Mau Jadi Miliader ?, Coba Investasi IDM Token, Kripto “Made In Anak Bangsa”

Di belahan negara-negara Eropa, Asia, Arab, Afrika sampai ke Asia Tenggara, tak sedikit pemain mata uang digital kaya raya akibat aset kriptonya menggelembung. Di Indonesia, investasi mata uang digital, yang pelik beragam kontroversi ini ternyata memiliki satu token kripto dengan fundamental kuat. Namanya, Indonesian Digital Milenial alias IDM Token. Bagi warga Indonesia dan Kalbar yang ingin mencoba peruntungan tak salah untuk mencobanya. Seperti apa aset digital kripto yang satu ini?

DENY HAMDANI, PONTIANAK

SEJAK diluncurkan akhir Oktober 2021 lalu, IDM Token sudah dibeli lebih dari puluhan ribu investor dari berbagai belahan negara. Umumnya mereka adalah investor aset digital dari Indonesia termasuk dari negara-negara belahan Asia Tenggara, Asia dan Eropa. Para pemain kripto menginvestasikan uangnya, karena percaya IDM Token yang disupport Pemerintah Indonesia, akan menjadi aset digital berharga di masa depan.

CEO IDM Co-Op MC Basyar beberapa waktu lalu menyebutkan bahwa Token Kripto ‘Made in Indonesia’, IDM Token memang laris manis dalam pre-sale yang diadakan akhir Oktober tahun 2021 kemarin. Sehari kemudian situs perdagangan kripto PancakeSwap bahkan sudah merilis dan memperdagangkannya.

Terbaru IDM juga sudah resmi tercatat di Crypto Exchange Singapura yakni Coinstore. Debut kripto made in Indonesia di pasar kripto Singapura ini pun cukup positif. Basyar menambahkan kalau token IDM diharapkan dapat menjadi terobosan digitalisasi koperasi, UMKM, dan Super Apps.

“Target utama proyek COOP IDM ialah mengarah pada tiga agenda besar yaitu digitalisasi koperasi dan UMKM di seluruh Indonesia, baik pengelolaan keuangan digital maupun produk Market Place yang ditawarkan kepada perdagangan lokal maupun internasional, dalam hal ini sebagai pemangku kepentingan produsen dalam negeri yang bangga menjadi buatan Indonesia,” ucapnya.

Token IDM sendiri memang dimaksudkan dan akan terus-terusan mengundang investor aset kripto dalam membangun project besarnya. Ada Crypto Park, Digital Ecosystem of Cooperatives, dan UMKM di Indonesia, Token Launchpad, P2E Games, dan IDM NFT (Indonesia Marketplace NFT).

Nah, soal baru munculnya IDM Token ini diawali dengan rendahnya digitalisasi koperasi yang ada di Indonesia. IDM sendiri berbasis koperasi yang sudah go digital terlebih dahulu. IDM berencana untuk membantu pemerintah dalam menciptakan ekosistem digital koperasi di Indonesia, melakukan edukasi sistem keuangan digital secara merata, dan membuat superapp.

“Aplikasi super diharapkan bisa menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia yang di dalam satu genggaman semua bisa terhubung melalui messenger, bertegur sapa melalui media sosial, produktif dengan marketplace, dan serba mudah dengan fintech-nya. Jadi dalam satu aplikasi semua ada, dan ini koperasi kami ingin persembahkan untuk Indonesia,” ungkap Basyar.

IDM Token sendiri memang hanya dijadikan komoditas perdagangan, bukan sebagai alat pembayaran. Diharapkan ke depannya koperasi IDM mampu membantu sesama koperasi yang ada di Indonesia dari pusat hingga ke desa-desa. “Token IDM yang supply-nya 1 miliar dan masuk dalam project burning dapat dibeli melalui DeFi jaringan Binance yaitu Pancake Swap. Dan prosesnya bisa melalui exchange yang sudah terdaftar secara legal di Bappebti,” katanya.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dalam sebuah wawancara dengan media jaringan Pontianak Post menyambut baik bahkan akan terus mendukung penuh pihak-pihak yang mau secara kreatif memajukan dunia perkoperasian dan UMKM. Sebab di era seperti sekarang mau tidak mau koperasi dan UMKM pun harus terlibat ke dalam ekosistem digital agar mampu bertahan dan berkembang.

“Sekarang koperasi memang harus diberikan keleluasaan masuk ke dalam segala jenis usaha,” kata Teten merespons rencana peluncuran IDM Token beberapa waktu lalu.

Sementara, CEO Indodax, salah satu Exchanger terbesar di Indonesia Oscar Darmawan mengatakan munculnya token Indonesia membuktikan Indonesia makin terbuka terhadap ekonomi digital.”Semakin banyaknya token/koin made in Indonesia yang bermunculan ini menandakan bahwa Indonesia semakin terbuka dengan adanya ekonomi digital. Saya Pribadi masih melihat Perkembangan token/koin asli Indonesia yang bermunculan akan seperti apa,” kata Oscar.

Dia menambahkan jika nantinya token made in Indonesia akan semakin banyak yang bermunculan setidaknya harus ada beberapa hal yang diperhatikan. Ia mengingatkan kepada masyarakat agar tetap waspada dan jangan asal membeli token/koin dengan embel embel token lokal atau token “Made in Indonesia”

“Karena harus dilihat fungsi dan kegunaannya juga. Karena kalau tidak ada fungsinya, nantinya ga akan bisa buat apapun malah akhirnya uang yang sudah diinvestasikan jadi hilang, kan sayang,” kata Oscar.

Dexter seorang Team Dev. Krypto, dari Amerika Serikat ketika disuguhkan dengan link web www.idmcoop.com cukup terkejut dan senang. Dia tertarik karena embel-embel, IDM Token dibackup langsung pemerintah Indonesia. Baginya project kripto yang disupport pemerintah lamgsung di belahan negara eropa terdengar jarang, meskipun ada. “Wow great project. I want to invest my $ and hold until make new many ATH ,” katanya.

Kalau diartikan “wow, project IDM hebat. Saya ingin menginvestasikan dollarku dan tidak segera menjualnya (bertahan) sampai IDM token menembus banyak level harga tertinggi baru atau all time high (ATH)”. Dia pun menelusuri medsos IDM seperti twitter, grup telegram global hingga bergabung. Dexter sendiri dikenal selain sebagai pemain kripto profesional, juga tim dev dari project metaverse.

Sebagai bahan para Holder untuk token IDM sendiri ada sekitar 10.216 investor kripto. Market Cap meliputi aset locked (dikunci) dan dibakar mencapai $2,710,607.00. Harganya sendiri berkisar Rp68,92 per 1 IDM, Minggu sore sekitar pukul 16.06 Wib. Jelas harga kripto yang terbilang murah meriah, melihat banyaknya proyek-proyek prestisius di bidang koperasi dan UMKM di masa mendatang. Bagi yang mau ingin melihat masa depan, silahkan investasi tetapi tetap selalu DYOR (Do Your Own Research). (*)