Harisson Jawab Keluhan Bupati Karolin Soal Lamanya Hasil Tes Usap

PONTIANAK-Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Barat (Kalbar) Harisson menjawab keluhan beberapa daerah, khususnya Bupati Kabupaten Landak Karolin Margret Natasa soal lamanya hasil tes usap (swab) keluar. Dengan kondisi yang ada saat ini, semua sampel tes yang masuk ke Pemprov Kalbar terpaksa diantrekan berdasarkan prinsip first in first out (fifo) dan asas pemerataan.

Harisson menjelasakan, kemampuan Laboratorium Universitas Tanjung Pura (Untan) hanya mampu memeriksa 500-700 sampel per hari. Sehingga dengan enam hari kerja per minggu, kapasitas Lab Untan bisa memeriksa sekitar 3.000-4.000 sampel. “Ini pun kalau Lab Untan tidak sedang error dalam pemeriksaan pada hari tersebut, itu menyangkut gagalnya alat PCR mengeluarkan hasil,” katanya, Senin (5/10).

Karena itu sesuai Pergub 110 menurutnya telah diatur per minggu per kabupaten/kota bisa mengirim sebanyak 200 sampel. Sehingga sampel yang akan diperiksa untuk 13 kabupaten/kota jumlahnya ada sekitar 2.600 sampel per minggu. Untuk Kabupaten Sintang tidak masuk hitungan karena sudah melaksanakan pemeriksaan PCR sendiri. Sementara sisa kuota pemeriksaan bisa dimanfaatkan untuk pasien-pasien di rumah sakit (RS) atau populasi tertentu yang memerlukan pemeriksaan tes usap.

Akana tetapi saat ini dalam pelaksanaannya ada pula kabupaten/kota yang sangat bersemangat melaksanakan testing dan tracing. Sehingga daerah tersebut bisa mengirimkan sampel dengan jumlah yang jauh lebih tinggi dari pada kuotanya. “Dan ini kami pahami dan sangat kami hargai,” ucapnya.

“Sampai dengan 5 Oktober 2020 menurut catatan kami, sudah ada hasil pemeriksaan terhadap 1.915 sampel dan surat jawaban tersebut sudah diberikan kepada Dinas Kesehatan Landak,”

Dalam pemeriksaan sampel tes usap di Lab Untan, dikatakan Harisson pihaknya tidak hanya memprioritaskan salah satu kabupaten atau kota saja. Semua terpaksa diantrekan berdasarkan prinsip first in first out (fifo) dan asas pemerataan.

“Khusus Landak seperti yang dikeluhkan Ibu Bupati, sebenarnya banyak pemeriksaan sampel swab-nya yang kami sudah selesaikan. Termasuk menyelesaikan permintaan pemeriksaan khusus mendadak,” ujarnya.

Namun diakui memang, tidak semua sampel yang dikirim harus selesai tepat waktu. Mengingat kapasitas Lab Untan dan jumlah sampel tes usap yang dikirim oleh Kabupaten Landak melebihi kuota sebanyak 200 sampel. Khusus Kabupaten Landak, untuk minggu ketiga, keempat September dan minggu pertama Oktober saja, berturut-turut jumlah sampel yang dikirim sebanyak 380, 558 dan 530 sampel. Jika Pemprov hanya menyelesaikan pemeriksaan untuk Kabupaten Landak tentu daerah lain akan terdampak. Maka dari itu pemeriksaan harus dibagi-bagi.

Belum lagi lanjut dia, Dinas Kesehatan Landak dalam mengirim sampel tidak memisahkan antara pasien suspek di RS yang harus disegerakan dengan populasi sehat misalnnya pada kelompok pelajar dan masyarakat lain. Hal ini membuat tim Lab Untan bekerja ekstra keras dan memakan waktu lama untuk memisahkan mana sampel pasien RS dan mana yang bukan. “Sampai dengan 5 Oktober 2020 menurut catatan kami, sudah ada hasil pemeriksaan terhadap 1.915 sampel dan surat jawaban tersebut sudah diberikan kepada Dinas Kesehatan Landak,” jelasnya.

Kemudian dalam aplikasi SIPP yang digunakan untuk pengelolaan sampel tes usap, pada 2 Oktober 2020, Kabupaten Landak telah mengirimkan lagi sebanyak 999 sampel ke Dinkes Kalbar. “Kami harap bisa dapat segera menyelesaikannya,” katanya.

Harisson juga berharap kepada pemerintah kabupaten/kota yang sangat seius dan semangat mengirim sampel tes usap dalam rangka mengatasi pandemi Covid-19 ini, harus juga mengimbangi dengan menyediakan alat untuk pemeriksaan PCR sendiri. Dengan demikian daerah tidak terlalu tergantung dengan Pemprov.

Seperti dicontohkan Kabupaten Sintang yang sudah memiliki mobile tes PCR sendiri. Sehingga sampel tes usap bisa langsung diperiksa pada hari yang sama dengan pengambilan sampel. Selain itu Pemprov Kalbar juga tidak tinggal diam terhadap permasalahan ini.

Dinas Kesehatan menurutnya sudah diperintahkan oleh gubernur untuk mengaktifkan Labkesda Provinsi Kalbar dan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Pontianak untuk mengaktifkan Labkesda Kota Pontianak. Sehingga kedua lab ini dapat melaksanakan pemeriksaan tes usap PCR sendiri. “Kami sudah pesan empat unit alat RT-PCR lagi. Insyallah minggu depan sudah datang. Mudah-mudahan segera bisa beroperasi,” pungkasnya.(bar)