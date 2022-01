Honda CB150X Resmi Diluncurkan, Siap Jelajah Jalan Berat di Kalbar

READ NEXT

PONTIANAK – Astra Motor Kalimantan Barat resmi meluncurkan Honda CB150X. Meski baru pertama diluncurkan di Kalbar, motor sport bergenre adventure atau touring di kelas 150cc ini langsung diburu. Harga yang ditawarkan memang cukup menarik, yaitu Rp33 juta on the road Pontianak. Astra Motor sendiri sudah membuka pre-order sejak bulan lalu.

“Masyarakat di Kalimantan Barat memiliki antusiasme tinggi dan menantikan produk motor sport satu ini. Walaupun indent-nya satu bulan, sudah banyak yang memesan motor ini,” kata Antofany Yusticia selaku Marketing Manager Astra Motor Kalbar, saat konferensi pers di GAIA Mall, Kubu Raya, Sabtu (8/1).

Honda New CB150X hadir dengan tiga pilihan warna yaitu Mandala Red, dan Amazon Matte Green. Untuk varian Special Edition (SE) terdapat warna Volcano Matte Black melengkapi pilihan berkendara penggunanya. “New CB150X merupakan jawaban bagi konsumen sepeda motor yang menyukai tantangan dan membutuhkan partner berkendara yang tepat ketika berpetualang untuk menjelajahi Kalimantan Barat” ungkap Antofany.

Secara tampilan, CB150X mengadopsi moge kebanggaan Honda yaitu CB500X yang menjadi favorit pada penjelajah sejati. Pada bagian kepalanya, terpasang windscreen berukuran tinggi. Untuk kemudahan berkendara, full digital panel meter hadir dengan tampilan layar besar berkesan tangguh mampu menampilkan berbagai informasi antara lain gear position, konsumsi bahan bakar rata-rata A & B, konsumsi bahan bakar instan, dan penunjuk waktu.

Penggunaan tapered handlebar dan posisi handlebar yang tinggi membuat pengendara semakin gagah dan nyaman ketika city riding ataupun turing jarak jauh dengan posisi tegak yang ergonomis. Desain shroud dan cover tangki bahan bakar yang lebar memberikan tampilan yang kokoh serta penyematan duck fender juga memperkuat identitas adventure touring pada model ini.

Sementara pada, bagian tata cahaya untuk lampu bagian depan, belakang, dan lampu sein telah menggunakan teknologi All LED Lighting System yang modern. Penyematan undercowl bergaya adventure, wavy disc brake, dan inverted front suspension pada New CB150X sanggup meningkatkan kestabilan berkendara harian ataupun ketika jarak jauh, terutama saat melalui kondisi jalan rusak dan berbatu. Selain itu, suspensi baru tersebut membuat handling semakin lincah, menghadirkan kendali terbaik yang menjawab pada kebutuhan para pecinta motor sport petualang. “Motor ini sangat moge look, selain memang didesain untuk kenyamanan melakukan perjalanan panjang,” kata dia.

Motor sport terbaru Honda ini menyuguhkan performa responsif dan sensasi ketangguhan berpetualang ketika berkendara sehari-hari ataupun turing jarak jauh yang dibekali mesin terbaru 150cc DOHC berpendingin cairan dengan transmisi 6percepatan dengan power maximum 11,5kW/9.000rpm dan torsi maksimum di angka 13,8Nm/7.000rpm mampu menghadirkan performa berkendara yang powerfull dan responsive. Terutama pada putaran tengah pada kontur jalan berbatu dengan kecepatan maksimum hingga 114km/jam dan akselerasi 0-200 meter 10,9 detik. Didukung dengan sistem pembakaran injeksi PGM-FI menjadikan model ini ramah lingkungan dan efisien dalam penggunaan bahan bakar yaitu 38 km/L berdasarkan hasil tes ECE R40.

Model ini juga dilengkapi oleh beragam pilihan Honda Genuine Accessories dan apparel untuk menunjang penampilan pengendara berupa Rear Carrier, Tank Pad, Hand Guard, Fuel Lid Pad dan Crankcase Engine Protector dengan desain dinamis dan sporty sebagai pilihan bagi konsumen untuk mengupgrade tampilan menjadi semakin tangguh. Melengkapi gaya berkendara ketika turing melakukan eksplorasi alam Indonesia, beragam pilihan apparel hadir melengkapi model ini yaitu Camo Touring Helmet, Honda Camo Headwear, Honda Amagon Sling Bag, dan Camo Touring Jacket dengan material yang nyaman bagi pengendara. (ars)