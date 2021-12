Jadi Perhatian Utama, BRI Usung UMKM Indonesia Tembus Pasar Global dalam UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2021

READ NEXT

JAKARTA – Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terus menjadi perhatian utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI sebagai bank terbesar di Indonesia. Jelang perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) BRI ke-126, BRI pun mewujudkan dukungan tersebut melalui penyelenggaraan UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2021.

Rangkaian acara yang berlangsung pada 9-16 Desember 2021 ini mengusung tema “Dari Indonesia untuk Dunia”. Adapun peserta yang berpartisipasi mencapai 500 UMKM yang telah terpilih melalui serangkaian proses kurasi.

Potensi ekonomi dari UMKM yang begitu besar telah memberikan peluang untuk menembus pasar internasional. Selain itu, sebagai industri yang menjadi salah satu penyokong penting ekonomi Indonesia, UMKM juga mampu menyerap tenaga kerja yang besar.

Dalam opening ceremony yang dilakukan secara virtual pada Kamis (09/12), hadir Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri BUMN RI Erick Thohir, Menteri Koperasi dan UKM RI Teten Masduki, Komisaris Utama BRI Kartika Wirjoatmodjo, dan Direktur Utama BRI Sunarso.

Direktur Utama BRI Sunarso mengatakan, BRI terus mempersiapkan journey nasabah UMKM untuk naik kelas. Salah satu strategi yang dilakukan adalah mendorong nasabah UMKM menembus pasar ekspor melalui event UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2021.

“BRI sebagai bank yang fokus kepada bisnis UMKM, secara konsisten melakukan berbagai upaya untuk mengembangkan UMKM. Semoga event ini dapat berjalan lancar dan memberikan dampak positif pada kemajuan dan pengembangan kapasitas UMKM Indonesia. Pada akhirnya, hal ini akan berkontribusi positif terhadap perekonomian nasional,” katanya.

Senada, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam sambutannya secara virtual juga mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi menyukseskan event ini. Dengan membeli dan menggunakan produk UMKM indonesia, menjadi bukti atas kecintaan terhadap produk indonesia.

“Setelah gencar digitalisasi UMKM, saatnya pelaku usaha meningkatkan ke pasar internasional. UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2021 menjadi peluang emas untuk menangkap peluang tersebut. Selamat dan sukses untuk BRI sebagai bank yang terus memainkan peran terbaik dalam membesarkan UMKM Indonesia,” ungkap Luhut.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri BUMN RI Erick Thohir juga mendorong masyarakat untuk terus bangga memakai produk asal Indonesia. UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2021 sendiri dinilai penting sebagai momentum UMKM untuk survive dan menjawab tantangan dalam pemulihan ekonomi.

“UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2021 bertujuan meningkatkan kualitas UMKM agar naik kelas baik secara mindset maupun omzet. Ayo kita menyalakan harapan dan menggerakkan ekonomi Indonesia dengan menggunakan produk lokal Indonesia,” ungkapnya.

Menteri Koperasi dan UKM RI Teten Masduki pun mengapresiasi BRI sebagai bank yang senantiasa konsisten mendampingi UMKM, baik dari sisi pembiayaan maupun pelatihan.

“Semoga UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2021 dapat mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.

Selama situasi pandemi, BRI terus berupaya menyelamatkan UMKM melalui restrukturisasi kredit. Total restrukturisasi kredit mencapai Rp241 triliun kepada lebih dari 2,9 juta nasabah yang mayoritas adalah UMKM. Sampai Oktober 2021, outstanding kredit direstrukturisasi BRI juga sudah menurun menjadi Rp163 triliun untuk 2,2 juta nasabah. Adapun untuk penyaluran kredit BRI hingga September 2021, nilainya mencapai Rp749,3 triliun atau setara 80,5% dari total Kredit BRI yang sebesar Rp877,6 triliun.

Dalam acara UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2021, BRI telah mengundang buyer internasional dari 30 negara yang akan dipertemukan dalam business matching. Kedua belah pihak dapat bernegosiasi dan melakukan penawaran produk UMKM nasabah binaan BRI.

Selain itu juga dihadirkan berbagai talkshow cerita inspiratif sebagai motivasi untuk pelaku UMKM. Direktur Utama BRI, Sunarso mengisi acara ini dengan berbagai cerita dan pengalaman menarik sebagai seorang banker. Ia membagikan pengalamannya selama ini dalam memajukan dan mengembangkan UMKM Indonesia.

Kemudian akan tampil juga Indrawan Nugroho, seorang konsultan inovasi dan YouTuber yang akan bercerita tentang prosesnya mengelola UMKM atau perusahaan rintisan (startup). Selain itu ada Chitra Subijakto, seorang perancang busana sekaligus peraih beberapa penghargaan penggiat lingkungan juga akan meramaikan sesi Inspiration Talks. Selanjutnya, Angkie Yudistia, seorang difabel dan pendiri usaha Thisable Enterprise juga hadir memberikan motivasi dan strategi dalam berkarya.

Tak hanya itu, BRI juga mengundang berbagai narasumber dan performer dari kalangan public figure, selebriti, penyanyi dan para ahli dari berbagai latar belakang. Untuk music performance akan menampilkan Maliq & D’Essentials. Grup tersebut akan menyanyikan lagu hits mereka sambil diiringi fashion show dari beberapa model ternama. Para model tersebut akan mengenakan produk fashion hasil kreasi UMKM.

Masih berkaitan dengan fashion, dalam acara ini juga digelar workshop DIY (Do It Yourself) Yuk Berkreasi yang merupakan pelatihan membuat rajutan crochet dan macramé. Kegiatan ini juga dilengkapi dengan teknik unik, yakni Suminagashi Art atau seni membuat pola motif kain di atas air.

Untuk kegiatan podcast BRILIANPRENEUR 2021, para selebriti dan pelaku UMKM inspiratif akan membahas tentang pengelolaan bisnis di kalangan generasi milenial. Mereka akan bercerita latar belakang dan pengalaman awal menjalankan bisnis tersebut. Adapun pengisi acara podcast antara lain Ivan Gunawan, Gading Marten, Tarra Budiman, Ariy Arka, Tasya Farasya, Ken & Grat, dan Diana Henry. Mereka datang dari jenis usaha yang berbeda-beda sehingga bisa menambah wawasan dan pengetahuan dari berbagai bidang usaha.

Poin paling menarik, UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2021 akan menampilkan konsep thematical outdoor yang menghadirkan lima destinasi wisata di Indonesia, yaitu Raja Ampat, Borobudur, Toba, Ubud (Bali), dan Tanjung Kelayang (Belitung).

BRI juga menghadirkan acara jelajah tempat eksotis yang dipandu oleh Marischka Prudence. Para peserta dan pengunjung UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2021 akan diajak ke beberapa destinasi wisata yang sedang hits di Pulau Lombok, seperti Bukit Merese, Pantai Tanjung Aan, Pantai Tanjung Bongo, Gili Nanggu, Gili Kedis dan Desa Adat Sade Suku Sasak. Di sini, pengunjung ditunjukkan kerajinan khas Lombok yang telah go global dari UMKM setempat. BRI pun akan memberikan hadiah menarik bagi penonton yang dapat menjawab pertanyaan kuis di setiap akhir segmen.

Selama acara UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2021, nasabah BRI dapat menikmati berbagai promo menarik berupa diskon dan cashback jika melakukan pembelian produk UMKM via e-commerce Shopee dan PADI UMKM. Penawaran ini berlaku dengan menggunakan Kartu Debit dan Kredit BRI hingga 31 Desember 2021.

Untuk mempromosikan lebih jauh produk UMKM kepada masyarakat, diadakan live shopping bersama Shopee. Acara ini dipandu oleh host ternama seperti Indy Barends dan Patricia Gouw. Pengunjung akan mendapat banyak kejutan harga dan diskon spesial di dalam sesi ini.

Kegiatan lain berupa sesi coaching clinic juga diadakan untuk mengasah dan memberi bekal pelaku UMKM dalam meningkatkan mutu dan kapasitas produk. Beberapa ahli dan sosok terkenal pelaku UMKM yang berpengalaman di bidangnya akan memberikan bimbingan dan pengetahuan teknis berbagai hal di dalam mengelola dan memasarkan produk UMKM. Adapun tokoh yang akan mengisi sesi coaching clinic antara lain, Leonard Theosabrata, Aidil Wicaksono, Lily Mariasari, Ria Templer, Intan Anggita dan Sharlinie Putri.

Puncak dari seluruh rangkaian kegiatan UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2021 adalah pengumuman dan penyerahan UMKM Award 2021. Beberapa kategori penghargaan yang diberikan antara lain Best Expo, Best Business Matching yang terdiri dari Top Deals & Best Newcomers, serta UMKM Favorit pilihan netizen sosial media.

Penghargaan ini menjadi tolok ukur atas prestasi dan kerja keras pelaku UMKM. Diharapkan, pemenang bisa menjadi role model bagi UMKM lainnya. BRI juga menyerahkan donasi kepada Sahabat UMKM di akhir acara. Untuk menyaksikan seluruh rangkaian kegiatan, masyarakat dapat mengakses website www.brilianpreneur.com. (*/r)