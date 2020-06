Enam Pasien Covid-19 di Ketapang Sembuh

KETAPANG – Jumlah pasien positif Covid-19 di Ketapang kembali bertambah. Tim gugus tugas Covid-19 Ketapang kembali mengumumkan empat pasien Covid-19 sembuh. Dengan demikian, total ada enam pasien Covid-19 di Ketapang dinyatakan sembuh. Sementara 15 pasien lainnya masih menjalani perawatan dan isolasi.

Kepala Dinas Kesehatan Ketapang, Rustami, mengatakan saat ini telah terdapat enam pasien positif Covid-19 yang dinyatakan sembuh setelah dua berturut-turut hasil swab dinyatakan negatif. “Total sudah enam pasien Covid-19 yang sembuh. Yang pertama pasien dari Nanga Tayap, kemudian dari Marau. Jumat (5/6) kemarin dan hari ini (Sabtu; red) ada empat pasien lagi yang dinyatakan sembuh,” katanya, kemarin (7/6).

Dia menjelaskan, empat pasien Covid-19 yang dinyatakan sembuh tersebut merupakan klaster jamaah tabligh akbar di Malaysia. Di antaranya pasien 05 seorang perempuan berusia 34 tahun asal Kelurahan Mulia Baru Kecamatan Delta Pawan, pasien 07 seorang laki-laku berusia 60 tahun asal Kelurahan Mulia Baru Kecamatan Delta Pawan, pasien 08 yang merupakan laki-laki berusia 61 tahun asal Kelurahan Kauman Kecamatan Benua Kayong, serta pasien 11 seorang balita perempuan berusia 2 tahun berasal dari Kelurahan Kauman Kecamatan Benua Kayong.

Rustami mengungkapkan, dua pasien yang telah dinyatakan sembuh sebelumnya yaitu dari Nanga Tayap dan Marau telah dipulangkan kerumah masing-masing. Sementara empat pasien lainnya yang dinyatakan sembuh pada Jumat dan Sabtu akan dipulangkan pada Senin (8/6). “Keempat pasien yang sembuh itu hari Senin baru akan kita pulangkan. Saat ini mereka berempat sudah dipindahkan dan tidak lagi berada di ruangan untuk pasien positif,” ungkapnya.

Rustami menambahkan, saat ini masih ada 15 orang yang masih dinyatakan positif Covid-19. Ke 15 pasien positif ini masih menjalani perawatan dan isolasi sembari menunggu hasil swab PCR untuk memastikan apakah mereka sudah terbebas dari virus corona atau belum. “Pasien konfirmasi positif selama dikarantina mendapatkan asupan gizi dan kalori dua kali lipat dari kita yang sehat. Serta diawasi oleh ahli gizi yang kompeten,” paparnya.

Dia juga menegaskan, pihaknya sangat serius menangani kasus Covid-19. Dia juga mengungkapkan alasan kenapa waktu perawatan pasien Covid-19 lama, karena proses menunggu swab memakan waktu lama, terlebih prosedur kesehatan untuk menyatakan pasien sembuh harus melalui dua kali tes swab secara berturut-turut. “Jadi jika pasien itu tes swab pertama negatif kemudian kedua positif, maka belum bisa dikatakan sembuh dan harus dilakukan tes swab kembali,” tegasnya.

Rustami menambahkan, saat ini Pemda Ketapang sedang mempersiapkan penerapan tatanan kehidupan baru atau new normal di tengah pandemi Covid-19. New normal adalah tatanan baru untuk beradaptasi dengan Covid-19. Masyarakat harus menjaga produktivitas di tengah pandemi ini dengan tatanan baru yang disebut new normal.

Tatanan baru ini diperlukan sebab hingga saat ini belum ditemukan vaksin definitif dengan standar internasional untuk pengobatan Virus Corona. Yang disebut dengan new normal adalah tatanan, kebiasaan dan perilaku baru yang berbasis pada adaptasi untuk membudayakan perilaku untuk selalu hidup bersih, sehat, rajin mencuci tangan dengan sabun, menggunakan masker saat keluar rumah, menjaga jarak aman saat berbicara dengan orang lain, dan menghindari kerumunan.

“Diharapkan, kebiasaan baru ini menjadi kesadaran kolektif agar dapat berjalan dengan baik sehingga dapat memutus rantai penyebaran Covid-19,” harapnya.

Pemda Ketapang telah melakukan rapat terkait persiapan pelaksanaan new normal. Namun untuk saat ini pemberlakuan new normal hanya sebatas pada bidang keagamaan dan tempat ibadah saja. “Kami himbau kepada seluruh tempat ibadah dan sekolah keagamaan melalui pengurusnya agar dapat membuat protokol kesehatan yang baik,” pungkasnya. (afi)