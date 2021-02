BRI Raih Penghargaan Best of the Best Communications

PONTIANAK – PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) meraih predikat Best of the Best Communications mengungguli Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lainnya. Penghargaan tersebut berasal dari BUMN Corporate Communications & Sustainability Summit (BCOMSS) 2020.

“Saya mengapresiasi tinggi penghargaan ini, karena komunikasi itu adalah ujung tombak untuk menyampaikan setiap pesan. Ketepatan dalam inovasi program dan komunikasi solutif melalui multimedia mutlak dibutuhkan dalam situasi yang penuh tantangan ini agar kita dapat segera keluar dari masa sulit,” ujar Sunarso, Direktur Utama BRI, di Auditorium Telkom Hub Jakarta.

BCOMSS 2020 ini merupakan ajang pertama yang diadakan oleh Perkumpulan Kita Muda Bisa, afiliase dari Yayasan BUMN untuk Indonesia, tujuannya adalah untuk memberikan apresiasi terhadap program kerja BUMN di tahun 2020.

Dalam sambutannya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menekankan komunikasi adalah cerminan dari kepercayaan.

Kepercayaan market kepada BUMN saat ini luar biasa berkat adanya komunikasi yang baik. Hal itu terlihat dari harga saham perusahaan-perusahaan BUMN di Bursa Efek Indonesia (BEI). Persepsi yang baik, lanjutnya, bukan pencitraan, tapi karena implementasi yang langsung dirasakan oleh masyarakat

“Tidak mungkin kita bisa berkomunikasi dengan baik kalau kepercayaannya rendah, tidak mungkin kita lakukan sustainability yang baik tapi tidak dipercaya,” kata Erick

BRI, dalam ajang tersebut juga mendapatkan Golden Winner untuk sub-kategori Social Media and Corporate Campaign dengan program Pakai Masker itu Keren.

BRI mengusung konsep Pro People, Pro Planet, dan Pro Profit. Kampanye tersebut tidak hanya mengajak masyarakat mematuhi penggunaan masker tapi juga membangun kesejahteraan mereka.

Kampanye terintegrasi itu berhasil mengumpulkan sebanyak 2.468 design, dengan impression mencapai 11.363.682 di digital. Menghidupkan UMKM di daerah-daerah dengan memproduksi masker hasil lomba design tersebut sebanyak 125.000 masker. Tagar yang menjadi jargon kampanye di sosial medianya adalah #PakaiMaskerItuKeren.

“Selamat buat kawan-kawan BRI kekonsistenannya kelihatan. Harus terus bagus dan konsisten, untuk kawan-kawan BRI selamat,” Kata Arya Sinulingga, salah satu juri dalam ajang tersebut.

Sebagai informasi dengan pencapaian tersebut Bank BRI tidak hanya berhasil menjadi yang terbaik mengungguli Bank BUMN lainnya, namun juga 45 perusahaan BUMN yang turut serta di ajang bergengsi tersebut. (ars/r)