Is Jangkiti Dua Warga

PONTIANAK – Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Sutarmidji mengumumkan perkembangan kasus harian Covid-19 di provinsi ini, Sabtu (15/8). Ada penambahan tiga kasus konfirmasi (positif) Covid-19. Dua di antaranya terkait dengan Is (42 tahun), warga Jombang, Jawa Timur, penumpang pesawat positif corona yang sempat melarikan diri ketika akan diisolasi.

“Ketiga kasus baru ini dua di antaranya duduk atau kontak dengan penumpang pesawat dari Surabaya (Is) yang heboh itu. Satu orang teman ngobrol pasien yang dirazia di salah satu kafe,” ungkapnya, Sabtu (15/8).

Hasil tersebut menurutnya diketahui pada Jumat (14/8) malam berdasarkan pemeriksaan sebanyak 223 sampel swab di laboratorium Rumah Sakit (RS) Universitas Tanjungpura (Untan). Selain tiga kasus baru tersebut, sebanyak 214 hasil swab lainnya negatif dan enam pasien konfirmasi Covid-9 yang dinyatakan sembuh.

“Jadi, tetap pakai masker dan jaga jarak. Mungkin Anda yang positif Covid-19 kategori OTG (orang tanpa gejala) dan karena imunitas tubuh baik, sembuh. Tetapi menurut para ahli, paru-paru mereka memutih. Jadi yang sembuh rajin-rajinlah periksa ke dokter,” pesannya.

Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Kalbar Harisson menambahkan, meski ada dua temuan kasus positif Covid-19 baru yang sempat kontak erat dengannya, Is sendiri telah dinyatakan sembuh. Is menjadi satu dari enam pasien yang telah dinyatakan sembuh kemarin. Selain Is, pasien sembuh lain adalah dua warga Kabupaten Ketapang, dua warga Kabupaten Landak dan satu Warga Kota Pontianak. Sementara untuk tiga kasus konfirmasi baru, dua di antaranya adalah warga Kota Pontianak dan satu warga Kubu Raya. (bar)