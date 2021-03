Layak Dinanti di Tahun Ini

TAHUN baru, banyak film baru siap dirilis. Setelah macet “dihajar” pandemi, rumah produksi kembali dengan amunisi film-film keren. Banyak proyek yang tertunda tayang mulai diluncurkan pada 2021. Genre yang ditawarkan pun beragam, mulai satire, aksi spionase, hingga komedi. Asyiknya lagi, sebagian besar distributor mulai optimistis memasarkan film garapannya untuk pangsa bioskop dengan harapan pandemi mulai mereda. Siap menyambut mereka? (The Hollywood Reporter/ Entertainment Weekly/Variety/fam/c17/nor)

NO TIME TO DIE

2 April, bioskop

Sutradara: Cary Joji Fukunaga

Pemeran: Daniel Craig, Rami Malek, Lea Seydoux

NO TIME TO DIE menjadi salah satu film James Bond paling dinanti fans. Film itu merupakan proyek kelima dan pemungkas buat Daniel Craig, yang memutuskan pensiun dari peran mata-mata berkode 007 itu. Selain itu, No Time to Die merupakan film ke-25 dari setengah abad lebih perjalanan James Bond.

Momentum rilis itu (akhirnya) datang, terpaut setahun dari rencana awal. Dalam wawancara dengan Wall Street Journal, sutradara Cary Joji Fukunaga menyatakan bahwa penundaan tersebut tepat.

“Film ini akan rilis di saat yang tepat, di konteks dunia baru ketika tidak ada seorang pun yang mampu menjelaskan defi nisi kesuksesan atau kegagalan,” tegasnya.

Film pertama James Bond yang didistribusikan Universal Pictures itu pun siap menghadirkan banyak kejutan. Begitu janji Rami Malek, pemeran villain genius nan berbahaya Safin. “Apa pun ekspektasi kalian, James Bond akan tetap mengejutkan. Tak perlu rumor untuk membuatnya besar,” paparnya.

Di instalasi ke-25, Bond dikisahkan kembali menuntaskan misi setelah lima tahun tak lagi menjadi mata-mata aktif. Dia diminta sang sahabat, Felix Leiter (Jeffrey Wright), membantu pencarian ilmuwan yang hilang secara misterius. Bond dihadapkan pada skenario kematian masal demi menyelamatkan sang ilmuwan. (*)

MORBIUS

19 Maret, bioskop

Sutradara: Daniel Espinosa

Pemeran: Jared Leto, Matt Smith, Adria Arjona

SONY Pictures terus mengembangkan proyek dari kisah Spider-Man. Menyusul Venom, ada Morbius. Dr Michael Morbius, seorang ahli biokimia, dikisahkan mengalami kelainan darah langka. Dia mencoba mengobati dirinya sendiri dengan eksperimen berbahaya. Percobaan itu justru mengubahnya menjadi vampir hidup.

Sosok Morbius diperankan oleh Jared Leto, yang sebelumnya pernah memerankan Joker di Suicide Squad. Buatnya, Morbius menyajikan cerita yang berbeda dibanding fi lm superhero lainnya. Tokohnya pun diisukan memiliki dua sisi ekstrem.

“Seperti kisah Jekyll dan Hyde yang ’megah’ dan menarik. Pendekatannya seram, namun kurasa tetap berpotensi jadi fi lm blockbuster berskala besar yang seru,” lanjut aktor yang juga musisi itu.

Proyek besutan Daniel Espinosa tersebut telah menyelesaikan syuting sejak dua tahun lalu. Sebagian proses reshoot pun rampung di awal pandemi. Namun, Sony memutuskan, rilis Morbius ditunda karena banyaknya bioskop yang ditutup. (*)

GODZILLA VS KONG

21 Mei, bioskop dan HBO Max

Sutradara: Adam Wingard

Pemeran: Alexander Skarsgard, Millie Bobby Brown, Shun Oguri

FILM monster tak pernah kehilangan penggemar. Godzilla vs Kong, film ketiga dari jagat MonsterVerse milik Legendary Picture, jadi bukti. Proyek besutan Adam Wingard itu akan mempertemukan Godzilla dengan monster-monster baru yang lebih berbahaya dan mematikan. Untuk mematangkan cerita, sutradara Adam Wingard butuh lebih dari dua tahun. Dia mengakui, “penciptaan” karakter di film itu menuntut detail sempurna.

“Ini memang film pertarungan monster masif. Mereka menggila dan saling menyerang. Namun, pada akhirnya, aku ingin ada kisah menyentuh yang menjadi ’inti’ cerita,” tegas Wingard. Godzilla vs Kong juga tidak akan mengikuti jejak film pendahulunya, yang berjudul sama.

“Versi orisinalnya emang seru, tapi berakhir mengambang. Orang-orang masih memperdebatkan siapa yang menang. Jadi, kali ini, aku ingin penonton pulang dengan perasaan ’oh, ini yang menang’,” imbuhnya.

Godzilla vs Kong jadi salah satu hot item di sepanjang tahun lalu. Pada November 2020, Netflix diisukan sempat mengajukan tawaran eksklusif penayangan fi lm ke-36 Godzilla itu senilai USD 200 juta–USD 250 juta (Rp 2,81 triliun–Rp 3,52 triliun). Namun, tawaran itu ditolak lantaran Legendary menyanggupi tawaran Warner Media yang mengajukan penayangan serempak di bioskop dan layanan streaming. (*)