Di Balik Liputan ‘Sirip Terhidang, Hiu Menghilang’

Berpura-pura Menjadi Mahasiswa hingga Penulis Blog Kuliner

Lima bulan lamanya liputan tentang perdagangan sirip hiu dan pari digarap. Dari mulai riset, pengumpulan data, hingga wawancara para narasumber. Liputan khusus yang digarap secara mendalam itu, akhirnya berbuah manis. Pontianak Post meraih juara pertama dalam kategori ‘Liputan Khusus’ pada Kompetisi Product Quality 2019 yang digelar oleh Jawa Pos Group.

SITI SULBIYAH, Pontianak

Penghargaan diberikan pada even puncak rapat tahunan Jawa Pos Jaringan Media Nusantara (JJMN) di Hotel Shangri-La, Surabaya, Jumat (31/1) malam. Malam itu, merupakan momen penganugerahan kepada media-media berprestasi di lingkungan JJMN.

Ajang ini diikuti puluhan perusahaan penerbitan koran yang berada di bawah JJMN. Adapun kompetisi tersebut mencakup beberapa kategori, antara lain, tulisan eksklusif berupa: Liputan Khusus, Berita Headline, dan Feature atau Boks; foto; infographic; overall newspaper design; front page design; dan print quality.

Penghargaan ini menjadi kado manis di momen HUT ke-47 Pontianak Post, yang jatuh pada 2 Februari 2020. Direktur Pontianak Post, Tresnowati, mengapresiasi kinerja redaksi Pontianak Post yang menghasilkan karya jurnalistik berkualitas serta mampu bersaing dengan media lainnya di tingkat nasional.

“Pengharagaan ini menjadi hadiah di usia Pontianak Post yang ke-47 tahun. Meski tidak lagi muda, Pontianak Post mampu secara konsisten menghasilkan karya yang berkualitas,” tutur dia.

Walau begitu, ia berpesan agar tidak jemawa dan tinggi hati. Pontianak Post diharapkan dia dapat secara konsisten menghasilkan karya-karya jurnaslitik terbaik, agar terus menjadi pilihan utama para pembaca. Dia juga berharap, media ini terus dapat menjadi andalan dalam mengawal pembangunan di provinsi ini.

Pemimpin Redaksi Pontianak Post, Heriyanto mengaku bersyukur atas prestasi yang telah dicapai tersebut. Meraih juara pertama dalam kategori ‘Liputan Khusus’, menurutnya merupakan suatu kebanggan bagi media terbesar di Kalbar itu.

“Prestasi ini tentunya menjadi pelecut bagi kami untuk menghasilkan karya yang berkualitas secara konsisten bagi masyarakat Kalbar,” ungkap dia.

Di Balik Tulisan Pemenang

Karya yang berjudul ‘Sirip Terhidang, Hiu Menghilang’, terbagi menjadi tiga tulisan dan diterbitkan dalam dua edisi, yakni 30-31 Juli 2019. Secara umum, tulisan tersebut menceritakan tentang eksploitasi dua hewan laut yang dilindungi, yakni hiu dan pari, sekaligus menguak rantai perdagangannya.

Setelah melalui riset awal, penulis melakukan peliputan di lapangan, tepatnya di TPI Sungai Kakap, Kubu Raya. Di sana, penulis menemui para nelayan yang secara khusus menangkap hiu dan pari di perairan di sekitar Kalbar. Selain nelayan, penulis juga berkunjung ke salah satu tangkahan yang menampung bagian sirip hiu dan pari, serta mengolah bagian tubuh ikan lainnya, seperti daging, tulang, hingga kulitnya.

Penulis dalam peliputannya dibantu oleh seorang enumerator dari Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Pontianak. Dari petugas itu, penulis menggali informasi sekaligus mendapatkan data-data pendukung lainnya yang sangat diperlukan.

Tidak hanya satu kali, untuk melengkapi informasi, penulis bahkan beberapa kali kembali ke TPI Sungai Kakap. Tidak mudah menggali informasi dari nelayan. Ada yang dengan mudah berbagi informasi, tetapi ada yang tampak hati-hati. Maklum, perdagangan kedua satwa ini diatur sedemikian ketat oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Agar tidak curiga, penulis pernah sempat berpura-pura menjadi mahasiswa yang tengah menjalankan tugas kuliah.

Selain mengunjungi TPI Sungai Kakap, penulis juga berkunjung ke PPI Pemangkat, Sambas, untuk mendapatkan informasi yang lebih komprehensif mengenai jalur perdagangan hiu dan pari. Bersamaan dengan itu, peliputan sekaligus juga dilakukan di Kota Singkawang. Liputan tersebut dilakukan pada awal bulan Ramadan tahun lalu.

Sementara di Kota Pontianak, penulis mencoba menemui pengepul sirip hiu dan pari. Tidak mudah untuk mendapatkan informasi dari pengepul ini, karena mereka juga merasa awas, kalau diekspose, akan memutus pintu rezeki mereka dari perdagangan komoditas tersebut. Untuk itulah, penulis saat menemui pengepul mengaku sebagai seorang blogger yang punya hobi menulis tema-tema kuliner. Salah satu menu kuliner yang tertarik diulas oleh penulis, dan sengaja diceritakan kepada pengepul tersebut adalah sup hisit. Sebagaimana diketahui, sup hisit adalah sup yang berbahan dasar utama sirip hiu.

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih kuat tentang sup hisit, penulis berkunjung ke sejumlah restoran yang menyediakan menu tersebut di Kota Pontianak. Harganya yang cukup mahal, menjadikan menu tersebut begitu eksklusif. Selain menggambarkan rasa dan tampilan sup tersebut, penulis juga mewawancarai seseorang yang pernah merasakan nikmatnya sup tersebut.

Tulisan berjudul ‘Sirip Terhidang, Hiu Menghilang’ relatif memang memakan waktu yang cukup lama. Sekitar lima bulan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan riset, mengumpulkan data, hingga menemui sejumlah narasumber. Pengerjaan dilakukan di sela-sela tugas harian sebagai seorang wartawan. Peliputan yang dilakukan di berbagai lokasi, mulai dari Pontianak, Kubu Raya, Mempawah, Singkawang, dan Pemangkat, juga membuat liputan ini memakan waktu yang lama. (*)