Ceko Pakai Masker Rumahan, Wuhan Kian Santai

Mereka yang Mulai Optimistis Melawan Pandemi Covid-19

Banyak negara yang membuat strategi tersendiri untuk memerangi persebaran Covid-19. Pemerintah Republik Ceko juga punya cara yang mereka banggakan. Yakni, gerakan membuat masker di rumah.

AWAL pekan ini Perdana Menteri Ceko Andrej Babis mengeluarkan kebijakan baru. Dia mewajibkan semua warga yang ingin keluar rumah untuk mengenakan masker. Perintah itu disampaikan melalui iklan layanan masyarakat yang tayang di televisi.

’’Republik Ceko adalah satu di antara sedikit negara yang berhasil memperlambat laju virus corona. Perbedaan utamanya adalah pemakaian masker,’’ ungkap Menteri Kesehatan Ceko Adam Vojtech menurut The Guardian.

Saking bangganya, Babis mengunggah pesan untuk Presiden AS Donald Trump melalui Twitter. Dia menyarankan Trump dan negara lainnya agar mengikuti resep Ceko. ’’Memakai masker kain saja bisa menurunkan persebaran virus hingga 80 persen. Tuhan memberkati Amerika,’’ ucapnya.

Per 29 Maret, kasus Covid-19 di Ceko mencapai 2.829 dengan total 16 kematian. Angka tersebut jauh lebih kecil daripada negara Eropa lainnya seperti Italia, Spanyol, dan Prancis.

Semenjak imbauan dikeluarkan, warga sudah ribut untuk mencari masker. Saat persediaan menipis, pahlawan-pahlawan lokal muncul untuk mengatasi permasalahan.

Netizen mulai memberi tahu cara pembuatan masker dari rumah di Facebook. Sebuah grup bernama Cesko Sije Rousky yang mengunggah belasan video dan gambar petunjuk pembuatan masker do it yourself alias DIY sudah mempunyai 9 ribu anggota.

Bahannya terserah. Kaus bekas atau sarung bantal bisa diubah menjadi masker sederhana. Kepala Lembaga Kesehatan Nasional Ceko Pavel Brezovsky mengunggah cara membuat masker dengan sapu tangan. Sementara itu, Rektor Czech Technical University Vojtech Petracek mem-posting masker yang terbuat dari botol bekas.

Sejak itu, ribuan pahlawan lain muncul sebagai relawan yang membuat masker darurat. Para mahasiswa jurusan mode di Umprum Academy of Art, Architecture and Design, Praha, menghabiskan waktu di rumah sambil menjahit. Mereka sudah mengumpulkan ratusan masker untuk dibagikan.

’’Sebagian besar memang punya mesin jahit di rumah dan dengan senang hati membantu. Material masker 100 persen katun sehingga bisa disterilkan,’’ ujar Alice Klouzkova, pengajar di Umprum Academy of Art, Architecture and Design.

Sementara itu, situs Damerousky.cz menawarkan peta interaktif yang menerangkan mana saja yang bisa menyediakan masker dan mana saja yang membutuhkan. Pakar statistik Jeremy Howard mengatakan, peran aktif masyarakat membuat rasio penggunaan masker di Ceko melonjak dari 0 hingga hampir 100 persen dalam waktu 10 hari. ”Ini adalah salah satu alasan penentu perlambatan kasus baru di Ceko,” ungkap dia kepada Prague Morning.

Menghentikan persebaran memang bukan hal yang tak mungkin. Wuhan sudah menjadi contoh nyata. Kota yang menjadi awal pandemi global itu baru saja kembali hidup. Restoran-restoran sudah diizinkan untuk buka meski hanya untuk pesanan bungkus.

Zhou Guoqiong sudah harus melayani ratusan pelanggan yang mengantre sambil menjaga jarak. Memang tak sebanyak seperti pesanan sebelum korona muncul. ’’Yang penting, bisnis kami berjalan kembali,’’ ujar Zhou kepada Associated Press.

Dua bulan yang lalu, kota di Provinsi Hubei itu dikarantina. Pada akhirnya, warga diwajibkan untuk tinggal di rumah. Di sisi lain, ribuan tenaga medis dan relawan harus berjibaku menangani pasien dan orang-orang rentan seperti lansia.

Kini banyak relawan dan tenaga medis dari luar kota yang sudah pulang. Yang masih bertahan bertugas secara bergiliran untuk menyemprotkan disinfektan dan mengawasi masyarakat. Masyarakat harus menunjukkan kode kesehatan mereka di ponsel jika ingin bebas jalan-jalan di luar rumah.

Di sana tim medis dan relawan sudah menjadi pahlawan. Senin lalu dua tenaga medis perempuan yang memakai pakaian hazmat di mal Chuhe Hanjie disambut pengunjung lainnya dengan melambaikan bendera Tiongkok. ’’Saya memberi mereka sekantong permen sebagai tanda terima kasih,’’ ujar Li Zhen, pemilik toko permen di mal tersebut. (bil/c10/dos)