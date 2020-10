Dinas Kesehatan Tambah Empat Unit Alat Tes PCR

READ NEXT

PONTIANAK- Dinas kesehatan propinsi Kalimantan Barat akan menambah empat unit alat RT-PCR. Tujuannya untuk meningkatkan kemampuan jumlah tes usap di Kalbar.

“Kami tahu kemampuan Lab Untan hanya 500-700 per-hari, sehingga kita kembali memesan 4 unit alat RT-PCR lagi. Insyaallah minggu depan sudah datang dan mudah-mudahan segera bisa beroperasi,” ungkap Kadis Kesehatan Provinsi Kalbar Harisson di Pontianak, Senin.

Dirinya berharap, Pemerintah kabupaten/kota yang sangat serius dan semangat mengirim sampel tes usap dalam mengatasi pandemi COVID-19 harus juga diimbangi dengan menyediakan alat untuk pemeriksaan PCR sendiri, sehingga tidak terlalu tergantung dengan pemerintah provinsi.

“Kalau memang serius ingin mengatasi pandemi di daerahnya, kabupaten/kota beli lah alat PCR sendiri seperti Kabupaten Sintang, sehingga sampel tes usap bisa langsung diperiksa pada hari itu juga,” katanya.

Saat ini, kata Harison, dengan 6 hari kerja, kapasitas Laboratorium Untan bisa memeriksa sebanyak 3.000-4.000 sampel tes usap. Ini pun kalau Laboratorium Untan tidak sedang error dalam pemeriksaan, dimana terkadang terjadi gagal dan alat PCR tidak bisa mengeluarkan hasil.

“Makanya dalam Pergub 110/2020 diatur 200 sampel per minggu, per kabupaten/kota, sehingga sampel yang akan diperiksa untuk 13 kabupaten/kota sebanyak 2.600 sampel per minggu, dan sisa kuotanya untuk pemeriksaan pasien di rumah sakit atau populasi tertentu yang memerlukan pemeriksaan swab. Untuk Kabupaten Sintang tidak kita hitung lagi karena sudah melaksanakan pemeriksaan PCR sendiri,” katanya.**