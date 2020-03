Dampak Corona Wings Air Tutup Rute Pontianak ke Kuching

PONTIANAK – Wings Air (kode penerbangan IW) member of Lion Air Group memberikan keterangan resmi sehubungan layanan penerbangan internasional dari Pontianak ke Kuching. Wings Air menghentikan atau penundaan sementara (suspend) sampai pemberitahuan lebih lanjut (until further notice).

Wings Air melayani satu-satunya penerbangan internasional di jaringan Wings Air, dari Pontianak melalui

Bandar Udara Internasional Supadio di Kubu Raya, Kalimantan Barat (PNK) ke Bandar Udara Internasional

Kuching (Lapangan Terbang Antarabangsa Kuching) yang terletak di Kuching, Sarawak, Malaysia (KCH), dengan keterangan: Penerbangan IW-1378 Pontianak – Kuching, berangkat pukul 09.45 waktu setempat (Waktu

Indonesia Barat, GMT+ 07). Lalu Penerbangan IW-1373 Kuching – Pontianak, berangkat pada 11.55 waktu setempat (Waktu Standar Malaysia, GMT+ 08).

Penundaan sementara ini dilakukan sesuai rekomendasi perusahaan (Direktorat Operasi; Keselamatan, Keamanan dan Kualitas Wings Air) serta berdasarkan situasi saat ini, dalam upaya menangkal masuk penyebaran corona virus disease (covid-19).

Wings Air menegaskan keputusan penghentian penerbangan sementara ini juga dilakukan dalam rangka tindakan preventif dan proaktif guna mengutamakan faktor keselamatan awak pesawat, petugas layanan darat (ground handling) dan para tamu atau penumpang.

Wings Air tunduk dan melaksanakan seluruh aturan penerbangan internasional, regulator dan ketentuan

perusahaan dalam menjalankan operasional sesuai dengan standar operasional prosedur yang memenuhi persyaratan aspek keselamatan, keamanan dan kenyamanan penerbangan (safety first).

Wings Air telah memberikan informasi penundaan penerbangan rute internasional Pontianak – Kuching – Pontianak kepada seluruh calon penumpang sesuai dengan perkembangan terkini.

Wings Air memfasilitasi kepada seluruh calon penumpang yang sudah membeli tiket (issued ticket) dengan pengembalian dana (refund) menurut ketentuan yang berlaku.

