Kurir Hingga Ke Batas Negeri

Dari Doa Yatim Piatu Sampai Mimpi Mengaspal ke Jiran, Malaysia.

Matahari sedang menanjak tinggi di batas negeri di Entikong, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Sebuah paket dari seorang kurir sudah datang lebih awal dari luar Kalbar, yakni Jakarta. Raut senyum manis pun menyeruak ke luar, saat produk fashion pakaian model terbaru sudah dibuka dan dipakai Natalia (18) buat merayakan Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 di tengah Pagebluk Covid-19. Wilayah ujung negeri menjadi saksi bagaimana Jasa Nugraha Ekakurir (JNE) bekerja memuaskan para konsumennya ?

Deny Hamdani-Entikong

“Senang sekali. Sudah sampai di detik-detik terakhir jelang Natal 2020. Sangat cepat, produk safety, aman dan pelayanan kurirnya sangat ramah,” kata wanita muda yang tinggal dekat perbatasan Sarawak, Malaysia ini memuji seorang kurir pengantar barang pesanannya.

Ya, Natalia adalah seoarang mahasiswi salah satu Universitas Negeri Pontianak, yang tinggal di Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Dia lama berada di daerahnya dikarenakan kebijakan kampus mengharuskan study from home (SFH). Ia adalah salah satu konsumen yang mempercayakan barang-barang pesanan onlinenya, melalui jasa kurir JNE. Sudah empat tahun lamanya, Natalia selalu puas memakai jasa kurir ini. “Pokoknya terbaik deh. Percayakan saja pada JNE, jika ingin mengirim barang apapun,” ucapnya beberapa waktu lalu.

Beda Natalia, berbeda lagi dengan Sri Suharyanti. Ibu dengan tiga anak ini juga mempercayakan jasa kurir produk UMKM rumahannya, melalui JNE. Dia sering memperoleh pesanan lidah buaya dari konsumen dan teman-teman beda provinsi. “Saya biasanya beli lidah buaya mentah. Saya kemas dengan rapi. Selain itu barang lain juga saya jual. Apabila ada konsumen atau teman-teman luar Kalbar pesan, baru saya kirimkan lewat JNE. Rata-rata konsumen saya puas dengan jasa kurir JNE,” kata dia.

Prospektif Jasa Kurir Kalbar

Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) adalah salah satu provinsi di Pulau Kalimantan, Indonesia, dengan ibu kota Pontianak. Luas wilayahnya mencapai sekitar 146.807 km² atau sekitar 7,53 persen luas Indonesia. Kalbar merupakan provinsi terluas ke empat setelah Papua, Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah. Kalimantan Barat sendiri termasuk salah satu daerah oleh warga luar dijuluki provinsi “Seribu Sungai”. Julukan ini selaras dengan kondisi geografis yang mempunyai ratusan sungai besar dan kecil yang dapat dan sering dilayari. Beberapa sungai besar sampai saat ini masih merupakan urat nadi dan jalur utama untuk angkutan daerah pedalaman, walaupun prasarana jalan darat telah dapat menjangkau sebagian besar kecamatan dan desa-desa.

Kalbar berbatasan darat dengan negara bagian Sarawak, Malaysia. Walaupun sebagian kecil wilayah Kalimantan Barat merupakan perairan laut, akan tetapi Kalbar memiliki puluhan pulau besar dan kecil (sebagian tidak berpenghuni) tersebar sepanjang Selat Karimata dan Laut Natuna yang berbatasan dengan wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

Jumlah penduduk Kalimantan Barat menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat 5.069.127,00 jiwa data tahun 2019. Batas-batas wilayahnya bagian utara berbatasan dengan Sarawak, Malaysia Timur, bagian Timur dengan Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah. Bagian selatan dengan Laut Jawa, dan bagian Barat dengan Laut Natuna, Selat Karimata dan Semenanjung, Malaysia.Melihat luasanya wilayah Kalimantan Barat, usaha prospektif transit dan departure jasa kurir barang dan jasa sangat menjanjikan. Terlebih masa Pagebluk Covid-19 yang sudah berlangsung hampir setahun, jasa kurir dengan segala ketersediaan sumber daya lokal Kalbar benar-benar cukup menjanjikan. “Masa Pandemi Covid-19, usaha jasa kurir kami terjadi peningkatan cukup singnifikan. Alhamdulilah,” kata Darmawan, Kepala Cabang JNE Pontianak membuka percakapan.

JNE Sampai ke Batas Negeri.

JNE Pontianak (Kalbar) sampai tahun 2020 sendiri membawahi 12 Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat. JNE Kayong Utara sendiri justru berada di Ketapang. Sebanyak 2 kantor perwakilan di bawah Kota Pontianak berada di Entikong yakni border Perbatasan, Kabupaten Sanggau dengan Kecamatan Ngabang, Kabupatan landak.

Untuk JNE seperti Mempawah, Kubu Raya, Kota Singkawang, Sambas, dan Kabupaten Ketapang adalah cabang mitra JNE. Untuk saat ini JNE fokus terus menerus memperkuat jaringan lantaran perkembangan online shop meningkat. “Jasa kurir JNE meningkat karena terjadi peningkatan pembelian dari berbagai online shop juga,” ujarnya

Dalam membangun Networknya jarigan lebih luas dibagilah ke berbagai zona. Untuk Zona A sebarannya berada di daerah perkotaan (Kota). Zona B di Kabupaten, Zona C di Kecamatan dan Zona D berada di Kelurahan/Desa. “Kami terus perkuat Zona D. JNE Pontianak tgerus kami membuka JNE setiap kelurahan dan desa. Minimal setiap desa ada 1 agent untuk dropship. Makanya jaringan kami lebih luas,” ujar Bapak dua anak ini.

Dibandingkan daerah lain, konsumen JNE di Kalbar justru lebih banyak kedatangan barang atau barang masuk dibandingkan barang keluar Kalbar. Produk pesanan umumnya beragam. Kebanyakan barang fashion (pakaian), elektronik (hape, sparepart, laptop dan lain), produk panganan juga produk-produk UMKM dan produk lain.

Konsumen Kalbar sendiri dan pulau Kalimatan memang konsumtif dengan produk luar. Kebanyakan banyak barang masuk dibandingkan produk keluar, JNE terus menjaga berbagai corporate di luar. Produk UMKM seperti madu, kopi, kue lapis legit, aneka panganan lidah buaya dikerjasamakan dengan JNE, dalam jasa kurir penggiriman.

“Ada namanya Pesona (Pesanan Oleh-Oleh Nusantara, konsumen yang ingin mencicipi produk luar provinsi lain juga bisa memesan kok. Kami jaga dan kawal UMKM yang punya packaging dan kemasan bagus.” ucapnya. “Wadah situs online oleh-oleh khas nusantara juga ada, silahkan tracking di internet. Kemana pun JNE siap mengantarkan,” timpal Darmawan.

Laut, Jalur Cepat Selain Udara dan Darat.

Masa Pagebluk Covid-19 juga dimanfaatkan JNE memperluas jaringan. Kalau sebelumnya antar provinsi melalui jalur udara (pesawat) dan darat, kini usaha jasa di laut juga menjadi mitra JNE. Angkutan barang-barang dari Jakarta, dan Pulau Jawa bisa diarahkan melalui angkutan kapal laut. Ini karena dampak terbatasnya penerbangan karena masifnya pemerintah mencegah virus corona, asal Wuhan masuk ke Kalbar. “Justru sekarang produk-produk yang diangkut dengan jasa laut terus terjadi meningkatkan. Apalagi kapasitas kapal laut sangat besar. Sering ada konsumen memesan tarif JNE track yakni barang dalam jumlah banyak dan barang pidahan. Hitungannya lewat kodi. Paling lama sampai hanya 7-10 hari saja,” ujarnya.

Tidak hanya laut, wilayah terpencil sekalipun JNE sudah hadir lebih awal. Mitra jaringan dari desa atau kelurahan di Kalbar menyebar hingga 289 titik . Bahkan ke wilayah pedalaman seperti Manis Mata, Kendawangan, pihak ketiga alias droship atau agen antar tetap ada. “Di wilayah pedalaman selain dropship barang, kami juga jadikan mereka sebagai deliveri. Agen-agen daerah berperan sebagai pihak pengantaran,” ungkap Darmawan.

Mimpi Mengaspal Sampai ke Malaysia.

Bicara Target, Darmawan merinci tahun 2021 setidaknya ada 2 program utama yang sedang digebraknya. Pertama, program cross border jalur Entikong (Indonesia) – Sarawak (Malaysia). Penjajakan kerjasama kurir internasional lewat jalur darat tengah digalang JNE.

Awalnya memang agak repot karena harus memperlajari ketatnya kepabeanan (Bea Cukai), masa Pandemi Covid-19 juga belum bisa bergerak. “Kalau program ini terwujud nantinya, produk-produk legal Indonesia Kalbar bisa masuk Malaysia. Pun begitu sebaliknya. Produk Malaysia bisa masuk Kalbar,” ucapnya.

Mewujudkan JNE nantinya bisa mengaspal melalui jarut Darat Border, Entikong-Sarawak, data-data TKI Illegal sudah dihimpun. Setidaknya tercatat sebanyak 1.600 Jumlah TKI legal bekerja di Malaysia. JNE berusaha membantu dapat mengirimkan barang dengan cepat, terkemas rapi dan baik. Entah itu, berupa makanan, seperti kue, cemilan, makanan khas, oleh-oleh, kain tenun, dan produk-produk lainnya bisa sampai ke tangan TKI. “Sasaran kami memang tenaga kerja migran asal Indonesia dulu,” ucapnya.

Sebelumnya kantor perwakilan JNE Entikong, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalbar memang sudah ada. Selama ini penggiriman melalui jasa udara terlampau lama. Distribusinya panjang harus melalui beberapa kota. Misalnya ingin kirim kain tenun dari Kalbar, harus ke Jakarta dulu, terbang ke Singapura masuk Kuala Lumpur bari sampai ke Kucing hingga ke konsumen. “Memakan waktu 7 sampai 10 hari juga. Bisa belasan hari juga. Padahal lewat jalur udara. Makanya kami ingin fokus nantinya Pontianak menjadi gateway langsung ke Border Entikong dan masuk Malaysia lewat jalur darat. Kami siapkan kendaraan sendiri atau kerjasama dengan jasa kurir di Malaysia,” ujarnya.

Target berikut yang akan digapai yakni JNE yakni jasa kurir juga mengaspal dan tersambung intern antar Pulau Kalimatan. Jalur via darat antar Kalimantan (Kalsel, Kalteng, Kaltim, dan Kalutara) dapat tersambung. JNE sendiri sudah menjajaki jalurnya dari Tayan (Kabupaten Sanggau), Nanga Tayap (Ketapang) sebagai Gate Away baru masuk ke Banjarmasin. “Fokusnya kami potong jalur melalui via udara yang harus transit dulu ke Jakarta. Nantinya barang-barang pindahan, produk makanan, dokumen dan produk lain akan lebih cepat sampainya. Kami (JNE) jajaki itu,” ucapnya.

Darmawan menambahkan bahwa prospek jasa kurit Pulau Kalimantan sangat bagus sekali. Selama ini produk-produk JNE dihandle angkutan pemerintah yakni Damri. Ke depannya bakalan disiapkan kendaraan mandiri JNE dengan jalur tracking via darat Tayan-Tanggap Tayap-Lamandai, Pangkalanbun, Sampit, Palangkaraya sampai ke Banjarmasisn. “Untuk tahap awalnya kami fokuskan gate away dahulu, kendaraan dan lainnya. Sebenarnya sudah berjalan, hanya saja memang belum maksimal,” kata dia.

Besar Berkat Doa Banyak Yatim Piatu.

Tidak hanya soal bisnis jasa kurir JNE besar, tetapi kehadiran Corporate Social Responsibility (CSR) pada tahun 2020 dan tahun-tahun sebelumnya sangat penting. Anggaran CSR sepanjang tahun terus terjadi peningkatan. Sebelumn Covid-19, JNE fokus kerjasama dengan kegiatan sekolah-sekolah dan kampus. Event seperti ultah sekolah, class meeting, kegiatan kampus, JNE bisa diajak membangun kerjasama.

Untuk masa Pagebluk Covid-19, fokus bantuan JNE selain ke Pondok Pesantren membantu berupa uang untuk dibelikan material bangunan, juga rutin menyantuni panti-panti asuhan tersebar di Kalbar. Seperti Panti Asuhan Al-Jihad Pontianak misalnya, beras dan kebutuhan lain selalu rutin dikirimkan perbulannya. Komoditi tersebut dimaksudkan untuk konsumsi santri-santriwati yang berada di sana.

Di kabupaten terujung di Kalbar, yakni Kabupaten Kapuas Hulu tepatnya bantuan Alat Pelindung Diri (APD) untuk Rumah Sakit disampaikan dari Jakarta. Sejumlah Ventilator Compresor diarahkan ke Putusibau. di Jakarta juga bantuan sejumlah perangkat komputer untuk kegiatan belajar daring (dalam jaringan) online ikut disampaikan.”Ini adalah amanah dari salah satu almarhum pendiri adalah JNE harus selalu berbagi, menyantuni, memberi anak-anak yatim piatu. Kami tumbuh dan besar juga berkat doa-doa mereka,” kata dia.

Nah mengenai mulai menjamurnya kompetitor usaha jasa kurir di Indonesia, Darmawan juga memandangnya hal biasa di zaman seperti sekarang. Usaha apapun pasti memiliki persaingan dari kompetitir. Pastinya usia JNE yang ke 30 tahun adalah bagaimana terus melahirkan pelayanan terbaik, safety barang dan kemasan rapi sampai tangan konsumen dengan naik, termasuk faktor kecepatan diutamakan. “Kami selalu memandang bahwa pelayanan, safety, kemasan, dan kecepatan yang utama dalam mengemban usaha jasa kurir pengantaran barang,” tukas dia.

Pengamat Ekonomi Kalbar dari Universitas Tangjungpura, Prof. Dr. Eddy Suratman, S.E., M.A. menilai bahwa usaha jasa kurir di zaman Pagebluk Covid-19 ini, justru meningkat tajam dibandingkan bidang usaha offline berbagai jenis. Sebab, selama kebutuhan konsumsi masyarakat masih terjadi, maka aneka-aneka barang tersebut akan selalu dibutuhkan masyarakat. Apalagi zaman saling terhubung online seperti sekarang, konsumen tinggal searching, klik, beli, dan jual, maka usaha jasa kurir adalah peluang usaha terbaik. “Peran besar usaha jasa kurir akan selalu ada. JNE adalah salah satu brand senior usaha jasa kurir di Indonesia yang sudah punya nama besar,” ucap mantan Dekan Fakultas Ekonomi Untan Pontianak dan Guru Besar Fekon Untan ini.(**)