Komnas Perempuan Protes RUU TPKS Tersendat, Setiap 2 Jam, 3 Perempuan Jadi Korban Kekerasan Seksual

PONTIANAK – Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menyayangkan proses legislasi Rancangan Undang-Undang (RUU) Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) tersendat. Dampaknya sampai sekarang belum ditetapkan sebagai agenda rapat paripurna usulan inisiatif DPR RI pada sidang paripurna DPR RI yang diselenggarakan Kamis, (16/12) kemarin.

“Padahal di masa COVID-19 seperti sekarang, penetapan sangat dinanti-nanti rakyat Indonesia, khususnya korban tindak pidana kekerasan seksual, keluarga korban, dan pendamping korban,” ucap Andy Yentriyani, Komisioner Komnas Perempuan kepada Pontianak Post, Jumat(17/12).

Menurutnya RUU TPKS merupakan titian dalam mewujudkan perlindungan, penanganan, dan pemulihan korban kekerasan seksual. Juga menjadi upaya memutus keberulangan di tengah-tengah kondisi darurat kekerasan seksual.

Urgensi kehadiran payung hukum bermula dari tingginya angka kekerasan seksual dalam rentang waktu sepanjang 2001 sampai 2011. Selama dasawarsa tersebut, 25 persen kasus kekerasan terhadap perempuan merupakan kekerasan seksual. Hampir setiap harinya, sekurang-kurangnya sekitar 35 perempuan menjadi korban kekerasan seksual.

“Artinya, setiap dua jam ada tiga perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual,” ucapnya.

Dia menambahkan sepanjang menunggu pengesahan RUU ini dari tahun 2012 sampai 2020, CATAHU Komnas Perempuan mencatat terlaporkan sebanyak 45.069 kasus kekerasan seksual. Dilihat secara jumlah, darurat kekerasan seksual dapat dilihat dari maraknya kasus pemberitaan kekerasan seksual di media massa.

Nah, sambungnya, untuk peningkatan dan kompleksitas kasus-kasus kekerasan seksual yang diadukan tidak diimbangi dengan undang-undang yang mampu menghambat perkembangan kualitas dan kuantitas kekerasan seksual. Di sisi lain juga ketiadaan jaminan hak-hak korban dan reviktimisasi selama menempuh jalur hukum.

Ini juga, sambungnya, menyebabkan korban tidak terpenuhi hak atas keadilan, kebenaran dan pemulihan. Hak-hak korban sebagaimana dimandatkan Konstitusi RI dan instrumen HAM internasional khususnya Convention on the Elimination of All Discrimination Against Women (CEDAW) yang telah menjadi bagian dalam hukum nasional melalui UU Nomor. 7 Tahun 1984.

Lebih jauh dikatakan bahwa Komnas Perempuan mengingatkan periode DPR masa bhakti 2014-2019 RUU ini pernah dibahas dengan pemerintah. Namun sampai akhir periode, ternyata tidak berhasil menyetujui satu pun isu dalam daftar investaris masalah (DIM) RUU P-KS.

Akibatnya, RUU P-KS tidak dimasukkan sebagai RUU Carry Over. Melainkan harus dimulai dari awal. Salah satu faktornya adalah, kepentingan hak-hak korban tidak ditempatkan sebagai isu pokok pembahasan. Sedangkan mispersepsi, miskonsepsi dan prasangka terhadap substansi RUU P-KS saat itu merebak diberbagai ruang dan media sosial turut mempengaruhi pembahasan di Panja Komisi 8 DPR RI.

“Kondisi ini masih berlanjut terhadap RUU tersebut hingga sekarang. Yang namanya diubah menjadi RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS). Kondisi yang semakin menjauhkan upaya mewujudkan payung hukum bagi korban kekerasan seksual,” ujarnya.

Belum ditetapkannya RUU TPKS sebagai usul inisiatif DPR RI, Komnas Perempuan menyatakan pertama mengapresiasi kerja Panja RUU TPKS yang sudah melakukan pengkajian dan harmonisasi RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Kedua, mendesak Pimpinan DPR RI untuk memastikan pembahasan dan pengesahan RUU TPKS sebagai usul inisiatif DPR RI pada tahun 2022.

“Kami juga berterima kasih kepada para penyintas, keluarga korban, akademisi, media massa dan lembaga layanan korban yang tak pernah putus dan tanpa lelah terus memperjuangkan RUU TPKS dan menyerukan agar terus memberikan masukan pengalaman korban dan mengawal pembentukan RUU ini hingga tahap pembahasan dan pengesahan,” jelasnya.

Terakhir, Yentriyani dari Komnas Perempuan mndorong publik terus mengawal dan mendukung Badan Musyawarah atau Pimpinan DPR RI menetapkan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai RUU Inisiatif DPR dalam pembukaan masa sidang paripurna DPR RI Januari tahun 2022. (den)