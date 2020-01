Mahasiswa UI Asal Kalbar Roadshow ke Sejumlah SMA

Gelar TO hingga Seminar

PONTIANAK—Sejumlah mahasiswa Universitas Indonesia (UI) yang berasal dari Kalbar mengadakan kunjungan ke sejumlah sekolah menengah atas (SMA) di Kota Pontianak dan Kubu Raya.

Tujuan utama mereka memotivasi para pelajar dalam mempersiapkan diri menghadapi ujian masuk perguruan tinggi, khususnya Universitas Indonesia.

Para mahasiswa tersebut tergabung dalam Formakara (Forum Mahasiswa Kalbar) UI. Dari berbagai angkatan dan jurusan yang ada di Kampus tersebut. “Kegiatan ini rutin diadakan dari tahun ke tahun. Kita namakan Yok Budak Masok UI atau YBM UI,” kata Bunga Atiqya, salah seorang pengurus Formakara UI kepada Pontianak Post, Rabu (8/1).

Untuk tahun 2020 ini, YBM UI terbagi menjadi 3 agenda, yaitu roadshow atau kunjungan ke sejumlah SMA. “Di sini kami menjelaskan profil singkat dari UI, seperti kehidupan akademisnya serta biaya pendidikannya. Agar para pelajar dapat mempunyai bayangan tentang kampus kami,” tutur Bunga.

Kemudian, Formakara UI juga akan menggelar try out (TO) pada Minggu, 12 Januari 2020 di SMAN 1 Pontianak. Tujuannya untuk memfasilitasi siswa-siswi SMA dalam menghadapi tes masuk perguruan tunggi.

Yang ketiga, mereka akan menggelar seminar pada Minggu, 19 Januari 2020. “Sejumlah pembicara akan kami hadirkan. Ada beberapa pembicara dari alumni UI yang kami undang. Dengan harapan akan menambah wawasan bagi para pelajar tentang UI,” ucapnya.

Saat seminar, para peserta juga akan diberikan pengetahuan tentang jurusan serta fakultas yang ada di UI. Jenjang pendidikan yang ada, sistem penerimaan mahasiswa 2020, serta sistem pembayaran perkuliahan.

“Kami berharap apa yang Formakara UI lakukan ini dapat memotivasi para pelajar Kalbar dalam mengenyam pendidikan di perguruan tinggi. Dalam kesempatan ini kami mengajak teman-teman SMA se-Kalimantan Barat untuk mengikuti TO dan Seminar yang diadakan dalam YBM UI 2020, “ tutupnya. Untuk pemesanan kegiatan tersebut dapat diakses melalui link bit.ly/YBMUI2020. (r/bob)