Kini Hadir AN Pengganti UN, Ortu Tak Perlu Cemas

Oleh: Sri Suyati

PADA abad 21 ini, keberhasilan sistem pendidikan kita difokuskan pada pencapaian kompeten siswa yang meliputi pengetahuan, keterampilan dan sikap. Dalam hal ini siswa diharapkan memiliki kecakapan belajar dan berinovasi, kecakapan dalam menggunakan teknologi informasi, kecakapan hidup untuk bekerja serta berkontribusi kepada masyarakat dan negara. Dalam upaya pencapaian kecakapan tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memperbaiki asesmen yang sudah ada dengan asesmen yang lebih baik. Sebagaimana hasilnya Kemendikbud akan menerapkan Asesmen Nasional (AN) sebagai pengganti Ujian Nasional (UN).

Apa itu Asesmen Nasional? Dikutip dari akun Twitter Balitbang Kemendikbud @litbangdikbud, Sabtu (17/10/2020), “Asesmen nasional adalah pemetaan mutu pendidikan pada seluruh sekolah, madrasah, dan program kesetaraan jenjang dasar dan menengah. “Jadi hasil dari asesmen nasional sebagai peta awal mutu sistem pendidikan secara nasional. Adapun kriteria peserta asesmen nasional yaitu:

Diikuti oleh seluruh satuan pendidikan.

Tidak diikuti semua murid, hanya sebagian sebagai sampel karena Asesmen Nasional merupakan cara untuk memotret dan memetakan mutu sekolah dan sistem pendidikan secara keseluruhan.

Pemilihan sampel secara acak.

Peserta yang mengikuti diambil dari kelas 5, 8, dan 11 agar siswa yang menjadi peserta Asesmen Nasional dapat merasakan perbaikan pembelajaran ketika mereka masih berada di sekolah tersebut.

Setiap peserta mengerjakan tes literasi membaca, tes literasi numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar.

Asesmen Nasional dapat terukur dari tiga instrumen yaitu: Asesmen Kompetensi Minimum (AKM), survei karakter, dan survei belajar. Pada Asesmen Kompetensi Minimum terdiri atas literasi membaca, yaitu kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan bentuk-bentuk teks tertulis yang dibutuhkan oleh masyarakat atau individu untuk menyelesaikan masalah sehari-hari di kehidupan bermasyarakat, dan Literasi Numerasi. Yaitu kemampuan berpikir dengan menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah yang ada dalam kehidupan sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan.

Selanjutnya survei karakter, yaitu salah satu upaya untuk mengetahui apakah peserta didik di sekolah benar-benar mengetahui, memahami dan mengaplikasikan asas Pancasila dalam interaksi di sekolah. Terakhir, survei belajar, pada survei ini akan dikerjakan oleh murid, guru dan kepala sekolah di mana tujuannya untuk mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di sekolah.

Asesmen Nasional tidak seperti Ujian Nasional yang hanya memberikan gambaran hasil kognitif siswa, di sini Asesmen Nasional juga akan memberikan gambaran hasil belajar sosial emosional. Termasuk di dalamnya sikap, nilai, keyakinan serta perilaku yang bisa memprediksi tindakan dan kinerja siswa di berbagai konteks yang relevan. Dengan kata lain asesmen nasional merupakan sebuah asesmen yang dapat mengevaluasi pencapaian kompetensi siswa secara holistik. Untuk lebih jelasnya mari kita cermati perbedaan Asesmen Nasional (AN) dan Ujian Nasional (UN) yang telah dijelaskan pada website guru pembelajar kemendikbud:

Asesmen Nasional bertujuan untuk mengevaluasi mutu sistem pendidikan di Indonesia, sedangkan Ujian Nasional bertujuan untuk mengevaluasi capaian hasil belajar siswa secara individu. AN diterapkan untuk semua jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah pertama, dan pendidikan menengah atas. Ini termasuk MI, MTS dan MAN, serta program kesetaraan. Sementara UN mulai jenjang pendidikan menengah pertama dan atas saja. Asesmen Nasional tidak diselenggarakan pada akhir jenjang pendidikan sebagaimana Ujian Nasional, melainkan di tengah jenjang pendidikan. Yaitu pada kelas 5, 8, 11. Pada pelaksanaannya, Asesmen Nasional menggunakan metode survei. Metode survei dilakukan dengan mengambil sampel siswa diambil secara acak dari setiap sekolah. Sedangkan Ujian Nasional menggunakan metode sensus di mana semua siswa di seluruh Indonesia wajib mengikutinya. Model soal asesmen yang diberikan dalam AN lebih bervariasi bukan hanya pilihan ganda dan uraian singkat seperti yang diberikan dalam UN. Salah satu komponen hasil belajar murid yang diukur pada asesmen nasional adalah literasi membaca dan numerasi. Asesmen ini disebut sebagai Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) karena mengukur kompetensi mendasar atau minimum yang diperlukan individu untuk dapat hidup secara produktif di masyarakat. Sementara Ujian Nasional berbasis mata pelajaran yang memotret hasil belajar murid pada mata pelajaran tertentu. Metode penilaian AN dan UN pun berbeda meskipun keduanya berbasis komputer. AN menggunakan metode penilaian Computerized Multistage Adaptive Testing (MSAT). MSAT ialah metode penilaian yang mengadopsi tes adaptif, di mana setiap siswa dapat melakukan tes sesuai level kompetensinya.

Selanjutnya Kemendikbud Nadiem Makarim mengatakan bahwa para orang tua tidak perlu cemas lagi atau bingung untuk mencari bimbel-bimbel bagi anaknya yang akan mengikuti Asesmen Nasional (AN). Karena hasil AN bukan untuk individu tetapi sebagai pemetaan bagaimana pendidikan di sekolah tersebut. Jadi AN diselenggarakan untuk mngevaluasi sekolah bukan individu. Balitbang Kemendikbud pun menguatkan dengan tulisannya bahwa “Tak Perlu Cemas!”

AN itu tidak menentukan kelulusan, AN itu tidak diberikan di akhir jenjang, AN itu hasilnya tidak memuat nilai secara individu. AN itu juga hasilnya diharapkan menjadi dasar perbaikan pembelajaran, dan terakhir hasil AN 2021 akan digunakan sebagai data baseline, tidak untuk menilai kinerja satuan pendidikan atau pun wilayah.**

*Penulis, Guru SD Negeri 22 Pontianak Barat.