Hoaks, WN Malaysia Tewas di RSUD Soedarso Akibat Corona

PONTIANAK – Virus corona belakangan ini menjadi pembicaraan serius. Pasalnya, virus jenis baru yang secara resmi telah diberi nama novel coronavirus atau 2019-nCoV oleh Centers for Disease Control and Prevention di Amerika Serikat itu memberi risiko kematian bagi yang terjangkit.

Sayangnya, informasi liar yang bisa meresahkan masyarakat terkait penyebaran virus ini mulai bertebaran. Salah satunya akun instagram TKP Pontianak. Akun ini membuat postingan foto gedung Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD dr Soedarso Pontianak. Dalam foto itu, diberi tuliasan bahwa: Geger!!!!! Baru datang dari Malaysia seorang pasien meninggal mendadak diduga terkena virus corona.

“Ini masih DI DUGA ya gesss , blm fix !! Kejadian tadi malam, semoga berite ini tidak benar. Tp kite semue harus waspada, agar virus ini tidak menyebar di kote kite,” tulis akun @tkp_pontianak.

Akun tersebut juga menuliskan bahwa tempat kejadian perkara (TKP) ada di RSUD dr Soedarso Pontianak. “Info via sopir travel bandara,” tulisnya.

Setelah dilakukan penelusuran oleh tim peneliti Hoax Crisis Centre (HCC) Kalbar, ditemukan bahwa informasi yang diposting akun IG @tkp_pontianak itu tidak ada kaitannya dengan virus corona.

“Kami menemukan bantahan dari Kepala Dinas Kesehatan Kalbar, yang menegaskan bahwa informasi yang disebar tentang warga Malaysia meninggal di RSUD dr Soedarso karena virus corona adalah hoaks,” tegas Reinardo Sinaga, Ketua Umum HCC Kalbar, Minggu (26/1/2020).

Pria yang akrab disapa Edo ini mengatakan, fenomena virus corona memang membuat jagat media sosial berkecamuk. “Masyarakat diharapkan cerdas memilah informasi yang dipilih. Ikuti apa yang disampaikan oleh pihak yang berwenang yakni Dinas Kesehatan, bukan dengan berlindung dengan kata diduga,” tegas Edo.