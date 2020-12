Menanti Efektivitas Vaksin Corona

READ NEXT

Sebanyak 1,2 Juta Dosis Tiba di Indonesia

JAKARTA – Perkembangan penanganan wabah virus corona di Indonesia memasuki babak baru dengan telah hadirnya vaksin yang sudah berbulan-bulan didambakan. Sebanyak 1,2 juta dosis vaksin Covid-19 buatan perusahaan farmasi asal Tiongkok, Sinovac, tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, pada Ahad (6/12) sekitar pukul 21.25.

Vaksin tersebut diangkut menggunakan kargo khusus Garuda Indonesia Boeing 777-300 EA rute Jakarta-Beijing-Jakarta. Selain vaksin dalam bentuk jadi, di Desember ini juga akan tiba 15 juta dosis vaksin dan di Januari sebanyak 30 juta dosis vaksin dalam bentuk bahan baku curah yang kemudian diproses lebih lanjut oleh PT Bio Farma.

Pemerintah tengah mempersiapkan langkah-langkah untuk melakukan vaksinasi guna mencegah penularan lebih masif virus corona.

Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto pun telah menetapkan enam jenis vaksin untuk pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi masyarakat Indonesia. Keputusan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan pada 3 Desember 2020 tentang Penetapan Jenis Vaksin untuk Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19. Yakni vaksin COVID-19 yang diproduksi oleh PT Bio Farma (Persero), AstraZeneca, China National Pharmaceutical Group Corporation (Sinopharm), Moderna, Pfizer Inc and BioNTech serta Sinovac Biotech Ltd.

Keenam jenis vaksin tersebut merupakan vaksin yang masih dalam tahap pelaksanaan uji klinis tahap ketiga atau telah selesai uji klinis tahap ketiga.

Masa Darurat

Pelaksanaan vaksinasi dengan enam jenis vaksin tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan izin edar atau persetujuan penggunaan pada masa darurat (emergency use authorization) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Dalam kaitan itu, Menkes dapat melakukan perubahan jenis vaksin Covid-19 berdasarkan rekomendasi dari Komite Ahli Imunisasi Nasional (Indonesian Technical Advisory Group on Immunization) dan memperhatikan pertimbangan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Pengadaan vaksin sesuai jenis tersebut antara lain untuk kebutuhan pelaksanaan vaksinasi program yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan.

Selain itu untuk kebutuhan pelaksanaan vaksinasi mandiri yang dilakukan oleh Kementerian BUMN. Keberadaan vaksin memang sedang dibutuhkan oleh semua negara di dunia. Bahkan tinggi kebutuhan mendorong banyak negara memburunya.

Kebutuhan vaksin untuk masyarakat dunia saat ini mencapai miliaran dosis. Sedangkan ketersediaannya belum terlalu banyak, bahkan umumnya masih uji klinis tahap 3, yakni uji kepada manusia.

Sejauh uji klinis di beberapa negara berjalan baik. Namun perkembangan uji klinis di Indonesia perlu disampaikan lebih luas dan intensif lagi agar tidak menimbulkan kekhawatiran di masyarakat.

Bagaimanapun harus diakui masih ada masyarakat yang khawatir dan takut divaksin virus corona. Terlebih setelah ada berita mengenai uji klinis di Korea Selatan dan Brasil.

Selama ini, masyarakat memang telah menerima informasi mengenai pentingnya vaksin tersebut. Namun perkembangan mengenai uji klinis yang sedang dilakukan tampaknya perlu juga digencarkan.

Terus Naik

Saat ini penyebaran virus dari Wuhan (China) tersebut masih terjadi berbagai negara. Meski telah ada yang telah mampu mengendalikannya, tetapi keberadaan vaksin tetap dinilai cara ampuh untuk menghentikannya.

Di Indonesia, pertambahan kasus positif masih terjadi setiap hari. Grafik dan kurvanya masih naik sejak 2 Maret 2020.

Laporan harian Covid-19 yang dirilis Satuan Tugas Penanganan COVID-19 pada Senin (7/12) pukul 12.00 WIB, pertambahan konfirmasi positif mencapai 5.754 kasus. Total konfirmasi positif COVID-19 di Indonesia menjadi 581.550 kasus.

Sedangkan kasus sembuh bertambah 4.431 orang menjadi 479.202 orang dan pasien masih dirawat 84.481. Kasus meninggal dunia bertambah 127 orang sehingga total kasus meninggal akibat COVID-19 menjadi 17.867 orang.

Pada Ahad (6/12) pukul 12.00 WIB hingga Senin pukul 12.00 WIB, jumlah spesimen yang diperiksa oleh 426 laboratorium di seluruh Indonesia mencapai 26.873 spesimen dari 21.572 orang. Total spesimen yang sudah diperiksa mencapai 6.059.415 dari 4.079.605 orang.

Provinsi dengan pertambahan konfirmasi positif tertinggi adalah DKI Jakarta (1.466 kasus), Jawa Barat (1.171 kasus), Jawa Tengah (594 kasus), Jawa Timur (545 kasus) dan Sulawesi Selatan (345 kasus). Sementara itu, provinsi dengan penambahan pasien sembuh terbanyak adalah Jawa Barat (1.065 orang), DKI Jakarta (934 orang), Jawa Timur (441 orang), Bali (313 orang) dan Jawa Tengah (286 orang).

Terdapat dua provinsi yang melaporkan tidak ada penambahan kasus positif, yaitu Jambi dan Gorontalo.

Kelompok Prioritas

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan pemberian vaksin COVID-19 harus diseleksi agar benar-benar tepat diberikan pada kelompok prioritas.

Menko Muhadjir dalam konferensi pers secara daring yang dipantau di Jakarta, Senin, mengatakan vaksin akan diprioritaskan pemberiannya kepada beberapa kelompok dan yang pertama adalah tenaga kesehatan yang bekerja di garda depan, seperti petugas medis dan petugas lapangan.

Selain itu, pemberian vaksin juga dilakukan pada kelompok risiko dari riwayat kontak erat pasien COVID-19 dan keluarga dari kontak kasus, sehingga penggunaan vaksin nanti betul-betul efisien, tidak asal hantam merata, tetapi betul-betul terseleksi berdasarkan siapa yang berada di garda depan, yang sangat rentan sebagai orang yang akan terinfeksi, maupun sebagai penyebar.

Selain mempertimbangkan kelompok prioritas, Muhadjir mengatakan arahan Presiden RI Joko Widodo dalam rapat kabinet, bahwa vaksinasi juga harus memerhatikan latar geospasial dan lokasi di mana kemungkinan terjadi penumpukan partikel virus. “Bapak Presiden meminta agar hal tersebut betul-betul diperhatikan dalam proses vaksinasi,” ucapnya.

Menurut Menko PMK, hal itu juga dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat keterpaparan Covid-19 di wilayah Indonesia tidak merata dengan intensitas yang sama. Sehingga, pemetaan pemilihan lokasi untuk vaksin perlu diperhatikan dengan seksama. “Juga dipertimbangkan tentang tingkat mobilitas penduduk dari satu tempat ke tempat lain,” katanya.

Muhadjir menjelaskan bahwa tujuan dari vaksinasi adalah untuk mengurangi risiko kesehatan sampai risiko sosial ekonomi yang diakibatkan pandemi Covid-19.

“Tujuan vaksinasi adalah untuk menurunkan kesakitan dan kematian akibat COVID-19, mencapai kekebalan kelompok (herd immunity), melindungi dan memperkuat sistem kesehatan secara keseluruhan, serta untuk mendorong produktivitas ekonomi dan meminimalisasi dari akibat menurunnya hibernasi ekonomi di Indonesia,” pungkasnya.

Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan bahwa kedatangan gelombang pertama vaksin COVID-19 merupakan bukti kekuatan gotong-royong lintas kementerian dan lembaga.

“Alhamdulillah, kami bersyukur karena vaksin Covid-19 mulai tiba secara bertahap di Indonesia. Ini sebuah langkah maju bukti kerjasama yang kuat Lintas Kementerian dan Lembaga, Baik Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, Badan POM, Biofarma juga Garuda dan nantinya akan juga didukung oleh semua Pemerintah Daerah, TNI dan Polri,” ujar Menteri Erick dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin.

Minggu (6/12) malam, sebanyak 1,2 juta dosis vaksin Covid-19 produk Sinovac sudah tiba di Tanah Air dan kini telah disimpan dalam cold storage Bio Farma, Bandung, Jawa Barat.

Ia mengatakan vaksin yang tiba itu adalah vaksin bantuan Pemerintah. Janji pemerintah dalam pengadaan vaksin segera mungkin demi menanggulangi Covid-19 di Indonesia mulai terpenuhi.

“Seperti yang disampaikan Menteri Kesehatan, vaksin yang tiba ini adalah vaksin bantuan pemerintah. Sedangkan yang akan datang kemudian, sebagian ditujukan untuk vaksin mandiri. Vaksinasi akan dilakukan sesudah mendapatkan izin BPOM dan MUI dan rencananya akan tiba di bulan Januari tahun depan,” ujar Erick yang juga Ketua Pelaksana Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN).

Ia menambahkan vaksin Mandiri ditargetkan untuk masyarakat mampu, dan pemerintah akan bekerja sama dengan Kadin dan Asosiasi pengusaha lainnya.

“Solusi dari pandemi ini adalah gotong royong. Gotong royong menjaga protokol kesehatan, gotong royong membantu yang terdampak. Begitu juga dengan vaksinasi, saya ajak masyarakat mampu turut bergotong royong dan kita sudah berkomunikasi dengan Kadin dan banyak asosiasi lainnya,” kata Erick.

Selain vaksinasi, lanjut dia, pemerintah terus berupaya meringankan kebutuhan rakyat dengan bantuan langsung tunai (BLT) desa, subsidi gaji, hibah bantuan Presiden untuk Usaha Mikro.

“Program bantuan pemerintah akan terus dijalankan dan ditambah di tahun depan hal ini untuk membantu masyarakat dalam menghadapi kesulitannya dan juga untuk meningkatkan daya beli masyarakat,” katanya

Secara terpisah, Ketua Kadin, Rosan Roslani menyampaikan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Ketua Pelaksana KPCPEN karena banyak pengusaha yang bersedia memberikan vaksinasi kepada para pegawainya.

“Hal ini karena kami penduli dengan kesehatan karyawan kami selain juga tetap menjaga produktivitas kerjanya, belum lagu para pengusaha memiliki program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk membantu masyarakat sekitarnya,” katanya. (ant)