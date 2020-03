Hotel Aston Pontianak Berikan Spesial Promo Hari Perempuan Internasional

PONTIANAK – Dalam rangka merayakan Hari Perempuan Internasional atau IWD (International Women’s Day) yang diperingati setiap tanggal 8 Maret, Aston Pontianak memberikan penawaran spesial bagi pengunjung atau tamu perempuan. Hari Perempuan Internasional pada tahun ini mengangkat tema #EachforEquel atau Kesetaraan dalam Keluarga, Sumberdaya dan Kepemimpinan.

“Promo Spesial di Hari Perempuan Internasional ini sebagai partisipasi dalam hal kampanye positif serta sebagai bentuk apresiasi kepada kaum perempuan yang telah banyak memberikan inspirasi bahwa perempuan juga layak serta berhak untuk berkarir dan bekerja,” ujar Arifin selaku Public Relations Manager.

Ada dua promo yang ditawarkan oleh Aston Pontianak dalam momen Hari Perempuan Internasional ini. Pertama, ada promo paket menginap spesial yaitu mulai dari Rp 500.000,net per kamar per malam, dan 8 orang tamu perempuan yang melakukan check-in pertama pada tanggal 8 Maret 2020 akan mendapatkan Hadiah Spesial. Kedua adalah promo Dimsum Spesial yang berlaku untuk Grup Perempuan bisa menikmati Dimsum dengan harga Rp 8000,net per klakat pada Hari Minggu, 8 Maret 2020 mulai pukul 7 pagi hingga pukul 2 siang.

“Syarat ketentuannya adalah Grup tersebut harus perempuan semua dan berjumlah minimal 4 Orang. Harga tersebut berlaku untuk semua varian dimsum kecuali Hakau dan Lobak Tumis,” ujar Mulyoto, selaku Ast. F&B Manager.

Pemesanan dapat dilakukan mulai saat ini atau datang langsung ke Aston Pontianak Hotel & Convention Center di Jalan Gajah astoada, Gajah Mada 21 Pontianak atau hubungi 0561 – 761118 / 08988558665 / 085750846256. (/r)