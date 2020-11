Hari Sawit Indonesia, Gapki ingin Dongkrak Kesejahteraan Lewat Sawit Berkelanjutan

READ NEXT

PONTIANAK – Industri kelapa sawit di Kalimantan Barat telah memberikan dampak yang signifikan bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Pada Hari Sawit Indonesia yang diperingati hari ini, 18 November 2020, berbagai pihak berharap komoditas ini dapat menjadi sektor andalan yang berkelanjutan.

Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Cabang Kalbar, Purwati Munawir mengatakan, Hari Sawit Indonesia menjadi momentum pihaknya untuk memperbaharui program strategis Gapki Kalbar 2020-2025. “Memperbaharui program dalam rangka mewujudkan keinginan bersama sawit berperan strategi bagi perekonomian daerah Kalbar secara umum, terutama kesejahteraan pekebun sawit kita di lapangan,” ungkap dia, Rabu (18/11).

Sesuai visinya, Gapki ingin mewujudkan industri kelapa sawit nasional yang berkelanjutan sebagai sumber kesejahteraan. Pihaknya berharap dapat terus memajukan sektor perkebunan sawit, salah satunya dengan terus mendorong hilirisasi sawit di provinsi ini. “Sektor ini perlu dikelola dengan berbekal semangat kebersamaan sesama stakeholder,” kata dia.

Saat ini, Kalbar tercatat memiliki Luas Areal Penggunaan Lainnya (APL) mencapai 6,7 hektare dari 146.807 km² total luas provinsi yang memiliki 14 kabupaten dan kota. Sebagian APL saat ini sudah dimanfaatkan untuk sektor perkebunan andalan Kalbar seperti tanaman kelapa sawit yang sudah ditanam mencapai 1,9 juta hektare, perkebunan karet 600 ribu hektare dan beberapa komoditas lainnya.

Kehadiran sawit telah diakui mendongkrak perekonomian sebuah daerah. Kuswadi, petani sawit asal Desa Binjai Hulu, Kecamatan Binjai Hulu, Kabupaten Sintang, mengakui hal tersebut. Ia menceritakan dinamika ekonomi yang dilalui di desa tersebut, mulai dari masuknya pertanian, pertambangan, hingga perkebunan sawit.

“Pada tahun 1980-1987 kegiatan ekonomi masyarakat kami adalah bertani padi dan sayuran,” tutur dia.

Namun lanjut dia, karena dikelola dengan sistem yang masih sederhana belum menggunakan teknologi dan pemupuk kan yang baik maka hasilnya belum cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari hari. Kemudian masuknya sektor tambang pada tahun 1987, tambah dia, juga tidak cukup membuat penduduk sejahtera.

Hingga pada tahun 1997/1998, kata Ketua Koperasi Produksi Rajawali Citra Nusantara ini, perkebunan kelapa sawit masuk ke wilayah itu melalui PT Bonti Permai Jaya Raya (PT BPJ). Hingga tahun 2005, perusahaan sawit anak perusahaan Lyman Agro tersebut membangun kebun kelapa sawit di wilayah Binjai Hulu dengan menggunakan lahan inti dan lahan desa sebagai plasma dengan pola Kredit Koperasi Primer Kepada Anggota (KKPA). Sejak saat itu, warga desa menjadi karyawan di perusahaan sawit tersebut, mulai dari tukang pancang, tukang tanam, mandor, dan lain-lain.

“Kehidupan petani mulai membaik dan tidak berpindah pindah pekerjaan,” tutur dia.

Dia melanjutkan, sejak tahun 2005, terjadi konversi lahan plasma KKPA kepada petani sawit. KKPA sendiri merupakan pola kemitraan perusahaan inti dan plasma dalam wadah koperasi untuk meningkatkan daya guna lahan petani peserta dalam usaha meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan para anggota melalui kredit jangka panjang dari bank. Sejak konversi lahan ini dilakukan, perekonomian para petani dinilainya semakin membaik. Dalam satu bulan, pendapatan petani mampu mencapai Rp3-10 juta per kapling atau per dua hektare, dengan produksi 3-8 ton per bulan.

Kesejahteraan yang dicapai petani itu tidak lepas dari hadirnya kelembagaan petani. Menurutnya, secara kelembagaan, petani Plasma KKPA terhimpun dalam satu wadah koperasi, yakni Koperasi Rajawali Citra Nusantara. Dari koperasi inilah, anggota saling berbagi pengalaman untuk saling isi mengisi, saling asah, dan saling asuh.

“Rajawali Citra Nusantara sendiri memiliki usaha pokok di sektor perkebunan sawit plasma anggota usaha penunjang, di antaranya yaitu simpan pinjam, jasa angkutan truk dan eksavator, sarana produksi pertanian, sembako, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang di kelompok dalam bentuk klaster-klaster,” tutur dia.

Dari sisi kebijakan, pihaknya berharap yang besar pola KKPA ini bisa dijadikan sebagai pilihan utama oleh pemerintah dalam mengambil kebijakan di sektor perkebunan kelapa sawit. Pola ini menurutnya telah mengangkat ekonomi anggota menjadi lebih sejahtera secara berkelanjutan.

“Kami berharap kelembagaan petani ini terus mendapat bimbingan, pendampingan, dan pengawalan dari para pembina untuk menggiatkan dan memajukan koperasi menjadi koperasi yang moderen, digital dan maju,” pungkas dia. (sti)