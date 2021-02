Digelar Virtual, Event Otomotif IIMS V Tetap Banjir Promo

PONTIANAK – Sejumlah gelaran akbar tanah air terpaksa digelar secara virtual, termasuk Indonesia International Motor Show (IIMS). Hari keenam IIMS Virtual 2021 x Shopee kian menarik, lantaran program menarik dari tenant yang telah mengisi booth secara virtual di IIMS Virtual 2021 fase pertama ini.

Communications Strategy Manager PT. Honda Prospect Motor, Adhi Parama Sugarda menyatakan bahwa, pada tahun 2020 meski di tengah pandemi, Honda mencatat sejarah. Untuk pertama kalinya, Honda Brio menjadi model dengan penjualan terbanyak di 2020 dengan 54% dari total penjualan 79.000 unit Honda di masa pandemi. Hal ini melampaui ekspektasi Honda, meskipun Honda Brio memang dirancang kusus untuk masyarakat Indonesia. “Dari sisi branding, platform digital sangat berpengaruh terhadap eksistensi brand kita. Terutama anak muda.” ujar pria yang akrab disapa Rama tersebut.

Sedangkan dedikasi program penjualan Honda untuk IIMS yakni, “Kita siapkan khusus untuk sobat IIMS. Pertama, gratis perawatan berkala, untuk jasa dan sparepart, untuk Honda BR-V, Honda Mobilio, Honda Jazz dan Honda CR-V selama 4 tahun, atau 50.000 km. Juga untuk konsumen loyalis Honda, dan untuk tenaga medis, pelajar, mahasiswa, guru dan dosen, untuk Honda Brio dan Honda HR-V,” papar Hendra Kustiawan, Direktur Honda Jakarta Center, PT Imora Motor.

Ada juga Honda Healthy Package dengan tagline “Sehat Bersama Honda” dimana paketnya sampai dengan 10 juta rupiah. Untuk beberapa model dari Honda Brio, Honda BR-V, Honda Mobilio, Honda City, Honda Civic Hatchback, Honda Civic Sedan, Honda Accord, dan Honda Odyssey. Cukup datang ke dealer terdekat nanti akan dijelaskan oleh sales consultant. Program angsuran mulai dari 2 juta-an. Bunga bisa 0% sampai dua tahun dan tenor bisa mencapai tujuh tahun. DP ringan, dari 17 juta-an.

Hyundai memberikan promo spesial untuk pengunjung IIMS, yaitu Free AC Home Charger untuk setiap pembelian IONIQ Electric & KONA Electric. Terdapat juga extra e-toll sebesar 300 ribu rupiah untuk transaksi via Click to Buy. Design dan teknologi terkini datang dari brand Mazda. Seolah sempat ‘mati suri’, Mazda menjanjikan hadir dengan konsep lifestyle berdasarkan hasil subsidiary dari Hiroshima, Jepang dan membuat Mazda masuk dengan produk yang berubah secara design maupun teknologi. Untuk Line Up produk di 2021, Mazda masih mengandalkan CX Group.

Produk terbaru dari CX Group yaitu CX 30 yang mengadopsi teknologi terbaru 7G, di Februari ada refreshment produk sedan, begitu juga di bulan maret ada beberapa produk refreshment. “Adapun Line Up Product yang akan dihighlight khusus untuk meramaikan IIMS Virtual 2021 adalah Stock VIN 20, yaitu CX-3 Sport, CX-5 GT, CX-8 Elite, Mazda 2 GT, Mazda 2 Elite. Untuk model yang lain (VIN 21) kita sudah membuka kesempatan untuk customer inden dengan lead time Februari – Maret di beberapa model. Selanjutnya sales Program yang akan diberikan adalah cashback up to Rp 10 juta saat mengunjungi dealer. Tersedia juga program cashback saat transaksi online dengan beberapa e-commerce seperti Shopee.” papar Head of Marketing PT Eurokars Motor Indonesia Benedictus Nino Dwiarto.

Masa pandemi membuat seluruh pegiat usaha memutar otak mencari strategi marketing terbaik yang belum pernah dilakukan sebelumnya oleh brand. Rudy Salim, CEO Prestige secara singkat menuturkan, bahwa dunia sedang mengalami digital disrupsi. Digital disrupsi adalah ketika ada saingan yang lebih efektif, efisien, murah dan cepat. Ketika pandemi, digital disrupsi dipercepat. “Kami sedang mengalami dan sudah mengantisipasi disrupsi tersebut. Semua penjualan kami goes to digital. Kami juga bekerjasama dengan salah satu marketplace. Manfaatkan digital disrupsi dan take the advantage,” papar Rudy.

Sementara itu, Vespa Sinergi mengadakan diskon up to 50% untuk aksesoris dan merchandise selama IIMS Virtual 2021 berjalan, melalui Shopee. Dan untuk pembelian unit, akan mendapatkan helm Sinergi dan juga jacket Sinergi. Inovasi selanjutnya datang dari produsen audio aftermarket Venom, yang bulan ini akan merayakan anniversary ke-19. (ars)