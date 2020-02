Kopitiam Kini Hadir di Citra Garden Aneka

PONTIANAK – Waralaba kafe Kopitiam kini telah hadir di komplek ruko Citra Garden Aneka (CGA) atau perumahan Ciputra, Jl Arteri Supadio, Kubu Raya. Dengan desain modern dan kekinian, namun tetap dengan nuansa layaknya kopi tiam, kafe ini hadir sebagai jawaban terhadap kebutuhan lifestyle dan tempat nongkrong yang ramah kantong di area Arteri Supadio. Kopitiam di CGA sendiri berkapasitas 100 kursi di lantai satu dan lantai dua. Selain itu terdapat pula VIP Room yang bisa digunakan untuk meeting dan acara lainnya.

“Kita lihat di sini sangat dekat dengan Bandara Supadio. Selain itu banyak juga perkantoran pemerintah dan swasta. Juga perumahan termasuk di CGA. Marketnya cukup besar. Termasuk dari pemesanan online, karena kita juga sudah masuk ke ojek online” ujar Elly Yanti, manager marketing Kopitiam saat grand opening kafe ini, kemarin (18/2).

Outlet di CGA ini adalah yang ke-18 di Indonesia, dan kedua di Pontianak. Sebelumnya Kopitiam telah hadir di Aneka Pavilion, Jl Sultan Abdurahman Pontianak. Elly menjelaskan, sajian yang mereka hadirkan berbeda dengan kafe kebanyakan. “Kami menawarkan kualitas bijih kopi dan racikan yang premium. Selain itu, kami pastikan kopi di sini tidak bikin maag,” sebut dia.

Tidak melulu kopi, CGA juga memilki berbagai menu minuman lainnya baik panas maupun dingin, makanan ringan dan makanan berat. Misalnya ada Mamak Mie Goreng, Nasi Goreng Kampung, Kwe Tiau dan menu-menu lainnya. Berbagai minuman kekinian pun hadir seperti Boba, Teh Tarik dan lain-lain. Pengunjung juga bisa memilih paket menu yang diinginkan.

Masih dalam suasana opening, Kopitiam CGA menghadirkan promo menarik buat para konsumen. Misalnya Nasi Goreng Ikan Asin plus Teh-O hanya Rp30.000 saja. Sementara untuk minuman Boba Series setiap pembelian satu cup gratis satu cup lagi (buy one get one). “Promo ini dibuka sampai 29 Februari ini,” pungkas Elly. (ars)