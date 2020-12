Catur, Olahraga Otak Bikin Makin Cerdas

UDAH pada nonton serial The Queen’s Gambit belum? Iya, film tersebut mengisahkan tentang cewek bernama Beth Harmon yang sangat terobsesi dengan catur. Kegigihannya pun membuat Beth Harmon menjadi pemain catur terbaik dunia dan susah sekali untuk dikalahkan. Pemain catur harus punya strategi yang kuat. Did you know orang-orang yang mahir bermain catur punya tingkat kecerdasan yang tinggi, loh. Kok bisa ya? (c12/lia)

Memerlukan Konsentrasi Tinggi

Karena harus fokus pada taktik dan strategi untuk memenangkan pertandingan, pemain catur dipaksa untuk terus berkonsentrasi dan fokus pada permainan. Karena itu, kebiasaannya dalam melatih konsentrasi tersebut akan terbawa ke kehidupan seharihari. Which is, orang yang mahir bermain catur akan lebih mudah mengerti akan sesuatu hal dan terbilang sangat sabar dalam menghadapi sesuatu. Oleh karena itu, mereka akan lebih mudah untuk fokus pada suatu hal.

Sangat Mengasah Otak

Salah satu penelitian mengatakan bahwa catur adalah salah satu olahraga yang tepat untuk merangsang kecerdasan. Sebab, catur adalah sebuah olahraga yang sangat mengasah kemampuan otak untuk berpikir. Karena itu, tidak jarang mereka yang menekuni profesi ini dengan waktu yang cukup lama pasti memiliki IQ yang tinggi. Misalnya, Gary Kasparov, juara catur grand master Rusia-Kroasia terhebat sepanjang masa memiliki IQ 190 poin. Gary pun masuk menjadi 10 orang dengan IQ tertinggi di dunia loh.

Dituntut Cekatan dan Kreatif

Sadar atau tidak, seseorang yang bermain catur mau tidak mau harus memiliki imajinasi dan kreativitas yang tinggi. Sebab, permainan ini memerlukan analisis dan ketajaman otak yang diimbangi dengan keterampilan memilih strategi kapan akan maju dan bagaimana risiko yang harus diambil ketika melangkah ke kotak demi kotak. Berbagai elemen dalam tubuh seperti emosi, otak, fisik, bahkan psikologi sangat terlibat pada permainan ini. Nggak heran kalau catur dijuluki sebagai olahraganya orang cerdas.

Harus Punya Ingatan yang Kuat

Nggak hanya bermain strategi demi strategi, pemain catur yang cerdas akan menghafalkan opening, segala taktik, pola permainan, kombinasi, strategi, bahkan ending dari sebuah permainan tersebut. Sebab, mereka cenderung punya perhitungan panjang atau biasa disebut dengan teori catur. Dengan demikian, bermain catur akan meminimalkan terkena risiko penyakit Alzheimer karena kinerja otak yang terus diasah selama bermain catur.