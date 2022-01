Jaksa Bekuk Dua Buronan Kasus Cukai di Bengkayang dan Singkawang

READ NEXT

Share on

Share on

PONTIANAK – Tim Tabur (tangkap buronan) Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat berhasil mengamankan dua buronan, Tjhin jiu Lin alias Aling dan Thung Ket Chiang di Kabupaten Bengkayang dan Kabupaten Singkawang, kemarin.

Kedua buronan tersebut merupakan buronan dari Kejaksaan Negeri Bekasi dalam perkara atau tindak pidana cukai. Keduanya diketahui melarikan diri untuk menghindari persidangan dalam proses tahap Penuntutan di Pengadilan Negeri Cikarang.

Keduanya diamankan di lokasi berbeda. Tjhin Jiu Lin alias Aling ditangkap di hotel Alim Kabupaten Bengkayang oleh tim Tabur Kejaksaan Negeri Bengkayang bersama Polres Bengkayang, pada Rabu (5/1) dini hari.

Sedangkan Tjung Ket Chiang, diamankan oleh tim Tabur Kejaksaan Negeri Singkawang bersama Polres Singkawang di kediamannya, di ruko daerah Sungai Garam Kota Singkawang.

“Kedua terdakwa ini melarikan diri untuk menghindari proses persidangan di Pengadilan Negeri Cikarang,” ungkap Kajati Kalbar Masyhudi dalam keterangan tertulisnya, kemarin.

Keduanya didakwa Pasal 54 jo Pasal 29 ayat (1) Undang-undang RI No. 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-undang RI No. 11 tahun 1995 tentang Cukai jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, atau Pasal 56 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-undang RI No. 11 tahun 1995 tentang Cukai jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Selanjutnya, keduanya dijemput oleh Tim Kejaksaan Negeri Bekasi, untuk proses lebih lanjut.

Dalam kesempatan itu, Kajati Kalbar mengimbau dan mengajak peran masyarakat ikut membantu menginformasikan jika mengetahui keberadaan buronon yang lain (belum tertangkap) untuk menyampaikan informasi kepada Kejati Kalbar.

“Dengan penangkapan ini akan memberikan efek psikologis kepada buronan lainnya sedangkan yang belum tertangkap hanya masalah waktu saja dan mengingatkan kepada para buronon. Bahwasannya tidak ada tempat aman bagi pelaku kejahatan atau buronan,” pungkasnya. (arf)