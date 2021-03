Kepemimpinan Sekolah Inovatif

Oleh: Aswandi

KEPEMIMPINAN adalah pengaruh, tidak lain dan tidak bukan, sementara kepala sekolah (principal) adalah penjaga pintu masuk yang mempengaruhi terjadinya perubahan (The Principal is The Gatekeeper of Change), demikian Michael Fullan (2007) dalam bukunya “The New Meaning of Educational Change” menegaskan. John Kotter dalam bukunya “Leading Change” menambahkan sebesar 70 hingga 90 persen perubahan tergantung pada kepemimpinan.

Di bagian lain, Fullan (2007) mengatakan bahwa kepala sekolah sukses memiliki: (1) orientasi inklusif dan fasilitatif; (2) fokus pada pembelajaran siswa; (3) manajemen efisien; dan (4) orientasi startegis berfokus pada “attack incoherence”.

Sejalan pendapat tersebut di atas, Nadiem Anwar Makarim selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI pada Simposium Internasional Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah mengusung tema “Innovative School Leadership to Improve Student Learning and Wellbeing”, di Jakarta, 30 November 2019 di hadapan para kepala sekolah, pengawas, asosiasi kepala sekolah dan pengawas menegaskan beberapa hal sebagai berikut: (1) di era perubahan yang bergerak cepat (speed), banyak kejutan (surprises) dan pergeseran tiba-tiba (sudden shift) menuntut kemampuan kita mengantisipasi kebutuhan yang diperlukan bagi tumbuh dan sukses di masa depan.

Beliau meragukan industri dan ekonomi seperti apa yang menjamin kehidupan masa depan nanti, namun beliau yakin beberapa kompetensi dasar yang diperlukan oleh kita semua demi keselamatan masa depan kita dan dunia pendidikan harus berorientasi kepada kompetensi dasar masa depan tersebut, yakni: critical thinking and problem solving, creativity, competition logic, communication, collaboration and compassion.

Penulis tambahkan, selain kompetensi dasar di atas, masa depan memelukan kemampuan literasi dasar, meliputi: membaca (literacy), numeracy, scientific, information communication technology (ICT), finansial, cultural and civic; dan kualitas karakter, meliputi: ingin tahu (curiosity), initiative, tekun (persistence), adaptabily, leadership, social and cultural awareness; (2) dunia pendidikan di masa depan (era revolusi industri 4.0) memerlukan kepemimpinan inovatif, baik sekolah maupun perguruan tinggi.

Oleh karena itu: (a) perlu perubahan paradigma kepemimpinan yang sebelumnya kepemimpinan sebagai penguasa, regulator dan pengendali berubah menjadi kepemimpinan sebagai pelayan (servant leadership). Ken Blanchard dan Mark Miller (2010) dalam bukunya “The Secret” menyatakan pertanyaan utama yang terus menerus Anda ajukan kepada diri sendiri apabila Anda dipercaya menjadi pemimpin adalah “Apakah saya seorang pemimpin yang melayani dan membantu atau seorang pemimpin yang melayani diri sendiri”; (b) kepemimpinan sekolah inovatif berorientasi pada peserta didik, semua stakeholder pendidikan harus memahami dan menyadari bahwa pelanggan utama (main customer) pendidikan adalah siswa dan/atau mahasiswa.

Oleh karena itu “setiap pikiran, sikap dan tindakan pemimpin pendidikan, termasuk pemimpin sekolah inovatif harus didasarkan pada kepentingan peserta didik. Jika tidak terkait untuk kepentingan peserta didik, maka jangan dikerjakan”, demikian permintaan dan perintah bapak menteri. Dalam pengamatan penulis, masih banyak pikiran, sikap dan tindakan yang pertama dan utama dilakukan oleh stakeholder pendidikan (pendidik dan tenaga kependidikan), baik di sekolah maupun dan perguruan tinggi tidak didasarkan untuk kepentingan peserta didiknya; (c) sekolah inovatif memberikan kesempatan kepada semua warga sekolah (peserta didik, guru, kepala sekolah dan tenaga kependidikan lainnya) mencetuskan dan mencoba ide atau pemikiran baru dan pemikiran kritis sekalipun ide-ide baru tersebut kemungkinannya atau resikonya gagal.

Kardinal John Hendry Newman mengatakan, “Jangan takut hidupmu akan berakhir, tetapi takutlah bahwa hidupmu tidak akan bermula. Janganlah mencela orang yang mencoba dan gagal, tetapi celalah orang yang gagal mencoba”. Kepemimpinan sekolah inovatif menghargai virus inovatif untuk tumbuh kembang karena diyakini akan melahirkan atau menciptakan budaya inovatif di sekolah; (d) pemimpin sekolah harus menyadari bahwa kemampuan menjadi pemimpin inovatif yang efektif itu berproses dan berkembang setiap hari bukan dalam sehari sebagaimana berinvestasi dalam pasar saham.

Jika Anda mengharapkan kaya dalam satu hari, anda takkan berhasil. Kemampuan memimpin sesungguhnya merupakan kumpulan dari berbagai ketrampilan (kehormatan, pengalaman, kekuatan emosional, keterampilan membina hubungan, disiplin, visi, momentum, waktu dan seterusnya) yang hampir seluruhnya dapat dipelajari serta ditingkatkan. Kemampuan untuk berkembang dan meningkatkan keterampilan yang membedakan pemimpin dengan pengikutnya.

Bukan sesuatu yang salah dan aib, jika kepala sekolah rajin bertanya kepada pengikutnya, baik kepada guru maupun tenaga kependidikan lainnya apakah pelayanan yang diberikannya sebagai pimpinan sekolah menyenangkan. Belajar kepadaa dunia usaha dan industri, demi kemajuan dan keberlansungan hidupnya, menanyakan kepuasaan pelanggan adalah suatu keharusan yang mutlak dilakukan; (e) Sejak lama, Prof. Dr. Winarno Surakhmad selaku pakar pendidikan memperkenalkan “Kotak Hitam (Black Box) Pendidikan.”

Beliau mengatakan, “masalah mutu pendidikan dapat dipahami dari kotak hitam pendidikan. Kotak hitam pendidikan tersebut ada dalam proses pendidikan dan/atau pembelajaran yang umumnya terjadi dan berada di dalam kelas. Menciptakan suasana atau atmosfir di dalam kelas yang kondusif untuk proses pembelajaran sangat diperlukan. Oleh karena itu, pemimpin dan pengawas sekolah inovatif perlu sering dan berlama-lama berada di dalam kelas guna memahami lebih mendalam dan komprehenshif mengenai persoalan kualitas pembelajaran efektif; (f) peningkatan kapasitas sumber daya manusia sekolah tidak beda dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di institusi lainnya, misalnya pendidikan dan latihan (diklat) adalah kesempatan berkumpul, mendengarkan paparan dari nara sumber diikuti tanya jawab dan setelah itu pulang ke hotel atau penginapan.

Pengalaman penulis ketika melakukan sertifikasi guru dan diklat lainnya, sering kali pada saat pendaftaran peserta diklat menanyakan kapan penutupan diklat tersebut, bahkan sering kali ditemui kehadiran seseorang di kegiatan diklat sebatas menanda tangani SPPD dan menanyakan honor diklat, setelah semua itu terjawab, ia pulang. Peserta diklat kurang menyadari bahwa moment bertemu banyak orang dari berbagai latar belakang dan pengalaman tidak sering (langka) terjadi, semestinya peserta didik mengambil kesempatan baik ini untuk saling bertukar pikiran dan pengalaman demi kemajuan di tempat kerja mereka masing-masing. Kondisi ini sering kali kita rasakan di akhir-akhir tahun anggaran, berbagai undangan mengikuti diklat di tempat yang berbeda, namun materi (power point) diklat adalah sama.

Memperhatikan kondisi tersebut di atas, kesimpulan sementara penulis, bahwa sebagian kegiatan diklat kurang serius dan/atau tidak sungguh-sungguh dilaksanakan dan diikuti. Semua itu “Yesterday”. Di masa yang akan datang (Tomorrow) kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia secara berkelanjutan sangat diperlukan dan wajib diselenggarakan dengan sebalik-baiknya. Jika tidak, sebaliknya jangan dilakukan; dan (g) kepemimpinan sekolah inovatif melahirkan generasi inovatif, kreatif, dan berkarakter.

Oleh karena itu warga atau stakeholder sekolah harus bekerja sama sebagai sebuah Tim Work yang solit di bawah koordinasi kepala sekolah. Insyallah “Bersama, Kita Bisa”. Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis menyimpulkan bahwa kepemimpinan sekolah inovatif sangat diperlukan di era baru pendidikan sekarang ini.

*Penulis Dosen FKIP Untan