dan fairness, dalam setiap aktivitas dan operasional bisnisnya.

“Perseroan akan terus menjaga dan meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik dan senantiasa menghadirkan layanan excellence bagi nasabahmaupun masyarakat,” ujar Sunarso.

BRI berkomitmen tinggi untuk terus meningkatkan penerapan GCG dari top management khususnya Dewan Komisaris dan Direksi. Pelaksanaan komitmen tersebut dilakukan dengan melaksanakan prinsip-prinsip GCG di setiap kegiatan usaha BRI, ditunjukkan dalam visi dan misi BRI, corporate values dan strategi kebijakan dalam keberlanjutan perusahaan.

“Komitmen implementasi tata kelola perusahaan yang baik tersebut sejalan dengan fokus BRI untuk terus menjadi garda terdepan dalam upaya penyelamatan sektor UMKM dari dampak pandemi, dan peran strategis BRI sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam membantu pemerintah mendorong pemulihan ekonomi Indonesia,” tambah Sunarso.

Penghargaan yang diterima BRI tersebut didasarkan pada penilaian yang dilakukan secara obyektif dan independen oleh Tim Penilai dan Dewan Juri, yang diawali dari penilaian GCG dari lebih 200 perusahaan di Tanah Air. Berdasarkan analisis para pakar tersebut, BRI dinilai telah sukses mengimplementasikan tata kelola perusahaan dengan baik, sesuai dengan tata nilai dan manajemen risiko yang berlaku di dunia internasional.

Ketua Penyelenggara GRC & Performance Excellence Award 2021 Irnanda Laksanawan menjelaskan, bahwa penyelenggaraan penghargaan ini telah memasuki tahun ketiga, dimana kegiatan corporate rating (award) tahunan ini dalam rangka mendorong perusahaan agar lebih mematuhi tata kelola perusahaan yang baiksecarainternal maupun terhadap stakeholder-nya.

“Penyelenggara terinspirasi oleh kegiatan atau arahan Kementerian BUMN mengenai pengelolaan korporasi/BUMN dengan core value AKHLAK. Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif. Oleh karenanya dalam pelaksanaan sistem Governance Risk & Compliance (GRC), kami menilai dan menentukan korporasi dengan penilaian GRC yang baik,” tutup Irnanda.**