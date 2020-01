Imigrasi Masuk Sekolah

SUKADANA – Kantor Imigrasi (Kanim) Kelas III Non TPI Ketapang menggelar berbagai agenda kegiatan, satu di antaranya sosialisasi Keimigrasian dengan tema ‘immigration goes to school” yang di selenggarakan di SMK N 1 Sukadana, Kamis ( 23/1).

Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangkaian menyambut Hari Bhakti Imigrasi ke-70 yang jatuh pada tanggal 26 Januari 2020 mendatang.

Kepala Kantor Imigrasi kelas III Non TPI Ketapang, Rudi Adriani melalui Kepala Sub Seksi Teknologi Informasi dan Penindakan Keimigrasian, Dhani Saputra yang memimpin kegiatan mengatakan, kegiatan sosialisasi ini dilakukan dengan tujuan memberikan pengetahuan tentang keimigrasian.

Selain itu, sebut dia memberikan informasi mengenai Politeknik Imigrasi sebagai salah satu jenjang pendidikan yang bersifat kedinasan yang bernaung dibawah Kementerian Hukum dan HAM RI kepada para siswa.

“Pada peringatan hari bhakti imigrasi ke-70 kali ini, kita juga melaksanakan kegiatan sosialisasi keimigrasian untuk adik – adik di SMKN1 Sukadana dengan harapan para siswa sebagai generasi muda dapat mengetahui , informasi tentang keimigrasian,” sambungnya lagi.

Lebih lanjut, Dhani menyebutkan, setelah pelaksanaan sosialisasi Keimigrasian, pihaknya akan melakukan kegiatan tabur bunga di makam pahlawan dan anjangsana ke panti asuhan yang akan dilaksanakan pada hari Jum’at (24/1). Puncak dari rangkaian acara-acara tersebut adalah upacara peringatan Hari Bhakti Imigrasi ke 70 pada hari Senin (27/1) yang akan dilaksanakan di halaman Kantor Imigrasi kelas III Non TPI Ketapang, Jalan Lingkar Kota, Kelurahan Mulia Baru, Kecamatan Delta Pawan, Ketapang. (dan)