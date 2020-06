Harga Gula di Kalbar di Bawah Rata-rata Nasional

PONTIANAK – Harga gula di sejumlah daerah di Kalimantan Barat sudah mendekati harga ideal, atau harga eceran tertinggi (HET). Berdasarkan survey lapangan yang dilakukan oleh Dinas Pangan Peternakan dan Kesehatan Hewan Kalbar, rata-rata harga gula di provinsi ini berkisar Rp14.500 per kg, atau selisih Rp2.000 dari HET yang ditetapkan oleh pemerintah. Meski begitu, angka ini masih di bawah harga gula rata-rata nasional.

“Selama minggu ketiga bulan Juni rata-rata harga gula di Kalbar di level Rp14.500 per kg, lebih rendah dari rata-rata nasional sebesar Rp15.665 per kg,” ungkap Kepala Dinas Pangan Peternakan dan Kesehatan Hewan Kalbar, Muhammad Munsif, kemarin.

Berdasarkan data dari dinas tersebut, harga gula di 14 kabupaten kota di provinsi ini, rata-rata berada di bawah Rp16.000 per kg. Rata-rata harga gula tertinggi tercatat di Kayong Utara, yakni RP15.857 per kg, dan termudah tercatat di Kabupaten Landak, Bengkayang dan Kota Pontianak, yang berkisar Rp13.000 per kg.

“Untuk Kota Pontianak, Landak, dan Bengkayang, harganya sudah mendekati ideal. Sementara yang tertinggi, sekitar Rp16 ribu, ada di Kayong Utara, Ketapang dan Melawi,” jelas dia.

Sementara itu, Kepala Bulog Divre Kalbar, Bubun Subroto menyatakan bahwa pihaknya sedang menunggu kedatangan gula pada tahap selanjutnya sebanyak 1.000 ton. Dia menargetkan, pasokan gula tersebut datang pada akhir bulan ini. “Dalam minggu terakhir bulan Juni ini akan datang (gula),” tutur dia. (sti)