Gear Formagama Balek Kampong 2021

PONTIANAK – Formagama Balek Kampong adalah kegiatan tahunan yang diselenggarakan oleh organisasi mahasiswa rantau UGM daerah Kalimantan Barat atau FORMAGAMA KALBAR. Formagama Balek Kampong atau biasa disingkat dengan FBK terdiri dari 3 jenis rangkaian acara antara lain: Sosialisasi akbar atau roadshow, seminar, dan dilengkapi dengan simulasi Try Out persiapan SBMPTN. FBK adalah wadah bagi mahasiswa-mahasiswi Kalimantan Barat untuk memberikan pengetahuan, menyemangati dan mengajak teman-teman pelajar di Kalimantan Barat untuk dapat menjadi penerus dalam mengenyam pendidikan setingi-tingginya khususnya di perguruan tinggi favorit di Yogyakarta seperti UGM.

Adanya pandemi Covid-19 menjadi tantangan tersendiri dalam penyelenggaraan FBK tahun 2021. Rangkaian acara FBK yang sebelumnya diadakan secara offline tiap tahunnya, kini juga turut berdampak dan perlu beradaptapsi dan bertransformasi ke dunia/platform digital. Beralihnya FBK dengan menggunakan platform digital, tidak membuat FBK kalah menarik dari kegiatan pada tahun sebelumnya. Tantangan yang ada justru menjadi inovasi dan membawa warna baru dalam penyelenggaraan FBK 2021.

Kegiatan FBK 2021 akan membawa dan mengusung tema “Breakthrough: Choose Your Color and be the Changes Maker”. Tema ini dipilih untuk diangkat menjadi simbol pencerahan dan harapan bagi peserta FBK 2021. Menjadi mahasiswa ialah fase transisi yang perlu perjuangan yang cukup besar dengan segenap tantangannya. Tidak jarang pula, dalam menggapai mimpi banyak halang rintang yang menghadang mulai dari stigma negatif, cemoohan, hingga keraguan diri dalam mengejar impian. Oleh karena itu, dengan tema ini, kami berharap bisa menjadi wadah yang memberikan pencerahan kepada teman-teman pelajar di Kalimantan Barat khususnya dalam menggapai mimpi. Dalam perjalanan pelik nan panjang itu, kita perlu untuk bisa menaklukkan semua batasan yang selama ini menjadi penghalang mulai dari keluar dari zona nyaman dan tidak menaruh perhatian pada cemoohan orang, berani melangkah dan membuktikan bahwa kita memang mampu dan layak untuk mewujudkan apa yang kita cita-citakan karena sejatinya kita berhak dan bebas untuk menentukan jalan dan pilihan kita.

Sosialisasi akbar atau roadshow adalah kegiatan mengunjungi sekolah-sekolah SMA/sederajat di Kalimantan Barat yang akan berlangsung dari tanggal 4-15 Januari 2021. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan, mengajak, dan memberikan informasi yang relevan terkait Universitas Gadjah Mada, pengenalan akan lingkungan Yogyakarta, dan materi lain yang berkaitan dengan cara beradaptasi dan bertahan di dalam dunia perkuliahan, serta mendorong para siswa/i kelas 12 agar mereka memiliki pandangan bahwa anak Kalimantan Barat juga mampu dan layak mendapat pendidikan di universitas terbaik di Indonesia. Selanjutnya berkaitan dengan kegiatan seminar, tahun 2021 Seminar FBK akan dilangsungkan secara daring atau beralih menjadi model webinar yang akan berlangsung pada tanggal 16 Januari 2021 dengan menghadirkan pembicara yaitu, Sdr. M. Atiatul Muqtadir Presma BEM KM UGM 2019 dan Founder Raihcita.id, Sdr. Danang Giri Sadewa Content Creator Edukasi dan Mahasiswa Fisipol UGM 2017, dan Prof. Dr. H. Thamrin Usman KAGAMA KALBAR dan Rektor UNTAN 2011-2015 dan 2015-2019. Kegiatan terakhir dari rangkaian FBK ini adalah Try Out SBMPTN bekerja sama dengan SIMULTAN dan Eduka System yang akan diselenggarakan secara daring pula dan akan berlangsung pada tanggal 24 Januari 2021.

Demikian rangkaian kegiatan FBK yang akan berlangsung di bulan Januari 2021 mendatang, besar harapan kami teman-teman pelajar di Kalimantan Barat sangat antusias mengikuti setiap rangkaian kegiatan tersebut dan dapat termotivasi untuk terus bermimpi dan mewujudkan impian tanpa kenal menyerah hingga bisa menjadi agen perubahan untuk diri sendiri dan masyarakat sekitar. Tunggu kami di sekolahmu dan nantikan informasi terbaru di laman media sosial kami di instagram @formagamabalekkampong. (/r)