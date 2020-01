Expo Pendidikan Tinggi Dalam & Luar Negeri Tahun 2020 di SMA Gembala Baik Pontianak

GUNA memberikan pelayanan informasi dan konsultasi pendidikan tinggi kepada masyarakat Kota Pontianak dan sekitarnya, SMA Gembala Baik kembali menjadi tuan rumah penyelenggaraan Expo Pendidikan Tinggi Dalam dan Luar Negeri Tahun 2020, pada Rabu dan Kamis, 8 dan 9 Januari 2020. Expo dilangsungkan di Kompleks SMA Gembala Baik Gedung C, Lantai 2 dan Lantai 3, Jalan Jend. Ahmad Yani Pontianak.

Expo kali ini mengusung tema Prepare Your Future. Expo ini gratis dan terbuka untuk umum. Bahkan terdapat undian berhadiah bagi para pengunjung. Antonius Medellu MPd, Ketua Panitia Expo mengutarakan bahwa ada 63 stan yang mengikuti expo tahun 2020. Perguruan tinggi yang berpartisipasi selain dari lokal kota Pontianak, juga berasal dari luar Pontianak, serta perguruan tinggi luar negeri. Adapun perguruan tinggi yang membuka stan expo di SMA Gembala Baik, meliputi: (1) Pontianak antara lain Widya Dharma, Polteq, STMIK, STB Harapan Bersama, E-Collink, SUN Education, Borneo Education, Tristar Institute, Best Partner, dan Edu Bridge.

(2) Jakarta antara lain President University, Universitas Bunda Mulia, STP Trisakti, Universitas Multimedia Nusantara, Raffles University, FLIP, Universitas Bina Nusantara, Universitas Prasetiya Mulia, Swiss German University, Universitas Kristen Krida Wacana, Calvin Institute of Technology, Universitas Pembangunan Jaya, Universitas Tarumanagara, Jakarta International College, IPMI Internasional Business School, Universitas Pelita Harapan, Pradita Institute, Universitas Podomoro, Lassale College, Jakarta International College, Universitas Indonusa Esa Unggul, Kwik Kian Gie University, dan Prime Education.

(3) Surabaya antara lain Universitas Surabaya, ISSTS, Universitas Kristen Petra, dan Universitas Katolik Widya Mandala. (4) Bandung antara lain Universitas Kristen Maranata dan Universitas Katolik Parahyangan. (5) Yogyakarta antara lain Universitas Atma Jaya dan Universitas Sanata Dharma.