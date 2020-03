Kini Siapa Yang Mau Salaman Denganmu, Boris?

Jika pasien Covid-19 terus mengalir dalam dua hari ke depan, semua rumah sakit di Paris tidak akan mampu lagi menampung. Di Strasbourg, dokter yang sudah tertular pun harus tetap bekerja akibat minimnya tenaga medis.

Itu belum bicara Alsace, wilayah yang paling parah terdampak pandemi global itu. Di sana, seperti dilaporkan The Guardian, pasien berusia di atas 80 tahun bahkan sudah tidak lagi didukung ventilator atau alat bantu napas.

Hanya diberi obat penenang dan obat tidur. Semacam perawatan paliatif.

”Rumah sakit di Alsace terpaksa menggunakan perawatan triase. Artinya, beberapa pasien diprioritaskan karena terbatasnya jumlah ventilator,” ujar Brigitte Klinkert, presiden Departemen Haut-Rhin.

Prancis cuma secuil contoh betapa pandemi Covid-19 tidak menunjukkan tren menurun di Eropa. Tetangga mereka, Inggris, tidak lebih baik. Pemerintah setempat memutuskan untuk meliburkan sekolah mulai kemarin sore (27/3) hingga waktu yang belum bisa ditentukan.

Sebanyak 14.579 orang positif tertular dan 759 orang meninggal akibat Covid-19 di Inggris. Bahkan, Perdana Menteri Boris Johnson dan Menteri Kesehatan Matt Hancock masuk dalam daftar sudah positif tertular.

Mereka berdua mengalami gejala ringan sebelum akhirnya dites. Keduanya mengisolasi diri di rumah. Johnson menegaskan, dirinya akan tetap bekerja via video conference. ”Kita akan mengalahkan virus ini bersama,” katanya.

Sebelumnya, Johnson terkesan meremehkan virus yang sudah merenggut puluhan ribu nyawa tersebut. Pada 3 Maret lalu, ketika memaparkan rencana penanganan Covid-19, mantan jurnalis The Daily Telegraph itu mengatakan bahwa dirinya tetap berjabat tangan.

Juga ketika dia berkunjung ke Kettering General Hospital di Northamptonshire. Padahal, sehari sebelumnya ada pasien Covid-19 yang dirawat di rumah sakit tersebut.

”Saya berjabat tangan dengan semua orang,” ujarnya seperti dikutip The Guardian.

Johnson merasa tidak perlu khawatir karena Inggris memiliki Sistem Kesehatan Nasional (NHS), sistem pengetesan dan pengamatan persebaran penyakit yang luar biasa.

Kini bisa dipastikan tak ada lagi yang mau bersalaman dengan Johnson. Belum diketahui apakah Ratu Elizabeth II juga tertular. Sebab, dia bertemu dengan pria berambut pirang itu kali terakhir pada 11 Maret lalu.

Menyeberang Atlantik, Amerika Serikat (AS) malah sudah mengungguli Tiongkok. Angka penularan Covid-19 di sana kemarin (27/3) sudah mencapai 85.749 kasus.

AS kini menjadi negara dengan kasus penularan tertinggi di dunia. Ada 85.749 kasus. Disusul Tiongkok dengan 81.340 kasus dan Italia 80.589 kasus. ”Peningkatan itu terjadi karena banyaknya tes yang kami lakukan,” ujar Presiden AS Donald Trump pada Kamis petang (26/3) waktu setempat.

Wakil Presiden AS Mike Pence mengungkapkan, uji Covid-19 sudah ada di 50 negara bagian. Saat ini lebih dari 552 ribu orang di berbagai penjuru AS sudah dites.

Meski kasus positif Covid-19 di AS meroket, angka kematiannya masih terbilang rendah jika dibandingkan dengan Italia, Spanyol, dan Tiongkok. Penduduk tiga negara tersebut yang kehilangan nyawa akibat virus korona yang jadi penyebab penyakit Covid-19 berturut-turut berjumlah 8.215, 4.858, dan 3.292 orang.

Di AS, korban jiwa mencapai 1.304 orang. Meski begitu, AS tak bisa santai. Para peneliti memperkirakan bahwa kematian akibat Covid-19 di AS bisa mencapai 80 ribu orang dalam empat bulan kedepan.

Direktur Harvard Global Health Institute Dr Ashish Jha mengungkapkan, situasi 12–18 hari ke depan bakal tidak menentu. Jika pemerintah menangani dengan agresif dan melakukan pengetesan masal, situasi bisa segera membaik dan sebagian besar tempat bisa normal kembali. ”Tapi, itu jika kita siap dan kita sama sekali tidak siap sekarang,” ujarnya seperti dikutip CNN.