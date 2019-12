Libur Natal dan Tahun Baru, Harga Tiket Pesawat Stabil

PONTIANAK – Kendati memasuki masa peak seasson atau padat penumpang pada momen Natal dan Tahun Baru, harga ditiket pesawat terbang masih stabil.

Ketua Association of the Indonesia Tours and Travel Agencies (Asita) Kalimantan Barat, Nugroho Henray Ekasaputra menyebut fenomena ini positif bagi penumpang.

“Tidak ada gejolak harga seperti tahun sebelumnya jika dibandingkan antara hari biasa dan saat Natal. Kita berharap kondisi yang ada tidak ada gejolak harga sehingga tidak membebani mobilitas orang saat Natal 2019 maupun menyambut Tahun Baru 2020,” katanya, kemarin (18/12).

Berbading terbalik, harga tiket pesawat ke luar tinggi malah kian tinggi. Menurutnya, jika harga tiket keluar negeri relatif lebih murah dibandingkan dalam negeri tentu akan berpengaruh pada tingkat kunjungan wisatawan domestik.

“Tentu orang akan lebih suka murah dan apalagi kalau lebih murah liburan ke luar negeri dibandingkan ke dalam negeri,” ujarnya.

Dia menyebutkan bahwa harga tiket pesawat yang tinggi akan mempengaruhi jumlah kunjungan wisatawan baik lokal maupun internasional. Kata Henray, 60 persen aktivitas orang ingin berwisata dipengaruhi oleh harga tiket pesawat. Jika harga tiket tinggi tentu orang akan berfikir ulang atau akan sedikit memperhatikan untuk kegiatan berwisata nya.