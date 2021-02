Cermati, Pajero Sport Facelift Punya Banyak Kecanggihan Unik di Kelasnya

READ NEXT

Mitsubishi Pajero Sport Facelift telah dirilis sejak 2019 di Thailand. Sejak saat itu Mitsubishi Pajero Sport Facelift jusrru mendapatkan respons yang sangat positif. Tidak hanya di Thailand tapi juga di negara lainnya di Asia Tenggara seperti Filipina.

Respons yang positif terjadi karena Mitsubishi Pajero Sport facelift ternyata punya banyak kecanggihan unik di kelasnya. Meski sudah dirilis sejak Juli 2019, mencermati keunikan teknologi Mitsubishi Pajero Sport Facelift ternyata mengasyikkan. Ada beberapa teknologi yang ternyata sangat unik dan jadi terosan baru.

Electric Powered Tailgate

Electric powered tailgate adalah fitur yang bisa membuka pintu bagasi secara otomatis. Normalnya fitur ini akan sangat membantu karena cukup menekan tombol saja maka pintu baasi akan terbuka. Hanya saja di Mitsubishi Pajero Sport Facelift fitur itu terkoneksi dengan Mitsubishi Remote Control App.

Sistem ini memungkinkan Anda membuka pintu bagasi melalui ponsel pintar yang Anda miliki. Berkat fitur itu dengan jarak tertentu, pintu bagasi bisa dibuka dari jauh melalui ponsel. Jadi Anda tidak perlu repot-repot mencari tombol ketika hendak memasukkan barang ke bagasi mobil. Jika Anda malas menggunakan ponsel, Anda tinggal menggunakan tombol khusus yang ada di kunci mobil.

Mirrored Screen dan WiFi di Layar Penumpang

Untuk pertama kalinya Mitsubishi Pajero Sport memiliki layar 12 inci di baris kedua atau di jok penumpang kedua. Menariknya layar tersebut bukan hanya layar yang bisa menampilkan fitur entertainment yang ada di konsol tengah mobil.

Layar tersebut justru dilengkapi dengan fitur Mirrored Screen yang bisa menampilkan layar ponsel ke layar Mitsubishi Pajero Sport. Jadi Anda bisa menikmati semua fitur di ponsel pintar Anda melalui layar. Layar ini juga dibekali dengan slot USB yang bisa dicolok dengan WiFi On The Go.

Remote Headlight

Jika Anda kebingungan mencari Mitsubishi Pajero Sport yang Anda parkir, Anda tinggal mengaktifkan Remote Headlight melalui Mitsubishi Remote Control App. Jadi Anda akan dengan mudah menemukan mobil Anda melalui lampu utama yang sudah menyala dari jarak yang jauh.

Lane Change Assist dan Rear Cross Traffic Alert

Dua fitur keamanan baru ini semakin menambah lengkap fitur-fitur keamanan yang sudah ada di Mitsubishi Pajero Sport seperti blind spot monitoring, autonomous emergency braking, around-view monitor, hill descent control, hill start assist, dan vehicle stability control.

Berbekal berbagai kelebihan itu, selain fungsionalitas dan mesin yang tangguh, tentu akan sangat menarik menanti kehadiran Mitsubishi Pajero Sport Facelift di Indonesia. Bisa jadi respons positif yang terjadi di Thailand dan Filipina juga akan terjadi di Indonesia.**