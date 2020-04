Dompet Ummat Salurkan Program Desinfektan Chamber ke RSJ Sungai Bangkong

PONTIANAK – Dompet Ummat menyalurkan Desinfektan chamber untuk Rumah Sakit Jiwa Sungai Bangkong. Penyaluran desinfectan ini dikarenakan mereka masih banyak melakukan pemeriksaan di IGD sehingga akan berinteraksi dengan banyak orang.

Bantuan ini diserahkan langsung Staff Fundraising Dompet Ummat Haris. “Kami serahkan Rabu, 2 April kemarin, dan diterima Kepala Sub Bagian Tata Usaha Rumah Sakit Jiwa Sungai Bangkong, Yuliana,” kata Haris.

“Kami dari Kami dari RSJ Sungai Bangkong mengucapkan terima kasih atas Bantuan Bilik Desinfektan yg sdh kami terima” tutur Yuliana.

Ini adalah desinfektan chamber pertama yang di buat Dompet Ummat yang bekerjasama dengan tiga mahasiswa teknik mesin Universitas Muhammadiyah Pontianak. Fadil (25), Angga (24) dan Faino (22).

Proses pembuatan desinfektan chamber yang berukuran tinggi dua meter dengan lebar 1,2 meter ini memakan waktu sembilan hari. Bahan pembuatan sendiri seperti pompa, selang, adaptor dan nozzel di ambil dari singkawang.

“Sebenarnya bisa jadi dua hari tetapi karena menunggu semua bahan dan alat sehingga pembuatannya menjadi molor,” cerita Haris.

Pembuatan desinfectan chamber ini sebagai bentuk dukungan dan ikhtiar Dompet Ummat dalam melawan wabah covid-19 yang makin hari makin terus bertambah jumlah pasiennya baik ODP, PDP mau pun pasien yang positif.

“Hingga saat ini kami harus terus berikhtiar untuk menghentikan penyebaran virus corona ini karena wabah ini bukan hanya tanggung jawab si A atau si B tetapi tanggung jawab kita semua,” tambah Aries Pratama selaku manager Fundraising Dompet Ummat.

Dia juga menyampaikan pihaknya akan membuat beberapa disenfectan chamber lagi yang akan di salurkan ke tempat-tempat yang kemungkinan penyebaran virus corona lebih besar.

“Semoga iktiar ini bisa membuahkan hasil dan wabah corona ini bisa cepat berlalu,” harap Aries.

Selain desinfectan chamber ini Dompet Ummat juga menggalangkan dana untuk extra fooding dan sembako untuk warga terdampak corona.

Jadi bagi masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam extra fooding tambahkan kode unik 005 pada nominal donasi anda dan kode unik 006 jika ingin berpartisipasi dalam program sembako untuk warga terdampak corona kemudian transfer ke :

via rekening Mandiri : 146.000.496.614.4

via rekening BNI Syariah : 023.5359.406

Donasi juga bisa langsung ke kantor Dompet Ummat Jl. Karimata No. 2A.

“Mari bersama kita lawan corona,” ajak Aries. (mse/r)