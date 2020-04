BTS Siapkan Konser Online

Bisa Nonton Sambil Lambaikan ARMY Bomb

SEOUL– Masa-masa isolasi diri ARMY (julukan fans BTS) akan semakin berwarna. Boyband Korea Selatan idola mereka, BTS, Jumat (10/4) mengumumkan akan menggelar konser online. Rencananya, konser festival virtual bertajuk Bang Bang Con itu diselenggarakan pada 18-19 April waktu Korea pukul 12.00 atau pukul 10.00 WIB.

’’Segera hadir! #BANGBANGCON #BTS_concert_at_home,’’ cuit akun Twitter resmi BTS kemarin. Boyband bentukan BigHit Entertainment itu melampirkan detail urutan konser online tersebut. Pertunjukan musik itu bakal menampilkan footage konser yang digelar BTS jauh sebelum pandemi Covid-19.

Konser dibagi menjadi delapan bagian selama dua hari berturut-turut. Dimulai dengan The Most Beautiful Moment in Life On Stage Tour yang digelar 27 November 2015 hingga 23 Maret 2016 dan ditutup dengan BTS World Tour ’Love Yourself’ Seoul yang dihelat pada 25-26 Agustus 2018. ARMY bisa menonton secara gratis melalui kanal YouTube BANGTANTV.

Bukan hanya itu. Keseruan nonton konser secara langsung bisa sedikit dirasakan di rumah. Biasanya, saat konser BTS, para fans membawa ARMY Bomb (official light stick BTS). Light stick itu akan terhubung dengan sistem venue melalui Bluetooth. Alhasil, light stick secara kompak menyala dan disesuaikan dengan penampilan BTS.

Nah, saat menonton Bang Bang Con, ARMY bisa menyalakan light stick tersebut. Mereka juga dapat menonton konser online itu melalui aplikasi Weverse. Atau tetap menyaksikan konser lewat YouTube di laptop atau TV serta menghubungkan light stick melalui Weverse.

Pertunjukan itu menjadi hiburan tersendiri bagi ARMY yang patah hati karena BTS menunda konser tur Map of the Soul. Konser tersebut sejatinya mulai digelar di Levi’s Stadium, AS, pada 25 April. ’’Kami berupaya melanjutkan pertunjukan yang sudah direncanakan jika memungkinkan. Namun, perincian tentang perubahan akan dijelaskan secara terpisah untuk setiap wilayah.’’ Demikian pernyataan BigHit Maret lalu, sebagaimana dilansir dari Soompi.

Sementara itu, kesuksesan BTS memuncak. Kamis (9/4), Gaon Chart mengumumkan bahwa BTS menjadi artis pertama dalam sejarah Gaon yang menerima empat kali lipat sertifikasi Million. Menurut peraturan Gaon, album yang melampaui angka penjualan 250 ribu pada enam pekan setelah album dirilis akan diberi sertifikasi Platinum.

Di sisi lain, album yang melampaui 1 juta penjualan diberi sertifikasi Million.

Album BTS juga terjual paling banyak dalam sejarah pop Korea. Akumulasi penjualan 14 album BTS adalah 20.329.305 kopi. Termasuk album debut 2 Cool 4 Skool (2013) dan album terbaru, Map of the Soul: 7 (2020). Angka penjualan itu berdasar data Maret oleh Gaon Chart.

’’Melampaui akumulasi penjualan album 20 juta kopi untuk kali pertama dalam sejarah pop Korea, BTS menjadi penyanyi dengan rekor penjualan album terbanyak,’’ ungkap BigHit, sebagaimana dilansir dari Korea Times. (Soompi/Los Angeles Times/Korea Times/adn/c18/nda)