Jadikan Generasi Islami Rabbani

Al Azhar Smart Camp-Training ESQ

PENGURUS Jamiyyah Orang Tua Murid SMPIA 17 Pontianak menggelar kegiatan Al Azhar Smart Camp-Training ESQ for Teens. Kegiatan ini dilaksanakan selama dua hari (15-16 Februari 2020) di Hotel Orchard Perdana. Smart Camp ini diikuti sebanyak 107 anak, berasal dari SD, SMP dan SMA Islam Al Azhar 21 Pontianak. Juga diikuti beberapa murid dari sekolah lainnya seperti SMPN 3, SMP IT Nurul Wahdah dan SMP Mujahidin.

Acara pembukaan dihadiri Pengurus Yayasan Kejayaan Khatulistiwa Pontianak yang diwakili Sekretaris Yayasan, Kepala Sekretariat, Kepala Cabang Bank Syariah, Kepala Bank BRI Syariah. Serta dihadiri Ketua Korwil ESQ Kalbar, Pengurus Jamiyyah, orang tua murid, kepala dan staf dewan guru serta karyawan SMP Islam Al Azhar 17 Pontianak.

Ketua panitia, diwakili wakil ketua Jamiyyah SMP Islam Al Azhar 17 Pontianak Ibu Debora Natalia, dalam sambutannya menyatakan orang tua sangat peduli dengan keadaan anak zaman sekarang. Karena apa yang mereka hadapi lebih berat dengan perkembangan zaman yang ada. Kegiatan ini diadakan sebagai salah satu usaha untuk membantu anak-anak menghadapi hal tersebut sekaligus untuk mencetak para murid sebagai menjadi generasi islami yang Rabbani.

Selanjutnya, Kepala Sekolah SMPIA 17 Pontianak, Sudarsono, S.Pd. dalam sambutannya berharap adanya perubahan yang lebih baik. Terutama nilai-nilai akhlaqul kharimah pada murid. Sejalan dengan itu semua, Pengurus Yayasan Kejayaan Islam yang diwakil sekretaris, H. Kamarul Zaman berharap dengan kegiatan tersebut para murid dapat mengamalkan dan bertanggung jawab dengan ilmu pengetahuan yang mereka pelajari bukan hanya sekadar tahu saja.

Selama dua hari berturut-turut, para peserta Training ESQ for Teens terlihat antusias. Mereka semua terlibat penuh di semua sesi kegiatan, termasuk kegiatan English Fun Night, Mini Performance yang diadakan oleh Edufan & Go Holiday Camp. Dalam kegiatan ini, anak anak diberi bekal agar mampu menggali potensi diri dengan menstimulasi IQ, EQ dan SQ dikombinasikan dengan kecintaan dan keberanian berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris, agar bisa menghasilkan para murid yang mampu bersaing di era globalisasi. “Senang ya…semoga kegiatan seperti ini bisa diadakan kembali, saya senang sekali” kalimat ini terdengar di beberapa pembicaraan antara para peserta kegiatan Al Azhar Smart Camp, Training ESQ For Teens. Wajah-wajah bahagia terpancar dari para peserta dan itu juga dirasakan oleh para orang tua yang menjemput para putra putri mereka di hari terakhir pelatihan.

Demikianlah kerja sama yang terjalin baik diantara orang tua murid, sekolah dan Yayasan Kejayaan Islam Khatulistiwa Pontianak. Karena itu mari bergabung dengan sekolah-sekolah baik itu KB, TK, SD, SMP maupun SMA Islam Al Azhar Pontianak yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Pontianak, baik secara langsung ke unit sekolah maupun secara online.

Usai kegiatan, panitia menambahkan, kegiatan ini terlaksana berangkat dari pemikiran fenomena permasalahan anak dan remaja yang muncul seiring pesatnya perkembangan media massa dan teknologi. Terkadang banyak pelajaran yang salah atau menyimpang. Diantaranya berasal dari media dan lingkungan sekitar kita. Seperti suka membantah, bicara kasar dan berintonasi tinggi, mengeluh ketika belajar, sulit untuk mandiri, hingga menjadi korban bullying dan mudah terpengaruh lingkungan negatif di sekitar. Perlu solusi untuk menangkal, khususnya pengaruh-pengaruh negatif yang masuk di kalangan remaja. Karena remaja adalah usia yang mempunyai tingkat emosional yang sulit terkendali sehingga pola pikir mereka menjadi agresif dan tidak terkendali.

Untuk itu, pembekalan tentang pentingnya menyinergikan kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual harus selalu diberikan kepada anak dan remaja agar bisa menjadi bagian dari generasi berakhlakul kharimah. Salah satunya dengan mengadakan Training ESQ for Teens oleh Tim ESQ Leadership Center ACT Consulting Yayasan Ary Ginanjar Agustian dan English Fun Night dari EduFun & Go. (ist/ser)