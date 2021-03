Dalam Hitungan Menit, Pria Tak Tamat SD Gondol Motor

SINGKAWANG—Hanya bermodalkan kunci T dalam hitungan menit motor bisa langsung tercuri. Itulah kelihaian BS alias Beni warga Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat. Residivis lima kasus pencurian sebelumnya ini hanya tamatan kelas III sekolah dasar.

Tertangkapnya BS ini usai menggondol satu unit sepeda motor di Komplek SD Negeri 30 Singkawang Jl.Pembangunan Gg.Suka Ramai Rt.005 Rw.002 Kelurahan Tengah, Singkawang Barat sekira pukul 00.15 wib Selasa (16/2). Hilangnya satu unit sepeda motor merk Honda Vario dengan plat polisi KB 4793 TM oleh pemilik dilaporkan ke Polres Singkawang.

Sebagaimana kronologis kejadian, saat BS beraksi melakukan pencurian, BS tidak sendirian, BS bersama Si Is berjalan kaki menuju sasaran motor. BS sang eksekutor dengan membawa kunci T menuju motor ditarget. Dalam waktu sekian menit, motor itu sudah bisa dikuasi BS. “Caranya dengan merusak kunci motor dengan kunci T tadi,” kata Kapolre Singkawang AKBP Prasetyo Adhi Wibowo melalui Kasat Reskrim Polres Singkawang, AKP Tri Prasetiyo, Selasa (9/3).

Saat beraksi, Si Is berperan sebagai mengawasi jalanan dan menunggu di depan gang sekitar lokasi parkiran motor terparkir. Setelah berhasil merusak kunci sepeda motor, tersangka BS pun membawa sepeda motor tersebut menuju ke rumah saudara Si Is di Jalan Abadi. Saat ini Si Is masih dalam pencarian sehingga Si Is ditetapkan daftar pencarian orang (DPO). Sementara BS diamankan pada 18 Februari 2021 sekira pukul 17.00 wib. Selain itu, dari hasil pengembangan hingga saat ini tersangka BS juga ada melakukan perbuatan pidana Curat lainya yang sedang di tangani Unit Reskrim Polsek Singkawang Tengah. Atas perbuatannya, BS kini terjerat pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, Ke-5 KUHPidana subsider Pasal 362 KUHPidana dengan ancaman pidana maksimal 7 tahun penjara.

“Kebetulan BS ini residivis dan ini yang pencurian sepeda motor ini adalah keenam kalinya tindak kejahatan yang dilakukannya. Motif BS melakukan aksinya adalah masalah ekonomi,” jelas Kasat. (har)