De Ridder Bikin Kejutan

Petarung asal Belanda Reiner De Ridder sukses membikin kejutan dengan mengalahkan sang juara bertahan Aung La N Sang asal Myanmar untuk menjadi juara dunia ONE Championship kelas Middleweight pada laga di Singapura, Jumat malam. “The Dutch Knight”, julukan Reiner De Ridder berdasarkan data resmi dari manajemen ONE Championship, Sabtu, tidak membutuhkan waktu yang lama (satu ronde) untuk menjadi yang terbaik meski sang lawan merupakan petarung unggulan.

Kemenangan de Ridder ini sesuai dengan prediksi petarung blasteran Indonesia-Belanda, Anthony Engelen. Peterung veteran itu sejak awal menjagokan rekan seperjuangannya itu karena dinilai mempunyai kemampuan.

“Sejujurnya, mereka berdua adalah orang yang sangat luar biasa. Aung La adalah petarung yang sangat luar biasa. Saya juga bertemu Reinier beberapa kali, juga petarung yang sangat keren. Saya pikir Reinier memiliki peluang bagus untuk menang,” kata Engelen sebelumnya, dilansir Antara.

Pada laga dengan tajuk ONE : Inside The Matrix ini Aung La membuka aksinya dengan pukulan uppercut cepat. De Ridder membalas dengan tangkapan cepat dari jarak jauh, merobohkan “The Burmese Python” ke matras. Transisi cepat ke belakang dengan body segitiga menawarkan banyak kesempatan bagi De Ridder untuk berusaha keras hingga akhir.

Setelah beberapa kali mencoba, cekikan pada leher (rear-naked choke) masuk dengan kuat, dan Aung La tidak punya pilihan selain menyerah. Dengan kemenangan tersebut, De Ridder mempertahankan rekor tak terkalahkan, membawa pulang gelar Juara Dunia ONE Middleweight ke Belanda.

Selain Reiner De Ridder melawan Aung La N Sang, laga ONE : Inside The Matrix juga menampilkan tiga laga perebutan predikat juara dunia yaitu Juara Dunia ONE Lightweight, Christian “The Warrior” Lee dari Singapura sukses mempertahankan gelar setelah mengalahkan Iuri Lapicus dari Moldova dironde pertama.

Petarung Vietnam-Amerika Thanh Le mencatatkan kemenangan KO gemilang di ronde ketiga dari mantan pemegang gelar Martin “The Situ-Asian” Nguyen dari Australia-Vietnam dan merebut gelar Kejuaraan Dunia ONE Featherweight.

Selanjutnya petarung China “The Panda” Xiong Jing Nan mempertahankan Gekar Juara Dunia ONE Women’s Strawweight dalam pertarungan virtuoso melawan petarung Singapura Tiffany “No Chill” Teo, menang dengan keputusan mutlak. (ant)