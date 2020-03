Kiat Siswa Sukses UNBK 2020 

Oleh: Y Priyono Pasti

UJIAN Nasional Berbasis Komputer (UNBK) utama tahun pelajaran 2019/2020 tingkat SMK/MAK diselenggarakan pada 16-19 Maret 2020. UNBK tingkat SMA/MA dan yang sederajat pada 30-31 Maret dan 1-2 April 2020. Sementara UNBK tingkat SMP/MTs pada 20-23 April 2020.

Seperti halnya UNBK tahun-tahun sebelumnya, para siswa di jenjang SMK/MAK, SMA/MA, apalagi di jenjang SMP/MTs mengalami kecemasan bahkan ketakutan menghadapi UNBK tersebut. Untuk meminimalisirnya, diadakanlah doa dan zikir bersama memohon kekuatan dari Tuhan Yang Maha Esa agar dapat mengerjakan soal-soal UNBK dengan baik dan benar.

Belajar dari dinamika dan realitas universitas kehidupan, banyak orang yang ingin dan mencapai sukses, tetapi yang berhasil tak sebanyak mereka yang menginginkannya. Ini disebabkan kebanyakan dari mereka enggan BELAJAR tentang bagaimana PROSES mencapainya. Mereka tidak memiliki roadmap (peta jalan) menuju sukses.

Sukses memang tidak diukur dari posisi yang berhasil dicapai seseorang dalam hidupnya, tetapi dari hambatan-hambatan yang berhasil diatasinya. Sesungguhnya kenikmatan kesuksesan justru berada pada nilai proses perjuangan yang kita lakukan, dan kemampuan kita menghadapi serta mengatasi setiap rintangan/tantangan.

Belajar dari pengalaman yang ada, tak ada jalan pintas untuk sukses sejati. Kalau pun ada, pasti ada “harga” lain yang harus dibayar mahal. Sedemikian mahalnya harga itu, acapkali orang justru terjebak pada penderitaan yang justru jauh dari kesuksesan (bdg. Ali Murtadlo-Tatik Suryani, 2008).

Untuk meraih sukses, orang perlu konsistensi. Betapa pentingnya konsistensi di dalam hidup kita, digambarkan dengan kekuatan tetesan air yang bisa melubangi batu cadas sekeras apa pun. Agar konsistensi itu tetap terjaga, ia membutuhkan ketekunan, self-dicipline, dan komitmen yang kuat. Tidak ada perubahan, kemajuan, dan keinginan dapat terwujud tanpa ketekunan, disiplin diri, dan komitmen. Itulah harga yang harus dibayar untuk maju dan meraih sukses, termasuk dalam menghadapi UNBK 2020 ini.

Belajar dari sejumlah tokoh, penemu, pemimpin, pengusaha, artis, dan orang-orang yang telah meraih sukses dalam hidupnya, mereka sukses karena mereka melakukan sesuatu dengan benar dan fokus. Mereka secara ajeg menerapkan prinsip 5 P sebagai sumber kekuatan untuk meraih suksesnya.

Mereka punya Purpose, tujuan (cita-cita) yang sangat jelas dan mengupayakannya. Mereka punya Patient (sabar). Mereka punya Persistent (keteguhan hati). Mereka percaya diri dan bangga atas kemampuan dan dirinya (Pride), optimis dan memandang segala sesuatu dari Perspektif yang benar.

Mengamati persiapan yang telah dilakukan oleh sekolah, orang tua, para siswa, dan pihak-pihak yang terkait menghadapi UNBK 2019/2020 ini, persiapan material berkaitan dengan materi pelajaran yang diujikan tampaknya sudah memadai, tinggal bagaimana persiapan psikologis siswa. Berkaitan dengan persiapan mental/psikologis siswa ini, ada tiga hal penting yang mesti diperhatikan dan dilakukan para siswa dan satu usulan untuk Pengawas Ruang (PR) UNBK.

Pertama, tumbuhkan rasa percaya diri yang kuat dan citra diri yang positif. Jangan percaya dengan kunci-kunci jawaban palsu yang disebarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Yakinkan diri bahwa dengan persiapan yang matang akan membuahkan hasil yang optimal.

Para siswa harus membuang jauh-jauh dari pikirannya kosa kata impossible (tak mungkin) dan menggantinya dengan kosa kata possible (mungkin). Kata-kata tidak mungkin harus disingkirkan agar tidak menjadi psycho-logical barrier untuk berpikir dan mengerjakan soal-soal UNBK. Teriaklah keras-keras dalam hatimu bahwa impossible is nothing. Tak ada yang tak mungkin!

Kedua, tanamkan dalam sanubari bahwa Tuhan tidak menakdirkan kita untuk menjadi orang yang gagal. Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang itu memberikan waktu dan kesempatan yang sama kepada setiap umatnya untuk meraih sukses. Itulah sebabnya, Andrie Wongso, motivator handal dari Malang begitu yakin semua orang punya hak yang sama untuk sukses. Demikian juga halnya peserta UNBK 2019/2020 ini, setiap peserta punya hak untuk lulus. Maka gunakan kesempatan emas itu untuk meraih sukses dalam UNBK-mu.

Ketiga (ini berkaitan dengan hal-hal yang sangat teknis), tidurlah sebagaimana halnya malam-malam sebelum UNBK. Sebelum tidur, siapkan segala keperluan untuk UNBK. Berdoalah mohon kekuatan dan petunjuk dari Tuhan untuk sukses UNBK-nya. Berangkatlah ke tempat ujian lebih awal.

Jangan gelisah dan berkonsentrasilah. Waktu ujian mulai, dengarkan arahan dari proktor, teknisi, pengawas ruang secara saksama. Bacalah dengan cermat petunjuk-petunjuk teknis pengerjaan soal yang ada di layar monitor. Jika mengalami kendala, tanyakan kepada pengawas, proktor, dan teknisi. Jangan dilakukann sendiri.

Kerjakan soal-soal UNBK dengan serius. Jatahkan waktu untuk mengerjakan masing-masing soal. Perhatikan petunjuk waktu untuk mengerjakan masing-masing soal. Jangan sampai waktu tinggal sedikit sementara masih banyak soal yang belum dikerjakan. Sebelum ‘closing’ pastikan semua soal telah dikerjakan dengan baik. Dan terakhir klik ‘simpan’.

Sesudah UNBK, lebih-lebih hari pertama, jangan cemas karena kekeliruan yang telah dilakukan. Berpikir positif saja, di antara sekian puluh soal tentu ada yang keliru. Jangan merasa gagal. Jika siswa mengira ia gagal, ingatlah ribuan siswa lainnya juga berpikir demikian dan ternyata mereka kebanyakan lulus.

Satu usulan untuk pengawas ruang UNBK, penulis berpendapat pengawas ruang tidak harus wira-wiri apalagi berdiri di belakang siswa yang sedang mengerjakan soal-soal. Hal itu sangat mengganggu psikologis siswa (apalagi siswa SMP) dan merusak daya konsentrasi siswa. Ciptakan situasi kondusif yang memungkinkan siswa untuk mengerjakan soal-soal UNBK dengan serius dan fokus.

Peserta UNBK tingkat SMK/MAK, SMA/MA, dan tingkat SMP/MTs, tunas-tunas muda belia bangsa Indonesia yang kami banggakan, UNBK adalah anak tangga yang mesti dilalui untuk sukses berikutnya. Selamat menempuh UNBK Tahun Pelajaran 2019/2020. Sukses adalah hak Anda! (*)

*) Penulis, Alumnus USD Yogya, Kepala SMP /Guru SMA Asisi Pontianak-Kalimantan Barat