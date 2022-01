Malam Tahun Baru tanpa Semarak

READ NEXT

PONTIANAK – Wali Kota (Wako) Pontianak Edi Rusdi Kamtono memantau langsung kondisi malam tahun baru, Jumat (31/12) malam di beberapa titik sentral. Dalam pemantauan tersebut, orang nomor satu di Kota Pontianak itu sekaligus menerapkan aturan larangan kegiatan malam tahun baru, dalam upaya pencegahan virus Covid-19. Secara keseluruhan, ia melihat pemberlakuan aturan di lapangan berjalan sesuai harapan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak.

Meski di beberapa titik jalan terjadi kemacetan, diakui dia bahwa hal itu tidak berlangsung lama. Kondisi malam tahun baru di Pontianak secara umum, dinilai dia berjalan aman dan kondusif. Di lapangan, seluruh aktivitas yang berpotensi menimbulkan kerumunan telah mereka larang, termasuk perayaan pesta tahun baru.

Pantauan dia di beberapa titik jalan yang berpotensi terjadi kemacetan dan keramaian, seperti di Jalan Gajah Mada Pontianak Selatan. Memang terjadi macet, namun, diakui dia, tidak parah. Masyarakat dipandangnya sudah mematuhi larangan yang dikeluarkan pemerintah, terkait perayaan malam tahun baru.

“Warkop dan kafe juga kita minta tutup pukul 22.00 WIB sebagaimana diatur dalam Surat Edaran (SE) Wali Kota,” ujarnya.

Isi Surat Edaran (SE) Wali Kota Pontianak tentang Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 saat Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 (Nataru) di Kota Pontianak, di mana masyarakat diimbau tetap berada di rumah, berkumpul bersama keluarga, dan menghindari kerumunan. Event-event perayaan tahun baru juga mereka larang.

“Perayaan malam tahun baru, baik itu pawai dan konvoi serta acara pesta tahun baru atau event old and new year secara terbuka maupun tertutup yang berpotensi menimbulkan kerumunan dilarang,” tegasnya.

Kemudian, lanjutnya, pembatasan waktu operasional dan kapasitas pada tempat usaha juga diberlakukan. Jam operasional pusat perbelanjaan dan mal mulai pukul 09.00 – 22.00 WIB dengan jumlah pengunjung tidak melebihi 75 persen dari kapasitas total tempat tersebut serta penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat.

“Sedangkan bioskop, usaha makan dan minum yang berada di pusat perbelanjaan atau mal dibatasi. kapasitasnya maksimal 75 persen dengan penerapan protokol kesehatan,” jelasnya.

Kapolresta Pontianak Kota Kombes Pol Andi Herindra menerangkan, kondisi malam tahun baru dari hasil pemantauan pihaknya secara umum terbilang normal. “Artinya tidak ada penumpukan atau kerumunan orang yang berarti,” terangnya

Peningkatan volume kendaraan pada malam perayaan Tahun Baru dinilainya hal yang sudah biasa terjadi. Sementara untuk jumlah personel pengamanan malam tahun baru, pihaknya menerjunkan 1.181 personel di sembilan posko pengamanan Nataru di wilayah hukum Kota Pontianak.

“Kita memantau aktivitas kafe dan warkop-warkop agar menutup usahanya pada pukul 22.00 WIB sebagaimana yang diatur dalam SE Wali Kota,” tandasnya. (iza)