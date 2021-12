Mall Dilarang Pesta Tahun Baru

READ NEXT

Share on

Share on

PONTIANAK – Pemerintah melarangan perayaan Natal dan Tahun Baru di Mall maupun pusat perbelanjaan. Namun pengecualian diberikan untuk pameran usaha kecil, mikro, dan menenagah (UMKM).

Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Barat Harrison mengatakan pelarangan itu tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 Pada Saat Natal Tahun 2021 Dan Tahun Baru Tahun 2022.

“Berdasarkan Inmendagri dilarang,” kata Harrison di Pontianak, kemarin.

Ia menambahkan poin lain yang berkaitan dengan perayaan tahun baru di mall dan pusat perbelanjaan juga dijelaskan dalam Inmendagri tersebut. Antara lain mengingatkan masyarakat agar sedapat mungkin merayakan tahun baru masing-masing/bersama keluarga, menghindari kerumunan dan perjalanan

“Termasuk melakukan kegiatan di lingkungan masing masing yang tidak berpotensi menimbulkan kerumunan,” pesan Harrion.

Lalu melarang adanya pawai dan arak-arakan tahun baru serta pelarangan acara Old and New Year baik terbuka maupun tertutup yang berpotensi menimbulkan kerumunan. Masyarakat juga diingatkan untuk menggunakan aplikasi PeduliLindungi pada saat masuk (entrance) dan keluar (exit) dari mall/pusat perbelanjaan.

“Hanya pengunjung dengan kategori hijau yang diperkenankan masuk,” jelas Harrison.

Ia mengingatkan agar pengelola memperpanjang jam operasional pusat perbelanjaan dan Mall yang semula 10.00 – 21.00 waktu setempat menjadi 09.00 – 22.00 WIB.

“Tujuannya untuk mencegah kerumunan pada jam tertentu dan melakukan pembatasan dengan jumlah pengunjung tidak melebihi 75 persen dari kapasitas,” imbau Harrison.

Selain itu dilanjutkannya harus dipastikan juga penerapan protokol kesehatan berjalan lebih ketat. Kemudian untuk aktivitas makan dan minum di dalam pusat perbelanjaan/mall dapat dilakukan dengan pembatasan kapasitas maksimal 75 persen dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat. (mse)